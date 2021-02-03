В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЮНИСЕФ, пока план касается первой половины 2021 года. Вакцины распределят среди 92 стран с низким и средним уровнем доходов.
"18 стран первыми получат 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Западный берег и Газа", - сообщили в ЮНИСЕФ.
Согласно обнародованному документу, пока имеется в виду распределение 240 млн доз препарата AstraZeneca и 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech.
Согласно плану, в Украину направят 117,000 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2,215,200 доз производства AstraZeneca/Oxford.
В ЮНИСЕФ подчеркивают, что план начальный, а количество доз препаратов в последующие транши станет известно в ближайшее время.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.
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Так все страны входящие в ВОЗ. получают в обьемах платежей в ВОЗ.
Там бизнес и только бизнес. Все слова о помощи, нужно давно забыть.
Одно радует что от русской недовакцины отказались.
а тот мизер что поступает - идет врачам, экстренным службам
и старикам которым за 80...
Речь идет о вакцине, которую совместно разработали немецкая компания BioNTech и американская Pfizer.
Самое главное, что это не "гречка" -- до выборов ещё далеко и баранов тут почти не водится...*)
Когда уже закончится всемирная афера с вакциной и ажиотаж с обыкновенным гриппом?
Это выгодно только власти любого государства-все промахи и воровство бюджета списывают на корону.