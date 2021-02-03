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Информация о смерти в военном госпитале раненого воина Влада Дегтяря не соответствует действительности, - Командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация о смерти в военном госпитале раненого воина Влада Дегтяря не соответствует действительности, - Командование Медсил

Военнослужащий Влад Дегтярь перенес оперативное вмешательство, его состояние стабильно тяжелое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Командования Медсил ВСУ.

"Информация о смерти в военном госпитале раненого военнослужащего Влада Дегтяря, которая распространяется в сети со ссылкой на сюжет ТСН, не соответствует действительности. В настоящее время военнослужащий находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Парень перенес оперативное вмешательство и получает всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения", - говорится в публикации.

Информация о смерти в военном госпитале раненого воина Влада Дегтяря не соответствует действительности, - Командование Медсил 01

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Автор: Анна Судак
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ну дай Бог - сто лет жить будет !
найскорішого одужання Владу !!!
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03.02.2021 22:28 Ответить
Хорошая новость. Пусть выздоравливает, и по быстрее.
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03.02.2021 22:41 Ответить
Выздоравливай,Влад. Боже,помоги ему.
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03.02.2021 22:41 Ответить
Sharp`s

Байден отменил решение Трампа о выводе войск из Германии.
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03.02.2021 22:44 Ответить
И шо теперь?
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03.02.2021 22:51 Ответить
Шо Германии подкинули плюшку, ясно, что стороны договорились и она должна будет, чем то отвечать, чем именно, узнаем позже.
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03.02.2021 23:05 Ответить
А немцы это воспримут, как "плюшку"?
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04.02.2021 00:14 Ответить
ТСН уроды!
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03.02.2021 23:04 Ответить
Є така прикмета,якщо "поховали",то житиме довго і це добре. А "ТСН"-condomи то точно
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03.02.2021 23:17 Ответить
Слухи о моей смерти несколько преувеличены
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03.02.2021 23:20 Ответить
 
 