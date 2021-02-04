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Запорожье (2340) пожар (5566) смерть (9035)

Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"3 февраля в 23:25 в г. Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека, из которых один медик, и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями ГСЧС спасены 8 человек, которых транспортировали в другие больницы.

"Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов", - сказал председатель ОГА Александр Старух "Укринформу".

Отмечется, что пожар произошел на первом этаже нового корпуса больницы. По предварительной информации возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения.

"На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках", - добавил губернатор.

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Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. В очаге опасности находились 12 человек.

4 февраля в 00:19 пожар был ликвидирован. 

Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 01

Отмечается также, что медиками на территории больницы был организован отдельный пост дезинфекции, где личный состав проходил обработку.

Работы по ликвидации последствий возглавил губернатор области Александр Старух. На месте работали оперативные группы во главе с руководителями областных прокуратуры, СБУ, ГУ ЧП и ГУ ГСЧС.

Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 02

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось 16 единиц техники, 60 спасателей.

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Напомним, вчера в Запорожской области было еще одно ЧП. Из-за аварии на Запорожской ТЭС в городах Энергодар, Днепрорудное и ближайших населенных пунктах пропало энергообеспечение и водоснабжение.

Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 03
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 04
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 05
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 06
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 07
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 08
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 09
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 10
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 11
Пожар в инфекционной больнице в Запорожье: погибли три пациента и молодая врач 12

Фото: сайт ГСЧС
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Топ комментарии
+23
Як вже дістали тупі автори, що пишуть ''дєрєвня'', ''губернатор''...
В Україні на думку редакції є губернії?
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04.02.2021 07:57
+16
..з яких куїв в Україні "губєрнатори " з'явилися ???
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04.02.2021 08:25
+10
Це все наслідки навмисного
відключення атомних реакторів Запоріжської АЕС , щоб працювали тільки теплові електростанції Ахметова.Як могло пропасти світло, коли б працювали б всі 6 атомних реакторів Запоріжської АЕС ш?
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04.02.2021 08:02
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Жах...
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04.02.2021 07:22 Ответить
Степанова та Радуцького в тюрму!
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06.02.2021 15:46 Ответить
На окнах решетки, первого этажа,.
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04.02.2021 07:30 Ответить
дык сопрут все, если решеток не будет. и хрен кто что даст потом.
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04.02.2021 14:01 Ответить
Кстати, москали продали аппараты ИВЛ американцам, которые дымили, наверно и нам подсунули хлам за дёшево или Братская помощь..?????? Вот в чем вопрос..
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04.02.2021 07:40 Ответить
При бідосі все горить, все палає.
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04.02.2021 07:46 Ответить
нещасні люди.. життя за чиюсь недбалість.. сумно..
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04.02.2021 07:55 Ответить
Як вже дістали тупі автори, що пишуть ''дєрєвня'', ''губернатор''...
В Україні на думку редакції є губернії?
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04.02.2021 07:57 Ответить
Це таке нищення української самосвідомості - на підсвідомості закладати російськи закладки!!!
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04.02.2021 10:25 Ответить
Думаю, причина у необережному поводженні з киснем, у якому горить усе
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04.02.2021 07:57 Ответить
Це все наслідки навмисного
відключення атомних реакторів Запоріжської АЕС , щоб працювали тільки теплові електростанції Ахметова.Як могло пропасти світло, коли б працювали б всі 6 атомних реакторів Запоріжської АЕС ш?
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04.02.2021 08:02 Ответить
так только первый отключен на плановый средний ремонт...
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04.02.2021 08:17 Ответить
Вы считаете, что блоки АЭС неубиваемые и их можно эксплуатировать без ремонта сотни лет?
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04.02.2021 11:02 Ответить
бедные люди - выжить от ковида на ИВЛ и сгореть заживо в больнице...
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04.02.2021 08:21 Ответить
Пожарные без масок с ковидными больными ....
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04.02.2021 08:23 Ответить
..з яких куїв в Україні "губєрнатори " з'явилися ???
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04.02.2021 08:25 Ответить
Может им не нравится слово "председатель".
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04.02.2021 09:06 Ответить
Якщо тофаріщю не подобається слово "голова", він має повне право написати заяву про звільнення.
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04.02.2021 10:25 Ответить
прєдводітєлі дварянства.
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04.02.2021 10:56 Ответить
Будете удивлены:в запорожских изданиях "губернаторы"-это норма
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04.02.2021 10:02 Ответить
Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. В очаге опасности находились 12 человек. Як? В новій лікарні!? 12 на 20ти кв.м?
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04.02.2021 08:28 Ответить
Светлая Память коллеге..
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04.02.2021 11:19 Ответить
Нельзя забывать, что в таких палатах где находятся больные дышащие кислородом противопожарная безопасность должна быть на самом высочайшем уровне, т.к. в атмосфере кислорода горит практически всё, даже то, что в обычных условиях не горит.
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04.02.2021 12:31 Ответить
Якщо не було порушення правил техніки безпеки(чомусь впевнений,що в лікарні такого рівня кисневі балони не знаходяться в палаті інтенсивної терапії),аі якщо апарати ШВЛ легень були російського виробництва,то причина загарання буде в них.В російських апаратах ШВЛ є така властивість самозайматись при тривалій роботі.
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04.02.2021 13:33 Ответить
 
 