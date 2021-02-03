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В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ

Международные организации обнародовали промежуточный прогноз распространения вакцин от COVID-19 по международной инициативе COVAX.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЮНИСЕФ, пока план касается первой половины 2021 года. Вакцины распределят среди 92 стран с низким и средним уровнем доходов.

"18 стран первыми получат 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Южная Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Западный берег и Газа", - сообщили в ЮНИСЕФ.

Согласно обнародованному документу, пока имеется в виду распределение 240 млн доз препарата AstraZeneca и 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина", - Шмыгаль

Согласно плану, в Украину направят 117,000 доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2,215,200 доз производства AstraZeneca/Oxford.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что план начальный, а количество доз препаратов в последующие транши станет известно в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Меньше читай мокшанские СМИ...
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03.02.2021 18:58
+1
У першому півріччі в Україну планують направити 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6912
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03.02.2021 18:54
+1
Надо срочно ширять, бо дурачки с тестами заканчиваются.
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03.02.2021 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Интересно,сколько будет стоить одна вакцина?
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03.02.2021 18:46 Ответить
На шару, плиз(с)
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03.02.2021 18:50 Ответить
Это как,нам дадут вакцину как благотворительность?И какие страны это сделают?
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03.02.2021 18:52 Ответить
Как благотворительность, которую ЗеБарыга передаст в Эпицентр.
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03.02.2021 18:53 Ответить
Это делает ВОЗ по программе COVIDX - так вроде та байда называется. Дает вакцину нищим странам
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03.02.2021 20:22 Ответить
30 дол.
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03.02.2021 18:51 Ответить
Найбільший АНЕКДОТ, що найбільша лабораторія в Україні Сінево,на основі 140 тисяч досліджень аналізів на антитіла від ковіду, опублікувала висновки, що майже у 60% українців ВЖЕ існує імунітет від ковіду. На превеликий жаль для влади, в тому числі і в більше ніж в 50% пенсіонерів. Так що радикально за допомого Ковіду зменшити видатки Пенсійного Фонду не вдасться. Лише дуст, лише дуст.
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03.02.2021 19:17 Ответить
Посилання на першоджерело, пліз.
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03.02.2021 19:38 Ответить
Это идет как помощь, а не для продажи. Но эта помощь скоро окажется в каком нибудь Эпицентре.
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03.02.2021 18:53 Ответить
за эту помощь Украина ежегодно платит ВОЗ. и иногда, что то получает от него.
Так все страны входящие в ВОЗ. получают в обьемах платежей в ВОЗ.
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04.02.2021 04:04 Ответить
Да и кто то там состоит, что бы продавать свои вакцины, а кто то что бы покупать.
Там бизнес и только бизнес. Все слова о помощи, нужно давно забыть.
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04.02.2021 04:09 Ответить
Ну и ладно.
Одно радует что от русской недовакцины отказались.
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03.02.2021 18:51 Ответить
AstraZeneca- комбінована з ;Спутнік-5;.
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03.02.2021 18:54 Ответить
Меньше читай мокшанские СМИ...
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03.02.2021 18:58 Ответить
результаты исследований еще не готовы, так что не раньше лета пойдет комбинированная
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03.02.2021 19:01 Ответить
V etom mesiace ES polucit etu vakcinu.Vsio tam proslo.
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03.02.2021 19:39 Ответить
Коктейль со спутником вводится через клизму.
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03.02.2021 19:25 Ответить
А где бабло которое предусмотрено бюджетом на закупку и ЕС выделил несколько сот лямов? Польша уже закрыл вопрос по вакцине для всех своих граждан и запас еще взяла. Или снова в оманские офшоры все ушло?
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03.02.2021 18:52 Ответить
Не рассказывай ерунды... пока что в ЕС ни у кого нет вакцины,
а тот мизер что поступает - идет врачам, экстренным службам
и старикам которым за 80...
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03.02.2021 18:58 Ответить
Какое бабло????! Аааа бабло?! Так его Петя украл, он когда уходил, сделал дубликаты ключей от всех баблохранилищей...
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03.02.2021 19:31 Ответить
Вместе с Монголией и Руандой: Украина попала в первый план COVAX по распределению вакцин

Речь идет о вакцине, которую совместно разработали немецкая компания BioNTech и американская Pfizer.
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03.02.2021 18:53 Ответить
В Монголії ВВП на душу населення вищий ніж в Європейській Україні. Так що все по чину.
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03.02.2021 19:20 Ответить
"...и Западный берег и Газа"...айлюлю,это где,в зешапито?
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03.02.2021 19:28 Ответить
У першому півріччі в Україну планують направити 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6912
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03.02.2021 18:54 Ответить
Сначала обещали в январе, потом в феврале. Теперь уже в 1 полугодии.
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03.02.2021 18:56 Ответить
не нужно никому ничего давать. ато дибильнуватый вирусобес степашка пропустит полезные уколы через реформаторшу богатыреву по тройной цене.
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03.02.2021 18:58 Ответить
Надо срочно ширять, бо дурачки с тестами заканчиваются.
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03.02.2021 19:13 Ответить
AstraZeneca опасно для пожилых, а вменяемые молодые люди себе этот субстракт не вколят а захотят Pfizer. Предлогаю колоть ватанов ))
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03.02.2021 19:18 Ответить
во ржать буду, если окажется через годик, что все эти вакцины окажутся фуфлом... и ковид, очередным каким-то мадагаскарским штамом, ****** их всех..
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03.02.2021 19:25 Ответить
А я сегодня получил от родного Бундес Правительства талоны в атеку на маски повышенной степени защиты! -- 12 шт. по 30 центиков. Это в 3 раза дешевле, чем в супермаркете.

Самое главное, что это не "гречка" -- до выборов ещё далеко и баранов тут почти не водится...*)
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03.02.2021 19:32 Ответить
Я так понимаю пенсионеров вакцинировать ни кто не собирается, а они ведь должны быть в первых рядах ….
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03.02.2021 19:35 Ответить
в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины

Когда уже закончится всемирная афера с вакциной и ажиотаж с обыкновенным гриппом?
Это выгодно только власти любого государства-все промахи и воровство бюджета списывают на корону.
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03.02.2021 20:32 Ответить
В этом году похоронил троюродную сестру 41 год, умерла мать знакомой.. и мать знакомого. Свою мать тоже чуть не потерял, помог кислород, то же самое было с матерью друга! Ну да, обычный грип, мировой сговор,(((( Пока вас лично не коснётся, то все брехня...?((((
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03.02.2021 21:54 Ответить
 
 