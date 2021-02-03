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Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области

В селе Грушевка Первомайского района Николаевской области 4 февраля пройдет церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП ВМС ВС Украины Дмитрием Власенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу батальона, церемония начнется в 11:00 по адресу: ул. Центральная, 102.

"Для желающих помочь семье Димы: 5168757348425721 Полищук Оксана Леонидовна - сестра Дмитрия. Герои не умирают", - отмечается в сообщении.

Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области 01

Напомним, Дмитрий Леонидович Власенко, 1982 года рождения, служил старшим матросом, старшим стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины. Погиб воин 2 февраля в районе поселка Шумы Донецкой области от пули снайпера.

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Автор: Анна Судак
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Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области - Цензор.НЕТ 6070.
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03.02.2021 19:09 Ответить
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Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области - Цензор.НЕТ 3672
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03.02.2021 19:11 Ответить
ГЕРОИ НЕ УМЕРАЮТ ...
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03.02.2021 19:13 Ответить
Царство небесное и вечная память воину - герою, соболезнование родным и близким.
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03.02.2021 19:18 Ответить
Svitla Pam"yat' !
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03.02.2021 19:20 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 9598
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03.02.2021 19:51 Ответить
Загиблі воїни, що захищали рідну країну, гордо стоять по правицю Всевишнього. Слава Героям !
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03.02.2021 19:52 Ответить
Жаль парня.Вечная слава героям.
Насчет Всевышнего-не обманывайтесь.
Те,кто грешил,Бога знать не хотел(а таких в армии большинство)-в царство Небесное не попадают.Библия ясно говорит,кто имеет право на небо.
И сочувствие к погибшим-не причина говорить ложь.
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03.02.2021 20:46 Ответить
Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 2311
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03.02.2021 20:20 Ответить
Вечная память героям,защищающим нашу страну.
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03.02.2021 20:47 Ответить
 
 