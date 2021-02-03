Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку, чтобы показать пример, - Степанов

Президент Владимир Зеленский может вакцинироваться от коронавируса, чтобы своим примером показать украинцам необходимость прививок.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с планом вакцинации, который я подписал еще 23 декабря, у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства - президента, премьер-министра, министра здравоохранения. Но у нас есть другая проблема, и эта проблема состоит в том, что количество людей, желающих сделать прививку бесплатно, у нас сегодня, по разным социологическим исследованиям, около 43-44%. Этого мало. И в том числе много кто говорит, что, например, в других странах, том же Израиле, США, Турции, руководство государства на собственном примере показывало, что надо вакцинироваться, и доказывало безопасность вакцины. Я не исключаю, что мы можем пересмотреть план для того, чтобы вопрос вакцинации поднять", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первом полугодии в Украину планируют направить 117 тыс. доз вакцины Pfizer и более 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНИСЕФ

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по COVID-вакцинации.

Однако по словам "слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, в Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса, делать прививки не хотят даже некоторые медики.