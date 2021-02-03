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Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда президентом Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВС.

Верховный Суд, проверив материалы искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа президента от 29 декабря 2020 г № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украина", принял решение об отказе в открытии производства по делу, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

"Верховный Суд отметил, что согласно ч.2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Также суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) относительно объема полномочий президента Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

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В сообщении Верховного Суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле. По информации СМИ, истец - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Тупицкого сажать надо за государственную измену
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03.02.2021 20:32
+9
Тупицкого в # на долго !!!

Если лишат должности, то народ будет аплодировать как на закрытие ТВ мертветчука.
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03.02.2021 20:36
+7
главное, что бы Тупицкий не срыгнул на Рачку.
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03.02.2021 20:30
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главное, что бы Тупицкий не срыгнул на Рачку.
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03.02.2021 20:30 Ответить
Тупицкого сажать надо за государственную измену
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03.02.2021 20:32 Ответить
Сажать на кол.
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03.02.2021 20:37 Ответить
Предварительно можно на бутылку.., а потом пересадить и на кол !
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04.02.2021 01:06 Ответить
А нахрена он им теперь, им и Тэдиса хватит.
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03.02.2021 20:33 Ответить
Тупицкого в # на долго !!!
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03.02.2021 20:33 Ответить
Тупицкого в # на долго !!!

Если лишат должности, то народ будет аплодировать как на закрытие ТВ мертветчука.
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03.02.2021 20:36 Ответить
То есть потратили кучу бабла налогоплательщиков чтобы вернуться в исходную позицию - передачу полномочий в Конституционный суд. Но теперь в отличие от декабра 2020 там уже нет Тупицкого Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 7372 Красивый еврейский гамбит
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03.02.2021 20:39 Ответить
хм.. да понятно что не будут отстранять т.к. противоречит КУ , и в Печерский нужно подавать , в Печерский , там на раз-два отстранят - только правда за деньги !!! Зе - не тупи !!! Подавай клоун !!! Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 6317
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03.02.2021 20:39 Ответить
Ну вот как захотят - умеют же работать....Че ж раньше мы всякую фигню видели....Посадите этого Тупицкого с конфискацией....Он только ЭТО и заработал на своем посту....
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03.02.2021 20:40 Ответить
Тобто, цю справу має розглядати саме Конституційний Суд
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03.02.2021 20:58 Ответить
Ну да, потому что корень предъявы тупицкого лежит глубже - в правомочности Указа Президента в таком вопросе, а не админсправа.
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03.02.2021 21:10 Ответить
Оказывается глава КС не знает Конституцию. Смешно. Проверить на профпригодность.
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03.02.2021 22:13 Ответить
расстрелять
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03.02.2021 21:14 Ответить
ворон ворону глаз не выклюет))))
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03.02.2021 21:30 Ответить
Какой непотопляемый у нас КС! Даже если тУПИЦКИЙ, сотоварищи и ГАДЯ СЯВЧЕНКО с баржи расстреляют Верховную Раду, как планировали гАДЯ с рУБАНОМ, то ни тупицкого, ни сотоварищей невозможно выгнать со службы. Они под защитой своих коллег из КС. Эдакое государство в государстве!
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03.02.2021 21:51 Ответить
СМЕШНО
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03.02.2021 22:11 Ответить
Сколько можно этих судей воров содержать,это же мафия.
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03.02.2021 23:49 Ответить
Якщо всі суди відмовляються від презика, то тоді:- "він ГАРАНТ чого???"
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04.02.2021 10:42 Ответить
 
 