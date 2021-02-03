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Новости Политика Украины
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Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об отношениях с Зеленским:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что есть вопросы, по которым у него с президентом Украины Владимиром Зеленским "ведется дискуссия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос, поддерживает ли он абсолютно политику главы государства, Разумков ответил: "По многим вопросам да. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина".

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель ВР сказал, что "по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс".

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Напоминаем, в последнее время Разумков не поддержал голосование по назначению Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики Украины, как это призвал фракцию сделать президент Зеленский.

Кроме того, он вносил, по сути, альтернативный законопроект к президентскому по решению конституционного кризиса, а также воздержался при голосовании за введение в действие решения СНБО о применении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Разумков уже пролетел стать гетьманом.Вообще,недалекий по образованности человек.Спасибо Байдену.
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03.02.2021 22:52
+5
Лупоглазый решил, что господин его назначил любимой женой.
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03.02.2021 22:53
+5
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 7248
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03.02.2021 23:01
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Разумков уже пролетел стать гетьманом.Вообще,недалекий по образованности человек.Спасибо Байдену.
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03.02.2021 22:52 Ответить
Лупоглазый решил, что господин его назначил любимой женой.
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03.02.2021 22:53 Ответить
"Переписка Энгельса с этим,как его,черта.." (с)
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03.02.2021 22:54 Ответить
Все прояснится при импичменте...
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03.02.2021 22:55 Ответить
млеешь от нетерпения?
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03.02.2021 23:06 Ответить
И какие это вопросы? Чей Крым, кто оккупирует Донбасс и должен ли быть российско-булгарский язык вторым государственным?
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03.02.2021 22:56 Ответить
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 7248
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03.02.2021 23:01 Ответить
"По многим вопросам да. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина".
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Где таких грамотеев набрали на нашу голову? Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 1872

Истина существует независимо от дискуссии. В дискуссии может родиться компромисс...
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03.02.2021 22:57 Ответить
Если точнее, то истина рождается в диалоге
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03.02.2021 23:04 Ответить
Можете более развёрнуто, как это рождается истина в диалоге и зачем кому-то рожать истину?
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03.02.2021 23:08 Ответить
Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 8750
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03.02.2021 22:57 Ответить
Разумков считает,что это он поставил зеленского президентом.Да и зеленский говорил,что ему проедложили.Разумков,конечно,не самая мозговая фигура в этом вопросе,но он подошел по возрасту зеленскому.Думаю,что проходило все под кураторством медведчука.Да и разумкову тоже что-то пообещали,или держали как запасной аэродром.Будь сейчас трамп презиком,нам реально было бы не очень хорошо.А так еще можно бороться .
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03.02.2021 23:02 Ответить
зеленский твой однокашник ? Как он там сейчас братела?
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03.02.2021 23:05 Ответить
Отлично.Зеленский президент.
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03.02.2021 23:06 Ответить
преЗезеден. Ще не заробив, щоб його вважали Президентом.
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03.02.2021 23:23 Ответить
Це твой сусид може заробыты чы не заробыты.А Президента Украины выбирают граждане Украины.И Президент Зеленский есть Президентом для всех граждан Украины.
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03.02.2021 23:27 Ответить
...лечись, петрович! Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 1542
Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 9092
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03.02.2021 23:37 Ответить
Не знал кто такой Охлобыстин.Поэтому зашёл в нете посмотреть кто это такой .Оказывается расийский врач. А так как Украинец не будет искать аналогию с расией значит ты рашен швайнен Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 3198 Так шо иди скушай селёдку
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03.02.2021 23:44 Ответить
...расейский врач, говоришь? Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 8584 ...ню-ню Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 308 Только не удаляй свой "коммент", я его щас заскриню - прекрасный пример высокого показателя IQ среди зелеизбирателей Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6487
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03.02.2021 23:47 Ответить
...держи, вася, только детям (если они у тебя есть) не показывай - обхохочут Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363 Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363 Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 6363
Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 9168
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03.02.2021 23:50 Ответить
"именно в дискуссии рождается истина", но не ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Хитрожелтость никого и никогда не доводила до хорошего
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03.02.2021 23:03 Ответить
Про таких обычно говорят, маменькин сынок, и комсомольский карьерист, он даже не понимает, что весь пересыпан нафталином.
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03.02.2021 23:39 Ответить
Цей поц слизький і верткий як вуж. Дивився як він розпатякував на ПРЯМОМУ.
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03.02.2021 23:44 Ответить
На хитрую жо...у , есть ...уй с винтом !!! Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо" - Цензор.НЕТ 5417
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04.02.2021 00:19 Ответить
Не согласен с Президентом: иди в отставку, создавай свою партию, побеждай на выборах и рули, а то на чужом авторитете (хотя и незаслуженном) попал в парламент и "дискутируешь". В этом споре я на стороне Зеленского. Респект Зеленскому!
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04.02.2021 10:06 Ответить
 
 