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Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку, чтобы показать пример, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку, чтобы показать пример, - Степанов

Президент Владимир Зеленский может вакцинироваться от коронавируса, чтобы своим примером показать украинцам необходимость прививок.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с планом вакцинации, который я подписал еще 23 декабря, у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства - президента, премьер-министра, министра здравоохранения. Но у нас есть другая проблема, и эта проблема состоит в том, что количество людей, желающих сделать прививку бесплатно, у нас сегодня, по разным социологическим исследованиям, около 43-44%. Этого мало. И в том числе много кто говорит, что, например, в других странах, том же Израиле, США, Турции, руководство государства на собственном примере показывало, что надо вакцинироваться, и доказывало безопасность вакцины. Я не исключаю, что мы можем пересмотреть план для того, чтобы вопрос вакцинации поднять", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Однако по словам "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, в Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса, делать прививки не хотят даже некоторые медики.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 4978
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03.02.2021 22:02
+3
Твк Оно ,же *****,вместе с Дерьмаком переболели,у них же выработались антитела,Оно же в Буковеле вышивало без маски.Нахрена на Янелоха лишние деньги тратить?
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03.02.2021 20:35
+3
Для опытов.
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03.02.2021 20:38
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Правила форума Совет форумчан
и анализы на наркотики ))) может? хоть и не предусмотрено? ))))) слабо ???
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03.02.2021 20:28 Ответить
Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 4978
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03.02.2021 22:02 Ответить
Какой план, какая вакцинация? Он же переболел недавно... или не болел?
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03.02.2021 20:32 Ответить
план...не в смысле план..а в смысле план - одно из сленговых названий марихуаны ))))
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03.02.2021 22:11 Ответить
А-а-а! Это план на неделю? Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 9952

Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 7832
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03.02.2021 22:16 Ответить
Даёшь перевыборы
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03.02.2021 20:33 Ответить
Твк Оно ,же *****,вместе с Дерьмаком переболели,у них же выработались антитела,Оно же в Буковеле вышивало без маски.Нахрена на Янелоха лишние деньги тратить?
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03.02.2021 20:35 Ответить
Для опытов.
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03.02.2021 20:38 Ответить
Нахрен на них валюту переводить?
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03.02.2021 20:54 Ответить
Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена,

Никто не зотел умирать!...
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03.02.2021 20:40 Ответить
он своим примером покажет что все равны, но некоторые равнее. нельзя, но если очень хочется то можно...
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03.02.2021 20:40 Ответить
Нафік Мені такі манси!
Пример,мля..
Видосик буде клааааасний- to be or not to be..
this is a question...🤣🤣
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03.02.2021 20:41 Ответить
Китайской вакцинкой ослик будет пример показывать...или американской??
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03.02.2021 20:42 Ответить
думаю смонтируют что-нибудь...)))
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03.02.2021 22:08 Ответить
воду для инъекций введут...
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04.02.2021 03:03 Ответить
- В Евролабе, у Пальчевского?
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03.02.2021 20:46 Ответить
Ну да, а вакцинироваться будет так же, как анализы сдавал.
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03.02.2021 22:57 Ответить
Не в защиту Зеленского. Однако. Существуют протоколы испытания вакцин, в которых испытания проводились на большом (тысячи) количестве добровольцев. Опасность вакцины определяется уже на первых двух этапах испытаний. Для сомневающихся можно эти проколы опубликовать. Добавление ещё одного человека (президента или ещё кого-нибудь) ничего не добавит к этим протоколам.
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03.02.2021 20:55 Ответить
Та не,- вы забыли. Он же уже переболел...
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03.02.2021 20:58 Ответить
😜
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03.02.2021 21:12 Ответить
Ани баалели за родину..
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03.02.2021 21:14 Ответить
Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
))))) Обычно привики от столбняка, от бешенства делают. Ему какую?
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03.02.2021 21:02 Ответить
"Планом"??? Нє..
А чем??
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03.02.2021 21:24 Ответить
не "планом" )))) а чем? - гостайна (ермак токо ведает...как и дозой))))
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03.02.2021 22:10 Ответить
загально відомо, що президент наш Володимир, робить прививки регулярно. Кращими колумбійськими вакцинами
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03.02.2021 23:37 Ответить
Точняк. Так же, как ЗЕ анализы сдал.
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04.02.2021 01:29 Ответить
пффф... та пусть нюхает как и раньше. нехрен его на более тяжелую наркоту пересаживать. мальчик пошёл на поправку. скоро и Бандеру героем назовёт.
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04.02.2021 09:06 Ответить
 
 