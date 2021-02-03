Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Выборы на Донбассе могут проходить секторально, если территории будут освобождать постепенно. При этом голосование за органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации.
Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для выборов на освобожденной территории должны сложиться определенные условия. Об этом говорится в законопроекте о переходном периоде. В том числе, необходимо достичь безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.
Резников также добавил, полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса продлится не менее 25 лет.
Пожалуйста, подождите...
Може й досрачно..
Дякую за розуміння!😁
Виживе один!
🤔
Дідус зібрав але ж Британці жертвували гроші, тобто заслуга його й усіх хто робив перекази.
...
воевал против украины? на нары и конфискация имущества. не гражданин вечно.
а тогда да... выборы через несколько лет, пока всех проверят)