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ВР (28729) Витренко Юрий (376) Корниенко (651)

Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, -

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будет выноситься на голосование в сессионный зал в третий раз.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В начале пленарной недели обязательно есть фракция… причина собирать фракцию - это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет…", - сказал Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в среду вечером.

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать такое назначение не получается, и значит нужна будет поддержка других народных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. ВИДЕО

Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Также читайте: Не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий, - Разумков

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
"впихнуть" невпихуя ...
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03.02.2021 20:06
+8
Вот сволочь настырная,мало нагреб.и морда не треснет.
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03.02.2021 20:10
+8
Пацан деньги занес, а ксивы до сих пор нет.
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03.02.2021 20:18
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"впихнуть" невпихуя ...
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03.02.2021 20:06 Ответить
КЕМ ВЫНОСИТЬСЯ??? ТВАРИ!!!! ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОДЛА ПРОКАЧИВАЕТ ВСЮ УКРАИНУ В КАРМАН АХМЕТКИ. С января тариф 3-50.Сейчас подорожает все начиная с хлеба.Посреди сезона отменили льготный тариф на отопление. Это преступления против людей. За злоупотребления витренко со шмыгалем пора уже сажать в камеру
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03.02.2021 23:02 Ответить
беня настырный, но терпеливый. Потому коалиция пока не распадается. Витренко не протянут, беня пойдет вразнос.
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03.02.2021 20:08 Ответить
ну и пошёл он на хрен...
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03.02.2021 20:22 Ответить
Вот сволочь настырная,мало нагреб.и морда не треснет.
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03.02.2021 20:10 Ответить
***
- не корысти ради, а токмо волею пославшей мя (с) ...маман ))))
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03.02.2021 20:19 Ответить
один кадр на все года)))
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03.02.2021 20:10 Ответить
Назначьте Наташку Витренко начальником Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3045Баба на корабле жди беду и паБЕДУ
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03.02.2021 20:12 Ответить
Точно! Тим більше у Натахи десь в заначці чумайдан-аеробілоїд є, котрий вона обіцяла в 2004-му в кожну українську сім'ю.
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03.02.2021 20:16 Ответить
ну а шо, хоть 50 раз, ну хочет
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03.02.2021 20:14 Ответить
А они упорные ребята, я смотрю Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 346
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03.02.2021 20:16 Ответить
после дубинского все послушными стали??
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03.02.2021 20:17 Ответить
и в 4 и в 5...а шо такое? если надо..))) кому - то))))
незаменимый человек...
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03.02.2021 20:18 Ответить
Пацан деньги занес, а ксивы до сих пор нет.
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03.02.2021 20:18 Ответить
Если голосов недостаточно значит из того, что уже занес не всем хватило. Надо добавить. Ребята из Рады уже давно все посчитали и распределили и витренковские премии и пр. доплаты ему у "нафтогазе". Потому эта небритая рожа уверенно говорит "...там еще и следующее будет....". Еще мол претендент занесет, только голосуйте.
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03.02.2021 22:13 Ответить
Да,оскудела Украинская земля.Кроме этого урода нет ни одного достойного специалиста!
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03.02.2021 20:20 Ответить
Соснам не платят, пока не проголосуют за Витренко.

Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1403
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03.02.2021 20:21 Ответить
Не забудьте розгорнути картинку, найцікавіше в кінці.)
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03.02.2021 20:22 Ответить
А що там "в кінці"?
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03.02.2021 21:21 Ответить
Коля Котлета-Тищенко попалив контору, написав, що гроші депутанам-слугам заплатять, якщо вони проголосують за Вітренка. Залишилось "уламать" 16 депутан.
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03.02.2021 21:50 Ответить
Вот почему хотят 300 депутатов, легче ,и дешевле своих пропихивать, а тупой народ орет правильно, вообще 100 депутатов хватит, и беня не может не согласится с быдлом, это сколько бабла можно сэкономить?))))
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03.02.2021 22:35 Ответить
Не мытьем так катаньем....
До цього , третього шанса, маловатно 💰💰 за "голоси" дали?? Торгувалися? Домовилися за ціну ?
Нічо не змінилося...
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03.02.2021 20:23 Ответить
Все эти маневры играют на снижение рейтинга слуг и их вожака. И это плюс!
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03.02.2021 20:23 Ответить
Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2682
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03.02.2021 20:24 Ответить
Щось згадалося призначення геніяльного прокуГога.🥴
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03.02.2021 20:24 Ответить
Кадры решают все,сказал Сралин на съезде партии в 1935 году,а в 1937 году расстрелял всех делегатов съезда.... Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6841
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03.02.2021 20:25 Ответить
Хто ж так вперто його "полюблює"???
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03.02.2021 20:29 Ответить
Мама Натьаша толкает сынка Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7531
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03.02.2021 20:37 Ответить
хм.. а кто знает - это разве не противоречит закону о регламенте ВР !?.. хотя о чем это я... Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4741
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03.02.2021 20:42 Ответить
Три раза наступать на грабли - новая реформа от Шмыгаля! Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 615
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03.02.2021 20:47 Ответить
Вот если его назначат...это означает что те кто прошлые разы голосовал против поменяют свое мнение..
А почему? Узнали что то новое о витренко?? Вряд ли...
Значит вывод прост...они получили бабла....
А другого варианта лично я не вижу....просто так взять и поменять свое мнение....через неделю....
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03.02.2021 20:48 Ответить
Свое мнение не меняет только полный дурак. Ну или дурак с приветом.
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03.02.2021 21:23 Ответить
Спрашиваю у зебила еще раз...что за неделю могло повлиять на то что бы поменять на свое мнение?? Какие новые данные о витренко...которых ранее никто не знал??

Мнение можно поменять если узнаешь какие то новые факты...получаешь какую то новую информацию....
А менять мнение туда-сюда... в течении недели могут только зеленые скоты....зебилы если коротко....
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03.02.2021 22:28 Ответить
Еще раз? Ты сам у себя спрашиваешь или как? Ох уж эти чоколядовые сектанты...
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03.02.2021 22:47 Ответить
арестович,ты что ли? Наш изменьчивый ты
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04.02.2021 07:38 Ответить
Спрага до джерела бабла та влади..
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03.02.2021 20:48 Ответить
Мама видно бабла ввалила в сыночка-выродка, после обивать будут всей семейкой.
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03.02.2021 20:48 Ответить
Таки впихнут невпихуемое ?
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03.02.2021 21:21 Ответить
Это каждый раз Коломойский увеличивает им вложения в конверт? Это не считается же корупцией?
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03.02.2021 21:23 Ответить
Без вазелина не влезет!)))))Бабки проплатил, а должности нет))))Надо было хоть немного на вазелин оставить))))
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03.02.2021 21:57 Ответить
Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2422 Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9468
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03.02.2021 22:43 Ответить
Ну шо сказать... Гризодубо бы оценил...
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03.02.2021 22:48 Ответить
Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9750
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03.02.2021 23:28 Ответить
Задолбали вы своим витренко, шёл бы он лесом, уже просто тошнит только лишь от его фамилии.
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03.02.2021 23:02 Ответить
 
 