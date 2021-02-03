Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников

Выборы на Донбассе могут проходить секторально, если территории будут освобождать постепенно. При этом голосование за органы местной власти сможет состояться через 2-6 лет после деоккупации.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для выборов на освобожденной территории должны сложиться определенные условия. Об этом говорится в законопроекте о переходном периоде. В том числе, необходимо достичь безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.

Резников также добавил, полная реинтеграция временно оккупированных частей Донбасса продлится не менее 25 лет.

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