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Уголовное дело относительно пыток детей во время съемок фильма "Дау" закрыли, - полиция Харькова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Уголовное дело относительно пыток детей во время съемок фильма

Харьковские следователи закрыли уголовное производство по возможному факту пыток детей, которых брали из дома малыша для съемок фильма "Дау".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, занимавшихся организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи допрашивали директора детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма.

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"Следователи установили, что в фильме, распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч.1 ст.284 Уголовного кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - отметили в полиции.

Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области в апреле 2020 года зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Этому предшествовало обращение в полицию уполномоченного по правам ребенка Николай Кулеба. Он сообщил, что в фильме использовали младенцев из Дома ребенка.

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Автор: Анна Судак
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В Польщі би таке не дозволили.Це принципово,що режисер з москальщини і діти українці.
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03.02.2021 23:05 Ответить
отакои верескам мораль переплюнула моральные ценности арийцев..геть мосхом дети младенцы были допрошены как головкой об стену или выпадением с 5 этажа????? а шо там наши Омбудсмены молчат Денисова по детским вопросам при Зеле??? ау! вы где черти???!!!
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03.02.2021 23:16 Ответить
Я бачу в цій темі коментарів зовсім немає.А де ж всі ті,хто за дітей переживає?
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04.02.2021 00:00 Ответить
Это как о Голодоморе ничего не хотят помнить представители нарида Украины, .....понаехали
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04.02.2021 10:02 Ответить
А теперь следует еще проверить "17 мгновений весны" и посадить Мюллера!
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04.02.2021 06:14 Ответить
А шо проверять ,когда офицеры гестапо в 1939 г проходили стажировку в ГУЛАГе
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04.02.2021 10:03 Ответить
 
 