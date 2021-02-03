На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН
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Конфликт на востоке Украины нельзя назвать "замороженым", не взирая на заметный прогресс после договоренностей о прекращении огня.
Об этом сказано в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных дел, информирует Цензор.НЕТ.
"В прошлом году 25 гражданских лиц погибли и еще 119 получили ранения в результате боевых действий или взрывоопасных предметов. Среди пострадавших - 16 девочек и мальчиков", - сказано в сообщении.
Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщала, что количество жертв среди мирного населения в 2020 году было самым низким за все время конфликта на Донбассе.
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В ООН настаивают, чтобы режим прекращения огня на востоке Украины не нарушался и продолжал действовать и в дальнейшем.
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По данным Генштаба, за весь 2020 год погибло 49 украинских воина ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Раненых ("боевые санитарные потери ВСУ") - 335.
Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 70 человек. К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств (кроме потерь от коронавируса - там другая статистика).
Также к небоевым потерям отнесли гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а спустя пару дней его тело вернула так называемая "народная милиция ЛНР со следами пыток и увечий.