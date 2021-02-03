Днепр получит 5,5 млн евро на программы энергоэффективности, это первый подобный проект в странах Восточной Европы, - мэр Филатов

Подписан договор на получение гранта в 5,5 миллиона евро на программы энергоэффективности. Полученные средства фактически снизили для Днепра кредитную ставку ЕБРР до минимального процента, тем самым сэкономив для города приличную сумму.

Об этом в Facebook сообщил Днепровский городской голова Борис ФИлатов, информирует Цензор.НЕТ.

В подписании участвовали заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, представитель делегации Европейского союза в Украине Симоне Раудино и главный менеджер Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде Екатерина Стасюк.

"Мы подписали договор на получение гранта в 5,5 миллиона евро на программы энергоэффективности. Если простыми словами, то Городу просто подарили миллионы евро. Как в старом детском мультфильме "безвозмездно". Это продолжение проекта термомодернизации 84 коммунальных учреждения, которые мы уже на 90 процентов выполнили, а впереди еще 98 школ, детских садов и больниц. По своему масштабу это - первый подобный проект не только в Украине, но и странах Восточной Европы, если говорить в масштабах отдельно взятого города. Полученные средства фактически снизили для Днепра кредитную ставку ЕБРР до минимального процента, тем самым сэкономив для города приличную сумму", - отметил городкой голова.

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По его словам, "уже совсем скоро" начнется ремонт в 66 детских садах, 28 школах, 6 медучреждениях.

"Все эти ремонты смогут экономить не менее 30% энергоресурсов. А еще это - комфорт для детей, пациентов, врачей и педагогов", - сообщил Филатов.

"Днепр также работает с европейскими партнерам по завершению достройки метрополитена, обновлению троллейбусного парка, а в перспективе – и по обустройству дорожной инфраструктуры и строительству новой трамвайной линии на Левый берег. Мы действительно являемся лидерами местного самоуправления в отношениях с европейскими финансовыми институциями", - уверен городской голова.

Он также поблагодарил свою команду.

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"Всем отечественным "политикам", которые рассказывают стране про "внешнее управление", я хотел бы дать один совет. Вместо того, чтобы говорить мерзости в сторону наших западных коллег, попытайтесь делать что-то не только для себя. А для людей", - призвал Филатов.