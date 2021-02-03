Основные доходы Козак получает с Кипра, телеканалы купил в Беларуси у швейцарских компаний, - декларации
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Попавший под персональные санкции нардеп ОПЗЖ Тарас Козак основную часть своего дохода получил от зарегистрированных на Кипре компаний.
Об этом говорится в его декларациях, размещенных на сайте НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Основным доходом депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited – 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.
Годом ранее эта кипрская компания перечислила Козаку 128,19 млн грн при других его доходах до 0,8 млн грн, в 2017 году – соответственно 36,3 млн грн и до 0,5 млн грн, тогда как в 2016 году такие дивиденды отсутствовали.
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В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБанке EUR1,428 млн и GBP3 и Абсолютбанке – EUR6,576 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее – EUR3 тыс. и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и $150 тыс.
Годом ранее у депутата в белорусском МТБанке было EUR2,16 млн и существенно меньше в украинских Укрбудинвестбанке и банке "Клиринговый дом", а наличными – 3,9 млн грн, EUR250 тыс. и $354 тыс.
В декларации за 2017 год белорусские банки отсутствовали.
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Попавшие под санкции телеканалы Козак приобрел в Беларуси.
В частности, 11 декабря 2019 года Козак заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина": 57,65 млн грн – за включенные 2 февраля 2021 года в санкционный список и еще 4,66 млн грн – за три другие компании.
В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.
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О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее – в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на $2,63 млн.
Плату 41,06 млн грн еще за одну из попавших под санкции компаний – ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) – Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. В том же году он потратил в соседней стране 20,56 млн грн на авиаперевозки.
Как сообщалось, медиахолдинг "Новости" 14 июня 2019 года распространил релиз о том, что Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", владельцами которого до этого был бизнесмен Петр Дыминский. В то же время информация об этой сделке в реестре НАПК отсутствует.
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Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.
Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.
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Коли президент відстоює національні інтереси, його треба підтримати. Будь-якого президента.
Хто цей добрий дядя, що шукав союзників проти Порошенка та має низку офшорних фірм на Кіпрі????
Ніхто не спадає на думку??
Шануймося!
Слава Україні!
gorlis_gorsky)
Ну шо, все уже нарадовались санкциям и подсрашнику ОПЗЖ?
Можно вам уже настроение портить?
▪️Давайте с истоков начнём. Вот с самого начала.
📌Идея эта с закрытием телеканалов родилась у патриотично настроенной части гражданского нашего общества и была создана петиция. Если мне память не изменяет, то в 2018 году.
📌Петиция набрала нужное количество подписей и даже больше, была рассмотрена и получила поддержку среди некоторых народных депутатов и тогдашнего Президента.
📌Создали постановление парламента, авторы его известны. Это Игорь Лапин, Татьяна Черновол, Сергей Высоцкий и другие, я всех гуглить не буду.
📌Постановление, которое называлось "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проголосовали 4 октября 2018 года.
📌Депутаты дали 229 голосов.
🐀Помните, у нас были такие крысы-еврооптимисты? Мустафа Найем, Егорка Соболев и Залищук. Вот они - не голосовали тогда.
Это я Мустафе напоминаю, а то он тоже нынче радуется и ножками сучит.
И тогда поднялся вой на болотах похуже сегодняшнего. И внутри страны, и снаружи.
В чём только не обвиняли Порошенко. В атаке на демократию, в попытке заткнуть рот оппозиции, в использовании админресурса и влиянии на выборы, которые маячили не за горами.
На говно изошли все. И вата, и патриоты, и люди в белых польтах. Забронзовел, что он себе позволяет? Как так можно?
Все волали укоризненно, а теперь я наблюдаю этих же персонажей, которые радуются, поддерживают решение Зеленского и нигде им, *****, не жмёт.
И да. Тогда при барыгах, когда росла экономика во время войны, когда армия была одета, обута, вооружена и стояла на своих позициях уверенно, а не раком, сдав боеприпас - нет, не положили буй на мнение общества. Да, Порошенко не только барыга, он ещё и демократ.
