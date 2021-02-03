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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Зеленский (16549) СМИ (3784) телевидение (855)

Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по вопросу решения СНБО о применении санкции в отношении нескольких телеканалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Как говорится в сообщении, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
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03.02.2021 21:03
+12
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9604
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03.02.2021 20:52
+12
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 20:59
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"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заявил Зеленский.

И сейчас всё в точности до на оборот. Смотрю каналы через IPTV, везде, во всех провайдерах ошибка 404.
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03.02.2021 20:51 Ответить
Шо на всех каналах или только на этих трех?
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03.02.2021 21:05 Ответить
Та ладно, у всех провайдеров...
Только недавно сегодня на чекере плейлисты гонял - всё работает.
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03.02.2021 21:32 Ответить
Это как у Вас может работать если каналы с эфира снят. ?
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04.02.2021 01:51 Ответить
Чтобы не быть голословным, вот один из потоков.
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04.02.2021 11:25 Ответить
каналов почти 150 и все работает, без этой гнусной кацапской пропаганды
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04.02.2021 00:15 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9604
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03.02.2021 20:52 Ответить
угрозы нет а если скажете что есть то отключим Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 875
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03.02.2021 20:52 Ответить
Арсен@ZekirovArs
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.

В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
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03.02.2021 20:53 Ответить
не вижу разницу между 112 и НАШ который сейчас гавкает с публикой как на подбор отборная вата это надо уметь подбирать таких мразей врагов недавно был Кива уже ушел онлайн сейчас https://www.youtube.com/watch?v=bhsZqfZrSQI
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03.02.2021 20:57 Ответить
просто все туда сейчас слетелись погавкать - последняя надежда крыс
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04.02.2021 00:16 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4377 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4979
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03.02.2021 20:57 Ответить
В нашей стране гарантируется свобода слова, но не гарантируется свобода после этого слова.
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи...
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03.02.2021 20:58 Ответить
олігархам ми кажемо крепке байдінівське - допобачення ніколи!
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03.02.2021 21:35 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4826
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03.02.2021 20:59 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 20:59 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 6091Дам Украине 100 Байрактаров
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03.02.2021 21:02 Ответить
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
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03.02.2021 21:03 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4004
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03.02.2021 21:03 Ответить
Да, прикольно этот Моня напел) уходя с трибуны. Как в том анекдоде.
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03.02.2021 21:28 Ответить
Наши были? А с Цвинтера? Тоже вроде как наши, только не совсем. Плюсы? Игорь Валерьич + Медведчук (не зря же канал звется 1+1) тоже вроде как наш человек, тоже любит доить бюджет и приват. Може упустил кого?
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03.02.2021 21:05 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9420 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 143
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03.02.2021 21:05 Ответить
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03.02.2021 21:07 Ответить
Теперь для противовеса и "Прямой" прикроют.. Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2984
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03.02.2021 21:08 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5533 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 8573
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03.02.2021 21:08 Ответить
Японский премьер-министр заявил...РАБссия вон нафиг с островов Курильской гряды..иначе будет вам ЦУСИМА №2 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 593
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03.02.2021 21:10 Ответить
Представители Петушария тоже были?
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03.02.2021 21:13 Ответить
Джо Байден заявил следующее,если Украина и США достигнут обоюдных соглашений по системам новейших летальных вооружений,то Пентагон предоставит необходимые системы..., для защиты независимости и территориальной целостности Украины,добавил Байден... Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5906Крысы Мавзолейные,Атас... Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 463
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03.02.2021 21:17 Ответить
Шах и мат Порошенко. Так почему то Петя пасти не закрыл прокацапским шавкам с медвечуковским каналам за время своего президенства ? Как та дряхлая лошадь ,,Ну не шмогла я не шмогла,,
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03.02.2021 21:25 Ответить
Байден запретил Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 432пусть быдло Мавзолейное резвится Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2637
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03.02.2021 21:28 Ответить
Згадай як ти верещало коли Порошенко закрив в Україні в однокласніках, в контакте, яндекс, анал рассія1 і пающє кацапські шльондри.
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03.02.2021 21:49 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4590 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 3019
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03.02.2021 21:26 Ответить
И партию ЗАЖОПников нужно запретить за пособничество оккупантам.
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03.02.2021 21:30 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2750 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2629Чуваки,стану президентом,мы раздавим РАБссию....
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03.02.2021 21:32 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2201
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03.02.2021 21:41 Ответить
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 3587
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03.02.2021 21:55 Ответить
так не кожний з тих комуняк-доходяг здатен вийти... за станом здоров'я...
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03.02.2021 22:04 Ответить
Как Каа который собрал обезьян после того как сожрал парочку.
- Вы меня хорошо слышите.. бабуины?
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03.02.2021 21:55 Ответить
"Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов" - давайте поіменно! Хто? Беня+рижамразь+пінчук+фірташ????

Ні Макєнка, ні Порошенка, ні Садового, тим більше мертвечука там не було!
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03.02.2021 22:02 Ответить
Задают вопрос или есть реванш? И сами показывают Шуфрича, а перед этим мертвечука))

Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу" - Цензор.НЕТ 9071
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03.02.2021 22:06 Ответить
ну, і шо?
А ти дивився?
Може, подивишся запис, як його Лариса Ніцой та Маруся Звіробій в стойло загнали?
А сьогодні - загнали Скорика з Шаховим; але загонщиків було троє: Льоха Гончаренко, Леся Василенко, і як не дивно, Євгенія Кравчук.
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03.02.2021 23:11 Ответить
Ну да, все как ты обещал на стадионе - я не вмешиваюсь в работу телеканалов.
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03.02.2021 22:09 Ответить
Читаю коменти, і є задоволення. Майже всім хочеться поставити лайки! А, якщо, ще убрати декілька каналів, якже підірве Ж..у? В тих ненавистників Всього Українського
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03.02.2021 22:30 Ответить
на смітник, без сантиментів.

Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу" - Цензор.НЕТ 669
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03.02.2021 22:36 Ответить
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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03.02.2021 23:00 Ответить
На сегодняшний день нужно оценивать уже не угрозу свободе слова со стороны ЗЕбилов, а прямую угрозу жизни украинским гражданам с их стороны.
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04.02.2021 06:10 Ответить
 
 