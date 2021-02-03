Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что есть вопросы, по которым у него с президентом Украины Владимиром Зеленским "ведется дискуссия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На вопрос, поддерживает ли он абсолютно политику главы государства, Разумков ответил: "По многим вопросам да. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина".

На уточняющий вопрос, стало ли в последнее время таких дискуссий больше, председатель ВР сказал, что "по-разному, и я думаю, что это нормальный рабочий процесс".

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Напоминаем, в последнее время Разумков не поддержал голосование по назначению Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики Украины, как это призвал фракцию сделать президент Зеленский.

Кроме того, он вносил, по сути, альтернативный законопроект к президентскому по решению конституционного кризиса, а также воздержался при голосовании за введение в действие решения СНБО о применении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

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