Резников о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации: Если захотят легально жить на территории Украины, могут оставаться
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина не планирует после деоккупации Крыма принудительно выселять оттуда переехавших граждан Российской Федерации.
Глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников заявил в интервью LB.ua в ответ на вопрос о том, что киевские власти планируют делать с россиянами, которых переселили в Крым, заявил, что "точно не собирается нарушать чьи-либо гуманитарные права", информирует Цензор.НЕТ.
"У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение - вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией", - сказал министр.
Напомним, в конце 2020 года депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что с 2014 года РФ переселила на оккупированный ею Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.
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а чего без украинского никак ?
Самое гуманное для всех понаехавших - ультиматум. Срок сутки / двое. Не уехал - расстрел, как оккупанта.
це ще створити проблему на років 30-40.....пакувати всіх через керченський міст в рашку з повною конфіскацією майна.....вони вчинили злочин - хіба відмінили заборону про в'їзд в Крим не з території України?
А о получении ими гражданства вообще речи быть не может - чтобы они мне Януковича #2 в президенты выбрали, ещё чего !!!
Не мої слова, коротко:
З початку вони вдають з себе жертв.
Їм подобається новий гімн, прапор, мова, звичаї тої країни в яку прибули як жертви.
Потім вони наїдають жирок.
Потім текст гімну не такий, кольори прапора не комфільні, сумують за совком, родінай скиглять хвалять відвертих вбивць та зрадників.
Потім починають стравлювати, шкодить, вимагать халяви.
Потім зраджують та вбивають.
Але, якщо і виходити з міркувань - ми ж нє оні. То до того часу має бути закон негромадянина. З відповідною базою данних таких. Без права обіймати будь які посади державного устрою, немають права бути у виборчому процесі держави на всіх рівнях. Лише на таких умовах, ні? Тоді їмо історичні факти і несемо персональну відповідальність.
Для населення яке підтримує політиків в вчинені вбивст по всьому світу, немає прощення. Підтвердження цьому, страйки щодо навального, з усіх опитаних страйкуючих, гасл, не має засуджень влади щодо вбивств по всьому світу. Ганьба вам довічна.
Блін, да коли ж ви, дебіли, українську опануєте???!!!
Я теж проти переселення. Перевішати всіх без суду і слідства.