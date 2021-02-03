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авария (1265) Запорожье (2340) ТЭС (240) Запорожская область (2245) электроэнергия (763)

На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света. ФОТО

Жители Энергодара и Днепрорудного Запорожской области остались без света и водоснабжения из-за аварии на Запорожской ТЭС.

Первым о случившемся сообщил в Фейсбуке депутат местного совета Энергодара Анатолий Анохин, информирует Цензор.НЕТ.

Он указал, что весь город остался без света.

"По всем признакам - серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть, даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ситуация с углем критичная, возможна общесистемная авария и отключения, - НКРЭКУ

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что без электроснабжения город остался около половины восьмого вечера.

"Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официйнои информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться", - написал он.

Орлов добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

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В соцсетях публикуют фото, на которых виден пожар в районе ТЭС.

На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 01
На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 02
На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 03

На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 04

На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 05
На Запорожской ТЭС - авария, как минимум 2 города остались без света 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
Джо, надо еще Центреэнерго забрать у путинских холуев Суркисов!
Надо, Джо...
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03.02.2021 21:06
+45
Смешно что в Украине 4 АЭС, а свет берем заграницей.
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03.02.2021 21:29
+29
Ахметкина ДТЕК обосралась. Чего ж готовили бумагу на возможные веерные отключения - как один из пунктов аварийные теплоэнергостанции. Зачем Ахметову вкладываться в модернизацию если они и так работают со времен постройки при СССР ?
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03.02.2021 21:15
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та він енергоатом вже поставив в позу - питання чи відповість він за це риторичне.
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04.02.2021 05:43 Ответить
Сєпарський ОПЗЖ мабуть відповів на заборону сєпарських ТБ каналів Мертвечука діверсійною акцієй... Вата і сєпари це диверсанти і пя та колона України На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла - Цензор.НЕТ 5844
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04.02.2021 00:02 Ответить
стратегическое предприятие, в частных руках. какие вопросы? - могли бы вообще продать на металлолом.
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04.02.2021 00:37 Ответить
Собственник этой самой крупной в Украине ТЕС-Ахметка и бандиты. И вместо того чтобы вкладывать деньги в модернизацию-выводят прибыль из страны и покупают в Монако самую дорогую частную виллу за сотни миллионов.
Патриот Донбасса и Украины
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04.02.2021 02:33 Ответить
так, так. результати діяльності кучми будемо відхаркувати ще не одне покоління.
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04.02.2021 05:42 Ответить
На фото смотрю,в районе ТЕЦ дороги как в Европе,а в Марганце (6 км.от станции) не дорог,не жизни.Такое впечатление,война 41 года не заканчивалась,немцы бомбят по всем направлениям,хотя лучше-бы по ГРУШЕВСКОГО...
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04.02.2021 04:10 Ответить
"приватизація це єдиний шлях розвитку України" - кучма 90ті роки.
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04.02.2021 05:41 Ответить
Приватизация - это абсолютно правильное решение. Так во всем нормальном мире. Вопрос в том, что если бы нам нормальное законодательство и правосудие, то рыжий уже назавтра получил бы десятки тысяч исков на сотни миллионов долларов, а суды просто проштамповали бы эти решения. И даже хатынки в Монаке не хватило бы, чтобы расчитаться. Вот тогда, выделение денег на плановые ремонты при составлении бизнес-планов, проходило бы на "ура".
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04.02.2021 08:01 Ответить
Как показали последние 10 лет, не всё подряд надо приватизировать. После приватизации естественных монополий Зеленскому, чтобы их народ не порвал, пришлось срочно вводить госрегулирование на цены.
Точно так же нельзя продавать сельскохозяйственные земли, надо продавать ПРАВО НА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, как это сделано в 95% стран Земного шара.
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04.02.2021 14:56 Ответить
Да закрыть ее пора.Есть солнечные батареи и ветрогенераторы. Это и дешево и экологично.
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04.02.2021 06:15 Ответить
ну и сколько они в ночь аварии генерировали те 8 ГВт установленных СЭС и ВЭС,
много аж 275 МВт
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04.02.2021 07:29 Ответить
А, солнечные батареи и ветряки ВОДУ тоже греют???
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04.02.2021 08:05 Ответить
Конечно.ТЭНом.
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04.02.2021 12:32 Ответить
Да, остались сущие ПУСТЯКИ - в каждую батарею отопления ТЭН вставить.
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04.02.2021 12:58 Ответить
А ваш пост, извините, технически глупый!
АЭС просто не могут работать без связки с ТЭС - именно ТЭС вытягивают в пиковые нагрузки, так как на них легко прикрутить. Ветер, для ветровых, нужен не менее 4,5 м/с, а такой у нас на Украине не часто. А про солнечную инсоляцию что ни будь слышали? А про ночное время суток?
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04.02.2021 15:00 Ответить
Ну почему же глупый, Несколько лет назад, у нас в Украине был создан какой то институт по энергетике, который должен был найти замену российскому газу.И в результате проведенных исследований выяснилось что газ можно заменить соломой,камышом и веточками ивы.
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05.02.2021 05:56 Ответить
Потому что глупый и есть.

В Украине выращивается большое количество зерновых, в год сгнивает более 2 млн тонн соломы, а из неё можно делать пелеты или топить тюками соломы в специальных котлах, что актуально для сельских школ, больниц и поликлиник в населенных пунктах с населением до 50 тыс человек.
Пелеты можно делать из отходов подсолнечника.
Пелеты могут заменить отопление газом или электричеством в частном секторе.
Так что ваша издевка, по поводу института - глупа.
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05.02.2021 16:15 Ответить
Не просто можно, а уже несколько лет ДЕЛАЕТСЯ. К моему глубокому сожалению, масштаб пока не тот, а потому ценники ПОКА высоки.
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05.02.2021 19:22 Ответить
Диверсія яка має показати, наскільки нам необхідна електроенергія р параши.
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04.02.2021 07:47 Ответить
АХАХАХАХА !!!!!!!!!! Все очень хотели, чтобы 20й год скорее закончился и сразу рай на Земле наступит. А наступила еще бОльшая ЖОПА !!!!
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04.02.2021 08:44 Ответить
Такова нелегкая доля Зебизьян
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04.02.2021 19:39 Ответить
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