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Минобороны (8237) ВСУ (5151) Хомчак (250) Таран Андрей (267)

Инициаторы четырех резонансных исков к Минобороны подали заявления об оставлении их без рассмотрения, - МО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Инициаторы четырех резонансных исков к Минобороны подали заявления об оставлении их без рассмотрения, - МО

По имеющейся в распоряжении уполномоченных представителей Минобороны информации, инициаторы четырех исков, которые приобрели резонанс в СМИ, подали в добровольном порядке в суды Украины заявления об оставлении их исков без рассмотрения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас в Министерстве обороны ожидают принятия процессуальных решений суда по затронутым вопросам.

В Минобороны напомнили, что постоянно принимают меры, направленные на повышение уровня воинской дисциплины, устранение выявленных нарушений требований законодательства, допущенных военнослужащими в повседневной деятельности, предотвращение их возникновения в дальнейшем и привлечение виновных лиц к ответственности.

"С учетом требований статьи 5 Дисциплинарного устава ВСУ каждый командир (начальник) обязан постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать ее соблюдения от подчиненных, не оставлять без внимания ни одного дисциплинарного правонарушения. При том, что касается каждого случая правонарушения командир (начальник) обязан принять решение о необходимости привлечения виновных к ответственности. По результатам выявленных нарушений в Минобороны принимаются законные, принципиальные и обоснованные управленческие решения", - говорится в сообщении министерства.

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Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий Медицинскими силами Игорь Хоменко и командующий Воздушными силами Сергей Дроздов подали иски в суд против министра обороны Андрея Тарана.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Чем думали, когда подавали иски?
И эти люди отправляют на смертельно опасные задания солдат?
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03.02.2021 19:03
+3
уговорили или пригрозили ?
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03.02.2021 19:11
+1
это хитрый правовой манц оставить можно ...а вот потерять право на возобновления разбирательства иска по новой нет....эти иски прилетят когда измениться власть в стране ли истцы получат откаты....а пока МО подвешенном состоянии и осталось...
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03.02.2021 20:13
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Чем думали, когда подавали иски?
И эти люди отправляют на смертельно опасные задания солдат?
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03.02.2021 19:03 Ответить
Допускаю, що МО був не правий (це м'яко кажучи). І логічно, як на мене, у разі незгоди подати у відставку з поясненням свого вчинку. А так... якось не дуже...
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03.02.2021 19:12 Ответить
это хитрый правовой манц оставить можно ...а вот потерять право на возобновления разбирательства иска по новой нет....эти иски прилетят когда измениться власть в стране ли истцы получат откаты....а пока МО подвешенном состоянии и осталось...
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03.02.2021 20:13 Ответить
Инициаторы четырех резонансных исков к Минобороны подали заявления об оставлении их без рассмотрения, - МО - Цензор.НЕТ 1389
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03.02.2021 19:04 Ответить
уговорили или пригрозили ?
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03.02.2021 19:11 Ответить
Какая разница ? Ничего хорошего , всех их нужно менять
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03.02.2021 19:14 Ответить
В клоаке из мразей и тварей подавать друг на друга иски не принято. Это был просто эксцесс.
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03.02.2021 19:16 Ответить
Генеральско-офицерские барыжные банды замирились, с целью поднятия уровня воинской дисциплины!
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03.02.2021 19:39 Ответить
О-о-ого, какие у них жирные мордяки!
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03.02.2021 19:40 Ответить
Граф Дранун Иловайский никогда не опустится до такой мелочи.
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03.02.2021 19:40 Ответить
Вполне естественно, иначе сами потом останутся без выплат и премий, на голом окладе за звание и за должность, и с этим будут отправлены на пенсию Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО - Цензор.НЕТ 2889
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03.02.2021 19:49 Ответить
Хенералы собрались на пенсион,а она считается со всех видов денежного содержания,вот и вся причина бунта.
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03.02.2021 20:43 Ответить
Ганьбять армію! Де гонор офіцерський! - Все позабували? А може й не мали!!!
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03.02.2021 20:50 Ответить
 
 