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На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН

Конфликт на востоке Украины нельзя назвать "замороженым", не взирая на заметный прогресс после договоренностей о прекращении огня.

Об этом сказано в сообщении Управления ООН по координации гуманитарных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлом году 25 гражданских лиц погибли и еще 119 получили ранения в результате боевых действий или взрывоопасных предметов. Среди пострадавших - 16 девочек и мальчиков", - сказано в сообщении.

Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщала, что количество жертв среди мирного населения в 2020 году было самым низким за все время конфликта на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В ООН настаивают, чтобы режим прекращения огня на востоке Украины не нарушался и продолжал действовать и в дальнейшем.

Автор: Ольга Лузан
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По данным Генштаба, за весь 2020 год погибло 49 украинских воина ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Раненых ("боевые санитарные потери ВСУ") - 335.
Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 70 человек. К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств (кроме потерь от коронавируса - там другая статистика).
Также к небоевым потерям отнесли гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а спустя пару дней его тело вернула так называемая "народная милиция ЛНР со следами пыток и увечий.
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03.02.2021 20:50 Ответить
Закрытием пророссийских СМИ отрубили голову только одной гидре "руцкава мира", а есть и другие: филиал ФСБ под прикрытием РПЦ в Украине - он остался. И успешно работает против Украины.
На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН - Цензор.НЕТ 5127
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03.02.2021 21:25 Ответить
 
 