Инициаторы четырех резонансных исков к Минобороны подали заявления об оставлении их без рассмотрения, - МО

По имеющейся в распоряжении уполномоченных представителей Минобороны информации, инициаторы четырех исков, которые приобрели резонанс в СМИ, подали в добровольном порядке в суды Украины заявления об оставлении их исков без рассмотрения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас в Министерстве обороны ожидают принятия процессуальных решений суда по затронутым вопросам.

В Минобороны напомнили, что постоянно принимают меры, направленные на повышение уровня воинской дисциплины, устранение выявленных нарушений требований законодательства, допущенных военнослужащими в повседневной деятельности, предотвращение их возникновения в дальнейшем и привлечение виновных лиц к ответственности.

"С учетом требований статьи 5 Дисциплинарного устава ВСУ каждый командир (начальник) обязан постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать ее соблюдения от подчиненных, не оставлять без внимания ни одного дисциплинарного правонарушения. При том, что касается каждого случая правонарушения командир (начальник) обязан принять решение о необходимости привлечения виновных к ответственности. По результатам выявленных нарушений в Минобороны принимаются законные, принципиальные и обоснованные управленческие решения", - говорится в сообщении министерства.

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Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий Медицинскими силами Игорь Хоменко и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали иски в суд против министра обороны Андрея Тарана.