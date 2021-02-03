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США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения

Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора "на строго паритетной основе, ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

В Москве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.

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В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он.

В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.

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"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".

НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

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В то же время в НАТО также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Сподіваюсь Штати знають чого вартий цей договір.
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03.02.2021 23:47
+5
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 7455 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 6324 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 3959
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04.02.2021 00:23
+4
это обоюдно, РФ будет контролить в США, США в РФ.
иначе бы договор не был подписан.

Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
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04.02.2021 02:44
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"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", - написал Блинкен.
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03.02.2021 23:46 Ответить
это обоюдно, РФ будет контролить в США, США в РФ.
иначе бы договор не был подписан.

Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
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04.02.2021 02:44 Ответить
На росії її весь ядерний потенціал можна здати джамшутам на металобрухт.
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03.02.2021 23:48 Ответить
Це правда що в Нідерландах живуть самі геї, як запевняли нас лапті, чи таки збрехали?
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03.02.2021 23:49 Ответить
Брешуть. Мені не траплялися. Я там досить часто бував.
Там кацапів стільки оселилося, що "мама нє горюй".
Хіба що з їхнього середовища
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04.02.2021 00:09 Ответить
Сподіваюсь Штати знають чого вартий цей договір.
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03.02.2021 23:47 Ответить
Филькина грамота.
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03.02.2021 23:47 Ответить
Быстро Байден дрючит ... США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 7450
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03.02.2021 23:49 Ответить
журналистам а маскве дубиной по демократии - но ракеты превише всего ...зря надо было на новую гонку вооружений предьяву кинуть
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03.02.2021 23:50 Ответить
с таким же успехом могли бы и "Будапештский меморандум" продлить
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03.02.2021 23:56 Ответить
На рашке оно осталось только в виде грязных бомб. Главное, чтобы эти дегенераты АЭС у себя не хлопнули.
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04.02.2021 00:04 Ответить
Наукові заклади, професори яких відкривають "нові світи" в царині ядерного озброєння, підприємства, на яких виробляється смертоносна зброя, не розігнати і не зупинити. Клепала Раша свої ракети і клепатиме й далі. Підстави їй довіряти вельми сумнівні. Чого варті обіцянки та гарантії, цивілізований світ уже побачив.
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04.02.2021 00:05 Ответить
Нихера мир не увидел, и нихера уроков не извлекли. Олигофрены!
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04.02.2021 00:27 Ответить
На прикладі "Північного потоку-2" можна дещо зрозуміти. В Європі чекає підприємство нового газу. Інакше воно не запрацює. Кошти на будівництво вкладені? Так. Що робити?
Хочуть, щоби запрацювало.
І США над цим теж думають? Так.

А щодо пролонгації ядерної угоди, то США знають, як вірити таким партнеру, якого мають.
Все буде нормально.
Може, доживемо без ядерного конфлікту до своїх лисин і сивин, а наші жінки - до неостаннього "бабиного літа".
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04.02.2021 00:45 Ответить
Їм вистачає й тих обсягів які вони зараз і без усіляких СП-2 отримують.
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04.02.2021 00:54 Ответить
Але підприємство існує і воно стоїть. І до нього мала підійти семе ця газова труба.
Про обсяги зрозуміло.
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04.02.2021 00:59 Ответить
Мудро. Штатам нужно время, чтобы реформировать свою ядерную триаду - самой новой стратегической подлодке уже 24 года.
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04.02.2021 00:07 Ответить
Ботоксное ***** в бункере с чемоданчиком закрылось? Не повезло Гитлеру, когда тот в бункере в конце WWII сидел. Но ботоксный клоп закончит так же.
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04.02.2021 00:09 Ответить
Гітлер спокійно дожив своє життя в Аргентині.
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04.02.2021 00:20 Ответить
Це одна з популярних версій. Типу "теорії" про пласку Землю.
Між тим щелепи Адольфа зберігаються в Архіві ФСБ у Москвабаді.
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04.02.2021 00:30 Ответить
Цікаво чи була генетична експертиза? Мала бути, інакше просто неймовірно тупо!
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04.02.2021 00:57 Ответить
Десь читав, що була. Проте не бачив, звідки (з яких родичів Адольфа) вони брали матеріал для тієї експертизи.
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04.02.2021 01:16 Ответить
Я не пам'ятаю жодної зміни у піонерському таборі, щоби ми не досліджували цього питання після того, як нас відправляли спати. Справді, була версія Аргентини та підводного човна.
Не маю змоги повернутися в ті безтурботні часи, щоби розпитати друзів.
Вони могли (знати) нафантазувати більше.
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04.02.2021 00:51 Ответить
Отнюдь
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04.02.2021 00:58 Ответить
Так =слава= ідолу українського населення чи ні ?
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04.02.2021 00:14 Ответить
Зустрічне запитання: так ганьба жахіттю трампістів українського походження, чи ні?
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04.02.2021 00:24 Ответить
???
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04.02.2021 00:32 Ответить
"Ідол українського населення" - Байден?
Якщо так, то він же є і жахіттям трампістів. Зокрема, і українського походження.
Добре пам'ятаю післявиборчі дискусії на Цензорі (та позиції учасників тих дискусій) стосовно того, хто є більш корисним для США та України - Трамп чи Байден.
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04.02.2021 00:48 Ответить
За коментами, які пишуться вже четвертий місяць - так. Навіть більше ідола. Месія для України.

