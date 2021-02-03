Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по вопросу решения СНБО о применении санкции в отношении нескольких телеканалов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.
Как говорится в сообщении, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, к которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
И сейчас всё в точности до на оборот. Смотрю каналы через IPTV, везде, во всех провайдерах ошибка 404.
Только недавно сегодня на чекере плейлисты гонял - всё работает.
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи...
Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
- Вы меня хорошо слышите.. бабуины?
Ні Макєнка, ні Порошенка, ні Садового, тим більше мертвечука там не було!
А ти дивився?
Може, подивишся запис, як його Лариса Ніцой та Маруся Звіробій в стойло загнали?
А сьогодні - загнали Скорика з Шаховим; але загонщиків було троє: Льоха Гончаренко, Леся Василенко, і як не дивно, Євгенія Кравчук.
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.