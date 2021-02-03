Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области

В селе Грушевка Первомайского района Николаевской области 4 февраля пройдет церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП ВМС ВС Украины Дмитрием Власенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу батальона, церемония начнется в 11:00 по адресу: ул. Центральная, 102.

"Для желающих помочь семье Димы: 5168757348425721 Полищук Оксана Леонидовна - сестра Дмитрия. Герои не умирают", - отмечается в сообщении.

Напомним, Дмитрий Леонидович Власенко, 1982 года рождения, служил старшим матросом, старшим стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины. Погиб воин 2 февраля в районе поселка Шумы Донецкой области от пули снайпера.

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