Я не трампіст, для мене жахіття нема. Я аналізую українське населення зі сторони.

А пізніше викладу свої висновки. Маю право.
Про користь я особисто жодного разу не писала.
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04.02.2021 00:53 Ответить
"А пізніше викладу свої висновки."
- Не витрачай на це час.
"Маю право."
- Безперечно.
"Про користь я особисто жодного разу не писала."
- Так. Проте іноді про погляди людини можна дізнатись не з її коментарів, а просто з "лайків" під чужими коментарями.
Декого з "термоядерного" електорату Трампа пам'ятаю за тією "пургою", яку вони тут несли, і особистими образами тих, хто не поділяв їхню точку зору.
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04.02.2021 01:10 Ответить
Фрол Медвепут d1caba8f Тут найбільше тутешні байденісти,вели себе як москалі.Обзивали всіх,хто має іншу думку.
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04.02.2021 01:32 Ответить
Так. Іноді це впадало в очі. Але це можна зрозуміти. От що я не можу зрозуміти - це те, чому люди, які живуть в цивілізованих США, поводять себе так само. У них там що - "якщо не Трамп, то кінець світу"? Прийде Байден і зруйнує свою країну? "Вигризали" тут на форумі перемогу Трампа, повторюючи ті всі нісенітниці, які "гуляли" москальськими ЗМІ. Гидко...
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04.02.2021 07:13 Ответить
Жаль, що Ви так. Теж піддалися роздутій кампанії. Але то - Ваше право. Нема проблем.
Я сама розберуся, на що мені витрачати час, що писати, а що - ні, коли і кому.
Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести. Бо я маю добру пам*ять.
Ображали і ображають якраз мене. І я теж дивлюся, хто це лайкає.
Лише написала, що тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої), ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє.
Залишайтеся здорові.
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04.02.2021 02:06 Ответить
"тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої)"

Якщо б Вашого родича вбили чи поранили, то Ви б теж не дуже цяцькалися. Суспільство наелектризоване, багато людей розуміють, що може початися нова хвиля війни..

США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 171
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04.02.2021 07:28 Ответить
"Теж піддалися роздутій кампанії."
- Зовсім ні. Адже я не прихильник Трампа. А роздута кампанія була саме в нього. Американські суди, куди він звертався, це підтвердили. Ти ж не сумніваєшся у чесності державних інституцій США?
"Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести."
- "Так стверджую" - це як? Я не стверджую, що ти когось ображала, боже збав. З твоїх лайків "протрампівських" коментарів я зробив висновок, що ти теж за Трампа. Зараз пишеш "я не трампіст". Ну ок.
"ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє"
- І я дивувався, що ті люди, намагаючись донести тут "своє", поводили себе так, начебто бога за бороду схопили. А ми тут усі, "забиті й сірі", маємо їм у рота зазирати. Типу "Слушай міня, я тут в Штатах уже пять (вісім, десять, ...) лєт, я уже гражданін Амєрікі і знаю, чєм тут люді дишат. Шо ти мінє рассказиваєш?" Смішно. А Америка зробила свій вибір. І він виявився зовсім не таким, на який очікували "наші американці".
Гарного вечора.
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04.02.2021 07:51 Ответить
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 7455 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 6324 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 3959
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04.02.2021 00:23 Ответить
Позор мумии.
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04.02.2021 00:48 Ответить
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 4464США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 5921
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04.02.2021 00:56 Ответить
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 4646
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04.02.2021 01:13 Ответить
Незрозуміло мені, Московія та США - скорочення, а Китай, Індія та інші - ні США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 1111
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04.02.2021 01:12 Ответить
Китай клал с прибором на всякие договоры. И правильно делает.
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04.02.2021 01:27 Ответить
Тут мова йде про двосторонній договір між США та паРашею.
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04.02.2021 01:31 Ответить
Зрозуміло, що 2сторонній, не зрозуміло навіщо, коли інші не скорочують, ось я про що.
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04.02.2021 07:15 Ответить
Зрозумів.
Мабуть, через те, що інші поки що не становлять таку ж небезпеку для США, як паРаша.
Не знаю навіть, чи взагалі відбувались якісь переговори з іншими на цю тему.
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04.02.2021 08:04 Ответить
На мою думку, насправді ці "переговори" то таке... ЦРУ в порядку денному слідкує та слідкуватиме надалі за паРашею, Китаєм та іншими і ящо бачитиме, що результатів немає, то самі не скорочуватимуть виробництво а перейдуть у режим прихованого виробництва ядерного озброєння.
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04.02.2021 16:54 Ответить
С хороших дел начал Байден, разоружатся надо всем, уничтожить планету хватит и одной Северной Кореи.
жаль что остальные страны с ядерным оружием, пока не присоединились к договору.
Китай, Израиль и прочие.
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04.02.2021 02:48 Ответить
ядрены бомбы сейчас любой уругвай в сарае собирает, так что пора придумывать что то новое
кварковые к примеру, что бы бах - и на месте потенциального противника кратер в пару тысяч километров глубиной
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04.02.2021 08:12 Ответить
 
 