Резников о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации: Если захотят легально жить на территории Украины, могут оставаться

Украина не планирует после деоккупации Крыма принудительно выселять оттуда переехавших граждан Российской Федерации.

Глава Минреинтеграции Украины Алексей Резников заявил в интервью LB.ua в ответ на вопрос о том, что киевские власти планируют делать с россиянами, которых переселили в Крым, заявил, что "точно не собирается нарушать чьи-либо гуманитарные права", информирует Цензор.НЕТ.

"У всех будет возможность свободно принять решение. Если захотят легально жить на территории Украины, они могут получить статус иностранных граждан, принять украинское гражданство или жить как лица без гражданства. Или же эти люди могут принять другое решение - вернуться на свою историческую родину. Мы не собираемся, в отличие от наследников сталинского режима, заниматься депортацией", - сказал министр.

Напомним, в конце 2020 года депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что с 2014 года РФ переселила на оккупированный ею Крымский полуостров по меньшей мере 500 тысяч россиян.

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