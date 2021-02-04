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Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора после проведения необходимых следственных действий закрыл оба производства, начатые по решению Печерского суда после обращения нардепа Андрея Деркача.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Там проинформировали, что 22 января внесли сведения по заявлению Деркача в ЕРДР и начали два уголовных производства относительно возможного вмешательства в деятельность правоохранительных органов Украины (ч. 1 ст. 343 УК Украины) и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Однако после проведения следственных действий оба производства закрыли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Печерский суд опровергает сообщение Голованя о 2 новых делах против Порошенко и Байдена

"27 января и 29 января 2021 после проведения необходимых следственных действий по этим уголовным производствам органом досудебного расследования приняты решения об их закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины", — говорится в письме ведомства.

Напомним, 26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на брифинге, что через 2 дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена Печерский райсуд открыл против Байдена и Порошенко 2 новых уголовных дела.

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань

29 января Печерский суд опроверг эти заявления и сообщил, что не принимал решения о возбуждении уголовных дел в отношении Порошенко и Байдена.

Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 1468
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03.02.2021 23:42
+37
Более идиотского поступка, как завести дело на президента США трудно и представить
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03.02.2021 23:37
+34
Тут все просто. Тупой Собачий Рот со своей гб-шной подружкой Деркачем втулили престарелому педику Джулиани такое фуфло за живые бабки, шо Трумп пришел в ярость(как же, кинули кидалу Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 8081 ) и подвел всю эту сладкую компашку под цугундер. И теперь Венедиктова, которая полезла поперед батька в пекло, судорожно жует материалы "дел", запивая их боярышником. Смачного, зеленые. Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 9168
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03.02.2021 23:43
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шо творится то?
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03.02.2021 23:37 Ответить
І це всього на всього державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив по телефону з міністром МЗС Кулебою. А що буде коли президент США Джо Байден сам своєю персоною приїде? Навіть страшно уявити.
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03.02.2021 23:57 Ответить
Блігкін говорив з Кулебою в присутності Єрмака...
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04.02.2021 01:39 Ответить
А осадочек остался в головах людей.
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03.02.2021 23:37 Ответить
Особливо стосовно "должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества" 🤣 Де під " должностним ліцом мєждународної організації" я так здогадубся, слід розуміти Байдена, а під "ліцом хозяйствєнного общєства" - Порошенка! 😁
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04.02.2021 06:51 Ответить
Более идиотского поступка, как завести дело на президента США трудно и представить
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03.02.2021 23:37 Ответить
Ідійоти обрали у владу ідійотів. Шош ти хош?
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03.02.2021 23:40 Ответить
на превеликий жаль, не так... рідкісні ідіоти, надали владу удаваним ідіотам, що знищують країну під регіт рідкісних із удаваних, бо ідіоти. Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 7794
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04.02.2021 00:43 Ответить
Печерський суд вирішив піськами помірятися з Байденом, ну не дибіли, га? схоже мізки наркота виїла зовсім...
а на х"йла гебнявого слабо відкрити справу?
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04.02.2021 02:34 Ответить
и деркача закрыть ))) шоб не отсвечивал...не напоминал ))))
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03.02.2021 23:38 Ответить
Чарівний пендель, нє? Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 5288
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03.02.2021 23:38 Ответить
А ти думаєш, що у вави сцикуна очко залізне?
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03.02.2021 23:41 Ответить
Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 1468
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03.02.2021 23:42 Ответить
Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 8091
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03.02.2021 23:42 Ответить
Які блювотні пики...
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04.02.2021 05:43 Ответить
Гебреї?
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04.02.2021 09:18 Ответить
