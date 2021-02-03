США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения
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Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".
В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора "на строго паритетной основе, ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон".
Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.
В Москве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.
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В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. "Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира", – подчеркнул он.
В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.
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"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", – написал Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку "неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас".
НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В Альянсе подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.
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В то же время в НАТО также отметили, что осознают "проблемы, которые создает Россия". "Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности", – сказано в заявлении.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.
Пожалуйста, подождите...
иначе бы договор не был подписан.
Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
Там кацапів стільки оселилося, що "мама нє горюй".
Хіба що з їхнього середовища
Хочуть, щоби запрацювало.
І США над цим теж думають? Так.
А щодо пролонгації ядерної угоди, то США знають, як вірити таким партнеру, якого мають.
Все буде нормально.
Може, доживемо без ядерного конфлікту до своїх лисин і сивин, а наші жінки - до неостаннього "бабиного літа".
Про обсяги зрозуміло.
Між тим щелепи Адольфа зберігаються в Архіві ФСБ у Москвабаді.
Не маю змоги повернутися в ті безтурботні часи, щоби розпитати друзів.
Вони могли (знати) нафантазувати більше.
Якщо так, то він же є і жахіттям трампістів. Зокрема, і українського походження.
Добре пам'ятаю післявиборчі дискусії на Цензорі (та позиції учасників тих дискусій) стосовно того, хто є більш корисним для США та України - Трамп чи Байден.
Я не трампіст, для мене жахіття нема. Я аналізую українське населення зі сторони.
А пізніше викладу свої висновки. Маю право.
Про користь я особисто жодного разу не писала.
- Не витрачай на це час.
"Маю право."
- Безперечно.
"Про користь я особисто жодного разу не писала."
- Так. Проте іноді про погляди людини можна дізнатись не з її коментарів, а просто з "лайків" під чужими коментарями.
Декого з "термоядерного" електорату Трампа пам'ятаю за тією "пургою", яку вони тут несли, і особистими образами тих, хто не поділяв їхню точку зору.
Я сама розберуся, на що мені витрачати час, що писати, а що - ні, коли і кому.
Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести. Бо я маю добру пам*ять.
Ображали і ображають якраз мене. І я теж дивлюся, хто це лайкає.
Лише написала, що тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої), ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє.
Залишайтеся здорові.
Якщо б Вашого родича вбили чи поранили, то Ви б теж не дуже цяцькалися. Суспільство наелектризоване, багато людей розуміють, що може початися нова хвиля війни..
- Зовсім ні. Адже я не прихильник Трампа. А роздута кампанія була саме в нього. Американські суди, куди він звертався, це підтвердили. Ти ж не сумніваєшся у чесності державних інституцій США?
"Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести."
- "Так стверджую" - це як? Я не стверджую, що ти когось ображала, боже збав. З твоїх лайків "протрампівських" коментарів я зробив висновок, що ти теж за Трампа. Зараз пишеш "я не трампіст". Ну ок.
"ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє"
- І я дивувався, що ті люди, намагаючись донести тут "своє", поводили себе так, начебто бога за бороду схопили. А ми тут усі, "забиті й сірі", маємо їм у рота зазирати. Типу "Слушай міня, я тут в Штатах уже пять (вісім, десять, ...) лєт, я уже гражданін Амєрікі і знаю, чєм тут люді дишат. Шо ти мінє рассказиваєш?" Смішно. А Америка зробила свій вибір. І він виявився зовсім не таким, на який очікували "наші американці".
Гарного вечора.
Мабуть, через те, що інші поки що не становлять таку ж небезпеку для США, як паРаша.
Не знаю навіть, чи взагалі відбувались якісь переговори з іншими на цю тему.
жаль что остальные страны с ядерным оружием, пока не присоединились к договору.
Китай, Израиль и прочие.
кварковые к примеру, что бы бах - и на месте потенциального противника кратер в пару тысяч километров глубиной