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Новости Политика Украины
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Главные новости 3 февраля: каналы Медведчука отключили, авария на ТЭС в Энергодаре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 3 февраля: каналы Медведчука отключили, авария на ТЭС в Энергодаре

"112 Украина", "NewsOne" и "Zik" лишились эфира, Энергодар остался без света из-за аварии на ТЭС, Вовка доставят в суд принудительно, Фортуну отпустили под домашний арест - главные новости Украины 3 февраля.

Каналы Медведчука - больше не в эфире

"112 Украина", "NewsOne" и "Zik" остались без эфира из-за введенных накануне вечером президентом Зеленским санкций. Они продолжают вещать в YouTube, но там аудитория не так велика. Министр культуры Ткаченко просит YouTube заблокировать аккаунты каналов, а студию Довженко - выгнать их из занимаемых помещений. Секретарь СНБО Данилов говорит, что каналы закрыли в том числе на основании секретной информации, полученной из РФ.

Каналы заявляют о расправе, Портнов обзывает Зеленского диктатором, Кива - преступником, Рабинович с трибуны Рады поет "Вставай, страна огромная!".

Зеленский поручил проверить боеготовность сил ООС

Инспекция начата 2 февраля. Ее цель - проверить состояние готовности сил и средств, выполняющих задачи в ООС. В проверке участвуют представители ОП, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Викторию (Фортуну) Котеленец отпустили под домашний арест

Ветеранку подозревают в том, что она якобы в 2014 году конвоировала украинских "пленных" на параде в оккупированном Донецке. Сама Котеленец, ее родня и побратимы говорят, что это не она - женщину подвело внешнее сходство. В СИЗО Виктория провела две недели, и теперь отправляется домой.

Главу ОАСК Вовка принудительно доставят в суд

Принудительная доставка запланирована на 8 февраля. Решение о ней принял судья Антикоррупционного суда Бицюк. Ранее НАБУ обнародовало видео о том, как Вовк пытается сбежать от попыток зачитать ему ходатайство об отстранении от должности.

Энергодар остался без света

Предположительно - из-за аварии на Запорожской ТЭС, принадлежащей ДТЭК. Также в городе не было воды, с перебоями работала мобильная связь. Сейчас электроснабжение в городе постепенно восстанавливается. Жители постят в соцсетях фото якобы пожара на ТЭС. Официальных сообщений о случившемся нет.

Автор: Ольга Лузан
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Люся стань раком я упруся Главные новости 3 февраля: каналы Медведчука отключили, авария на ТЭС в Энергодаре - Цензор.НЕТ 1616
Главные новости 3 февраля: каналы Медведчука отключили, авария на ТЭС в Энергодаре - Цензор.НЕТ 1807
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03.02.2021 22:04 Ответить
Пид.рестовичь.
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03.02.2021 22:26 Ответить
Заходит Навальный в Хату, положенец его спрашивает, - "
-Какой масти? Не *****? Не ****? Чей Крым?"
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03.02.2021 22:35 Ответить
Дуже схоже, що угольок в Ахмєтки був з донецьких шахт не відділили від снарядів, що там сепари добували.
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03.02.2021 22:08 Ответить
Главные события дня...до попы...день грядущий готовит,ойвэйнах...
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03.02.2021 22:12 Ответить
Не підіймайте паніку!!! нічого серйозного там не відбулося!! згорів трансформатор,відключилися два блока ТЕС,стравили пар з блоків))))...трохи погуділо)) Все під контролем!!!
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03.02.2021 22:22 Ответить
 
 