Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Решение о санкциях против соратника кума Путина Виктора Медведчука Тараса Козака сильнее отдалило Киев от Москвы.

Такую уверенность высказал в Facebook народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что причин решения СНБО, как и любого "важного (сложного) политического решения", несколько. Это может быть: "обеспокоенность Владимира Зеленского ростом рейтинга ОПЗЖ и последующим уменьшением уровня доверия к президенту и уровня поддержки его партии"; "стремление Банковой если не угодить Белому дому, то по крайней мере продемонстрировать нелояльность Кремлю и его украинским эмиссарам"; "беспокойство Рината Ахметова относительно роста влияния Виктора Медведчука на энергетическую отрасль".

Рахманин отметил, что вряд ли решение СНБО стало следствием общения с новым госсекретарем США - само требование маловероятно, тем более во время первого дипломатического контакта, кроме того, подобные решения не принимаются в спешке.

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"Еще одним возможным поводом для хозяина Банковой могла стать попытка сцементировать прогосударственную часть своего электората. Те, кто отваливался от него в течение последнего года - это в основном те, кто воспринимал Зеленского как привлекательную альтернативу Медведчуку и Ко. Они будут убегать и в дальнейшем. Так что стоит позаботиться о патриотически настроенных сторонниках. Насколько знаю, гаранту советовали об этом подумать. Но не уверен, что он слишком считался с этим, когда делал соответствующий шаг", - пишет нардеп.

Он подчеркивает: "Как бы там ни было, Банковая теперь еще чуть дальше от Кремля. Возможно, это - первый шаг к очевидному. То есть - движение к окончательному отказу от "минских договоренностей".

По словам Рахманина, действующее законодательство позволяет применять санкции в отношении украинских граждан и отечественных компаний. В то же время, "сложно поверить, что члены СНБОУ согласились принимать столь резонансное решение, опираясь на поверхностную информацию".

"На прошлой неделе на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждалось возможное обновление санкционного законодательства. В частности, тестировалась идея убрать возможность применения санкций в отношении украинских граждан и компаний", - указал автор.

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Нардеп напомнил, что ограничения деятельности средств массовой информации - чувствительный вопрос. "Поэтому (в первую очередь снаружи, миром) оно воспринималось бы с большим пониманием, если бы это происходило с помощью того органа, который должен следить, насколько добросовестно каналы соблюдают требования законодательства. То есть Нацсовета по телевидению. А еще есть СБУ, у которой есть достаточно полномочий в области защиты от посягательств на основы государственности. К контенту конкретных медиаресурсов много лет было много вопросов. Но они почему-то не возникали у тех, кто должен их ставить", - констатирует Рахманин.

Он указал, что Верховный Суд Украины может признать решение о санкциях необоснованным: "Если это произойдет, Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно. Поэтому власть должна готовиться к правовой защите решение заблаговременно и тщательно. Худший вариант - проиграть суд из-за собственной несостоятельности. А потом - предложить разогнать ВСУ указом президента или решением СНБОУ)".

В то же время, Рахманин уверен, что ЕСПЧ, где ОПЗЖ также будет оспаривать введение санкций, не примет решение быстро.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".