Он не рискнул принимать непопулярное решение, потому что страна могла остаться без финансовой помощи Запада. Не рискнул экономикой, не рискнул оставить нас без денег.
Потому что умеет не только в тактику, но и в стратегию. Ну и потому что слишком нам доверял. Наверное надеялся, что у людей есть хоть немножко мозгов и совести.🐏
🤡И в связи со всем этим, у меня вопрос к Зеленскому: - Володя, а шо ж ты так с санкциями тянул? Чего раньше не ввёл, всё ж готово было? Или тогда тебя мало на этих телеканалах говном поливали, а теперь ты обиделся? Или нужно внимание общественности переключить с закупки российского газа и электричества на припижженого Рабиновича, поющего на трибуне парламента "вставай страна огромная"?
Ну да, ну да...
А за санкции, Медведчук потом в судах порешает. И пиар обоим на сдачу.
👀Я думала, что меня уже сложно удивить, но каждый раз у людей таки получается. То, что телевизор не поработает месячишко, вам профита не принесёт. И Украине не принесёт. Нужны годы контрпропаганды, а не недели эфирной тишины.
А вот у фигурантов - сплошной профит.
☠️ОПЗЖ получили потужную рекламу забесплатно. Они жертвы, они орут лозунги. Получат поддержку со всех сторон. Потом через суд всё восстановят, и ещё компенсацию получат.
🤡Зеленский получил порцию народного ликования, вместо привычных буёв в панамку, повилял хвостом и всей филейной частью перед американскими партнёрами, отвлёк внимание от своих шахеров в области энергетики, получил оправдание, почему уголь не купили и почему с россией отношения испортились - пленных теперь не обменять...
Тем более, что терять-то нечего. Денег мы ниоткуда не ждём. Помощи тоже. Если кто в европах недоволен будет - так что с клована взять?
А вы у Владимира яйца ищете. Как дети, ей богу.
И напоследок.
🤡🐸🦖Сейчас будут активно создавать альтернативные политические проекты. Потому что, чем больше выбор - тем больше растягивается электорат. Вам уже показали красивого, умного, смелого и работящего Разумкова. Сейчас зелень перекрасится под патриотов - они артисты, у них получится.🎥 Создадут партию русскоязычных патриотов, ориентированных на Европу. Куда-нибудь приткнут Притулу, сделают партию ТикТока, заголят Лысого, выпустят в политику Полякову в веночке и с красивой жопой. В общем,готовьтесь. Год обещает быть интересным.
Е.Подгорная
Україна вже раз послала Баригу на..уй,пошле і вдруге..
- значение этого слова знаешь?
Ну что вы на Йулю- у нее 2-х комнатная квартира и все - зубожіла бабуся,...
и то в те годы и страха люди слетали с катушек нарушали умышленно законы правила табу переступали черту.. хотя большинство жило в страхе..а представляете что вообще твориться по части беспредела в свободной дерьмом (пардон идиома неологизм) окрашенном обществе??!! вот и имеем агенты врага в Раде!!!! НО вот тут самое интересное найдите агента Киева в Думе или Совете Федераций Рэфии или агента в окружении Путина??? не найдете.... возникает проблемка --а где наши агенты ?? резиденты...вот вот приступаем к разделу о БРАТСКОМ нариде России..... пора бы выучить аксиому в политике нет ни друзей ни братьев и сестер (мало исторических примеров когда члены одной семьи но попавшие в кровати к разным мужьям ....как привило сестры.... реже братья... готовы были в глотку впиться ради интересов СВОЕЙ ИМПЕРИИ..??!! и что изменилось за все века...а ничего...
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства".
Про це йдеться у заяві посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, поширеній у соціальній мережі Twitter.
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав", - заявили у посольстві США.
Швейцары телеканалами владели, отгадайте с двух раз, чьи швейцары???
Арсен@ZekirovArs
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
ВЗАГАЛІ-ТО ТЕПЕРІШНЮ СУДОВУ СИСТЕМУ СТВОРЮВАВ ПОРОШЕНКО 'ПІД СЕБЕ"