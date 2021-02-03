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G7 (714) МВФ (3297) посол (1727) Люнгман Йоста (35)

Послы стран "Большой семерки" обсудили с представителем МВФ независимость НБУ, борьбу с коррупцией и судебную реформу в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Послы стран

Послы стран "Большой семерки" в Украине провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в нашей стране Йостой Люнгманом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция и другие страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, - посол де Понсен

Автор: Володимир Янченко
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если что, поставьте вовочке двойку и выпорете его нормально..
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03.02.2021 20:22 Ответить
Послы стран "Большой семерки" обсудили с представителем МВФ
вопрос:Есть ли жизнь на Марсе

(независимость НБУ, борьбу с коррупцией и судебную реформу в Украине)
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03.02.2021 20:42 Ответить
Весь мир помогает Украине.
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03.02.2021 20:53 Ответить
Посли країн "Великої сімки" обговорили з представником МВФ незалежність НБУ, боротьбу з корупцією і судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 3951
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03.02.2021 21:53 Ответить
Видишь ли, Стасик, послушать умных людей - дело полезное!
А ты можешь продолжать совать палец в розетку.
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04.02.2021 11:15 Ответить
В США неправильная власть?
Ты видно кока-колой отравился....
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04.02.2021 18:04 Ответить
Видишь ли, только дураки считают себя умнее всех на свете, о чём повествуют своим дружкам по торговле китайскими носками. Человек умный прислушивается к советам тех, кто на деле добился лучших результатов.
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05.02.2021 09:35 Ответить
кацапом завоняло
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04.02.2021 21:09 Ответить
 
 