Тут все просто. Тупой Собачий Рот со своей гб-шной подружкой Деркачем втулили престарелому педику Джулиани такое фуфло за живые бабки, шо Трумп пришел в ярость(как же, кинули кидалу Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 8081 ) и подвел всю эту сладкую компашку под цугундер. И теперь Венедиктова, которая полезла поперед батька в пекло, судорожно жует материалы "дел", запивая их боярышником. Смачного, зеленые. Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 9168
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03.02.2021 23:43 Ответить
ха-ха я тоже так подумал - там на пленках видно такая туфта была что Трамп эти пленки ни разу и не использовал, не купился.
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04.02.2021 00:09 Ответить
В бан, тварина.
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04.02.2021 01:18 Ответить
Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 9180
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04.02.2021 01:33 Ответить
Грабовский не хами!
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04.02.2021 01:41 Ответить
Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 4804 Офис генпрокурора закрыл производства по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден - Цензор.НЕТ 4860
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03.02.2021 23:43 Ответить
😁
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04.02.2021 06:53 Ответить
Шо там, Байден еще в Белый дом не заехал, а у ЗеДегенерата уже весь лоб в шишках? Запасов зеленки хватит хоть до конца недели?
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03.02.2021 23:43 Ответить
В 23.30 зєсцикун підписав наказ про закриття медведчуковських аналів, а Байден таки молодець!
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03.02.2021 23:43 Ответить
Оце спритність))) ухвала від 11.09.2020 зареєстрували всього-навсього 22.01.2021))) і за пару днів провели дослідча перевірку та закрили провадження))) Прямо таки метеори їй бо😁
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03.02.2021 23:45 Ответить
Так це не справи відносно Антоненка чи Котеленець. Там ніяких "експертиз" не потрібно, просто відразу з*ясували, що на плівках були "потойбічні голоси".
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04.02.2021 06:46 Ответить
Это было быстро Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 8204
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03.02.2021 23:51 Ответить
Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 5165
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04.02.2021 00:05 Ответить
Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 7587
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04.02.2021 00:05 Ответить
Ну теперь величайший с расстройства с канабиса перейдет к тяжелым наркотикам.
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04.02.2021 00:35 Ответить
маєш надію, що воно було під коноплею? Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден - Цензор.НЕТ 9373
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04.02.2021 00:47 Ответить
Зубы вставь.Или буквы изучи ,недоумок.
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04.02.2021 09:00 Ответить
Трампісти-путіністи мабуть засмутилися з цього приводу. Бідолашні, у них одне горе за іншим з цим Байденом.
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04.02.2021 01:39 Ответить
В этот день ближайший к прокуратуре супермаркет перевыполнил план по продаже майонеза и кетчупа.
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04.02.2021 07:15 Ответить
Скорее памперсов.
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04.02.2021 08:59 Ответить
Ще місяць президенства Байдена і надіюсь , почнуть арештовувати "шкідників у мантіях" та конфісковувати іхнє майно по всьому світі . Генпрокурору це нідочого , така халепа , тому так швидко перевзувається і переходить на бік добра .
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04.02.2021 07:39 Ответить
Венедиктова і СО обгидились!
Грійте ванну та підмивайтесь!
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04.02.2021 07:51 Ответить
Крутое расследование,целых 5 дней! Умеют прокуроры венедиктовой быстро трудиться ,оказывается! Пример собачего рта зедебилов ,просто творит чудеса!
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04.02.2021 08:58 Ответить
Еще один симптом того, что это ***...ско-зеленская система существует и здорово себя чувствует. Система не должна работать оглядываясь на политическую ситуацию. Если есть причины - дело должно быть открыто и расследовано. Нет - до свидания. Выбрали Трампа - дело есть, Байдена - дела нет. Чуйка у этих зеленских проституток работает на "ура". А работать должна не чуйка, а закон и здравый смысл.
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04.02.2021 09:14 Ответить
Можна посміятись з нашої влади і "незалежних" судів.
Але то через сльози, бо у нас вислів "Звертайтесь до суду" рівноцінний "Ідить у дупу, не мішайте "нормальним" людям косити бабло".
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04.02.2021 10:22 Ответить
Що,зе-дебіли,страшно? А це тільки початок. Далі буде ще страшніше...
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04.02.2021 10:41 Ответить
 
 