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Новости Политика Украины
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Днепр_город (3764) финансирование (1702) Филатов (551) энергоэффективность (113)

Днепр получит 5,5 млн евро на программы энергоэффективности, это первый подобный проект в странах Восточной Европы, - мэр Филатов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Днепр получит 5,5 млн евро на программы энергоэффективности, это первый подобный проект в странах Восточной Европы, - мэр Филатов

Подписан договор на получение гранта в 5,5 миллиона евро на программы энергоэффективности. Полученные средства фактически снизили для Днепра кредитную ставку ЕБРР до минимального процента, тем самым сэкономив для города приличную сумму.

Об этом в Facebook сообщил Днепровский городской голова Борис ФИлатов, информирует Цензор.НЕТ.

В подписании участвовали заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, представитель делегации Европейского союза в Украине Симоне Раудино и главный менеджер Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде Екатерина Стасюк.

"Мы подписали договор на получение гранта в 5,5 миллиона евро на программы энергоэффективности. Если простыми словами, то Городу просто подарили миллионы евро. Как в старом детском мультфильме "безвозмездно". Это продолжение проекта термомодернизации 84 коммунальных учреждения, которые мы уже на 90 процентов выполнили, а впереди еще 98 школ, детских садов и больниц. По своему масштабу это - первый подобный проект не только в Украине, но и странах Восточной Европы, если говорить в масштабах отдельно взятого города. Полученные средства фактически снизили для Днепра кредитную ставку ЕБРР до минимального процента, тем самым сэкономив для города приличную сумму", - отметил городкой голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объемах, а городам нельзя? - мэр Днепра Филатов

По его словам, "уже совсем скоро" начнется ремонт в 66 детских садах, 28 школах, 6 медучреждениях.

"Все эти ремонты смогут экономить не менее 30% энергоресурсов. А еще это - комфорт для детей, пациентов, врачей и педагогов", - сообщил Филатов.

"Днепр также работает с европейскими партнерам по завершению достройки метрополитена, обновлению троллейбусного парка, а в перспективе – и по обустройству дорожной инфраструктуры и строительству новой трамвайной линии на Левый берег. Мы действительно являемся лидерами местного самоуправления в отношениях с европейскими финансовыми институциями", - уверен городской голова.

Он также поблагодарил свою команду.

Также читайте: Филатов обсудил с временной поверенной в делах США в Украине Квин защиту местного самоуправления

"Всем отечественным "политикам", которые рассказывают стране про "внешнее управление", я хотел бы дать один совет. Вместо того, чтобы говорить мерзости в сторону наших западных коллег, попытайтесь делать что-то не только для себя. А для людей", - призвал Филатов.

Днепр получит 5,5 млн евро на программы энергоэффективности, это первый подобный проект в странах Восточной Европы, - мэр Филатов 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Это Коломойша делал
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03.02.2021 22:11
+5
кое-хто потом это в достижения "большой стройки" припишет))))
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03.02.2021 22:14
+4
БОРЯ МОЛОДЕЦ -- много для города делает и сделал !!! Первый адекватный МЭР Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 9893
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03.02.2021 22:39
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Зачем такого хорошего мэра зелёнкой обливали?
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03.02.2021 22:04 Ответить
Это Коломойша делал
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03.02.2021 22:11 Ответить
БОРЯ МОЛОДЕЦ -- много для города делает и сделал !!! Первый адекватный МЭР Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 9893
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03.02.2021 22:39 Ответить
кое-хто потом это в достижения "большой стройки" припишет))))
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03.02.2021 22:14 Ответить
Кредит под госгарантии ? Если что государство вернет из бюджета ?
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03.02.2021 22:15 Ответить
Це кредит під мінімальну ставку, майже нульову, а віддати його буде можливо за рахунок економії затрат на тепло після модернізації, що різко підвищить енергефективність.
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03.02.2021 22:26 Ответить
Mora Zfayfer обклеить пенопластом стены и поменять окна за валюту ? Конечно это очень ,,выгодно,,. Умники так авто и квартиры покупали в кредит когда бакс был ,,ПА ПЯТЬ,,
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03.02.2021 22:35 Ответить
Бедные европейцы, они постоянно проводят у себя программы по энергоэффективности, чтобы экономить и зарабатывать свои несчастные сотни миллиардов, а могли бы просто взять себе в руководство no_name a62a2117, он бы всем европейцам показал, как надо бабло поднимать.
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03.02.2021 23:10 Ответить
Это не кредит! Это грант! На 5,5 млн евро. Т.е. даром! Понятно, что ЮВТ и Рабинович за эти деньги обедают - а для Города это хорошая поддержка.
Днепр все проекты финансирует через кредиты. Потому что Казначейство, которое оплачивает работы с лицевых счетов Города - коррумпированная структура, и получить подрядчику деньги нереально. Проще застрелиться и признать "вину" за то, что ты выполнил эту работу хорошо. А банки с Казначейством как-то договариваются. Главное, что работы выполняются качественно и в срок когда финансируются кредиторами.
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03.02.2021 23:22 Ответить
Самое главное - удержаться от разворовывания ! Это ведь так заманчиво и привычно!
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03.02.2021 22:24 Ответить
В Днепре, за каждой платёжкой бегают прокуроры. Днепр и мэр Филатов - это личные враги шо Порошенко, шо Зеленского... и уж поверьте, фискалы ночами не спят и роют... Их бы усилия, да "в мирных целях"...
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03.02.2021 23:39 Ответить
Це добре, що є такі керівники, яким вірять люди. Ваш мер дійсно заслуговує на повагу. Удачі йому і наснаги!
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04.02.2021 00:35 Ответить
Филатов адекватный проевропейский политик, поэтому европейцы с ним ведут диалог и помогают.
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03.02.2021 23:07 Ответить
Борис молодец! Вспоминается его фраза с рекламных плакатов на позапрошлых выборах - "Не предам!" Слово держит.
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03.02.2021 23:14 Ответить
Вітання пану меру та дніпрянам. Так тримати і надалі 👍
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03.02.2021 23:19 Ответить
Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 711 Любимый город!
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03.02.2021 23:20 Ответить
Всем участникам по ляму , а 500 на обнал.
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03.02.2021 23:37 Ответить
 
 