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Байден (2384) США (23191) ЦРУ (194)

Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Белом доме.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Байдене США введут широкие санкции против РФ, - Кравчук

В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ, отмечают наблюдатели.
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Топ комментарии
+10
Всё верно,директор ЦРУ должен знать основного врага изнутри! Грамотное назначение.
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04.02.2021 08:16
+7
правильно разведчики теперь должны знать кацапский
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04.02.2021 07:31
+4
Для срани РАБссиянской хорошего мало.... Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8588
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04.02.2021 08:17
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правильно разведчики теперь должны знать кацапский
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04.02.2021 07:31 Ответить
Вербовка
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04.02.2021 07:46 Ответить
Рюсскае наречие знают даже Чучки,но лучше бы они его не знали... Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8533 Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7954что и соседние якуты....
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04.02.2021 07:36 Ответить
Понятно. "Резака" посольства США вернули в родную стихию. Достаточно эпично и знаково.
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04.02.2021 07:39 Ответить
Посол был американским разведчиком? Вот это поворот))))
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04.02.2021 07:47 Ответить
В нормальных странах гражданские лица занимают ведущие должности в множестве силовых а также связанных с безопасностью ведомствах.А в мордоре такого нет,или ты,холоп.не знаешь что в посольствах параши за рубежом,кроме шпионов никого нет? Ищи нового хозяина,холоп!
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04.02.2021 08:21 Ответить
Я не ты, у меня хозяева, мои дети, жена, и мама. Менять не собираюсь)))
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04.02.2021 08:36 Ответить
У тебя дети? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5430
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04.02.2021 09:38 Ответить
Да... есть. Сын учился в ЕС, переводчик - синхронист с четырех зыков. Работает в американской компании, достаточно крутой. Дочь, тоже по жизни не потерялась. А что удивляет? Люди должны иметь детей. Тебе не доступно?
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04.02.2021 09:47 Ответить
Синхронист? Это очень полезная для гэбиста специальность. Многие знакомые мне "люди-консервы" имеют "полезных" детей в Европе и США.
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04.02.2021 12:28 Ответить
Ты ты крутой, таких знакомых имеешь....
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04.02.2021 16:43 Ответить
Во-первых,когда я узнал что такое переводчик синхронист,то ты еще наматывал свои сопли на рукавах до локтей! Мне даже рассказывал человек,кое какие смешные моменты могут быть приключиться при синхронном переводе. Например при переводе "шаг за шагом" с русского,то если эти слова перевести дословно на румынский язык,тогда смысловой перевод получится "шаг после шага". А то,что какой-то сыночек,работает в американской компании,то это может быть настоящей находкой для хозяев консервы-отца,того сыночка.
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05.02.2021 06:09 Ответить
А что такое "мордор"?
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04.02.2021 08:38 Ответить
Так некоторые люди называют страну-помойку между Украиной и США.
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04.02.2021 15:10 Ответить
Как помойку не называй, она всегда останется помойкой.
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04.02.2021 18:15 Ответить
В Мире есть только одна страна-помойка. Расположена она между Украиной и США. Населена дикими племенами русни, которые поклоняются какому-то *****.
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04.02.2021 18:37 Ответить
Толик, любишь своего фюрерка? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7014
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04.02.2021 18:47 Ответить
Давно бухаешь, толик? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9483
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04.02.2021 18:54 Ответить
Угу. А еще ты по ночам Мир от фОшЫздов спасаешь...пока санитары не видят Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 925
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04.02.2021 19:07 Ответить
Шо, и родимую страну-помойку разлюбило? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9139
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04.02.2021 19:00 Ответить
толик, ну с какого я должен отвечать на вопросы пьяной русмартышки?
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04.02.2021 19:06 Ответить
Ты, толик, уже до зеленых чертей добухалось. Кстати, интересно наблюдать за твоей деградацией. Скоро на дерево жить полезешь, русмартышко Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4620
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04.02.2021 20:04 Ответить
Мо́рдор (синд. Mordor, «чёрная страна») - в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина - область на юго-востоке Средиземья Это Сирия, или Израиль? Палестина?
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04.02.2021 08:41 Ответить
Видишь какой ты тупой? Ты сам себя выдал,холоп! Передай твоему куратору,что он зря тебя на службе держит,холоп,потому что у тебя нет мозгов и у тебя длинный язык!
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04.02.2021 09:26 Ответить
)))) Могу только посмеяться. Смешной ты, и, и я тебя плохо понимаю. Белиберда какая - то.
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04.02.2021 09:36 Ответить
Что удивительно,что не понимаешь? Мозгов-то нет. Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8912
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04.02.2021 09:37 Ответить
Хочешь, расскажу тебе кучу анекдотов про молдаван. Наслушался, когда в Одессе учился?))) Знаешь как молдаване лампочку закручивают?)))
А вообще прочти чурку (как ты думаешь) Чем ниже человек душой,тем выше он задирает нос. Он носом тянется туда,куда душою не дорос . Омар Хаям.
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04.02.2021 09:41 Ответить
Анекдоты про молдован рассказывают от беспомощности безмозглые,никчемные руССкие! Как,впрочем и про чукчи,которые каждый раз выбивали зубы обосран.ым "русским"! А бабушка твоя одевала "комбинажку" чтобы пойти в театр? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4108
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04.02.2021 12:31 Ответить
Ты вычислил)) Моя бабушка, никогда не была в театре. Она в селе жила с 4 детьми, причем в селе, основанном ее прадедом. Там было их имение, позже, после ареста, и расстрела мужчин, в имении была школа, а в подсобные помещения отдали колхозу. Вот моя прабабушка (ссылка), то да, была модницей, и любила ездить в город. Умерла рано, в 22 года, от испанки (тиф). Носить женщине комбинашку, по твоему стыдно?)))
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04.02.2021 16:56 Ответить
Носить "комбинажку" как нижнее белье не стыдно,а носить ее как вечернее платье -это идиотизм!
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05.02.2021 06:23 Ответить
И как же так получилось,что после издевательств советской власти над твоей семьей,ты оказался на кремлевской стороне баррикады? Банальная трусость?
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05.02.2021 06:27 Ответить
Не хотел вмешиваться в ваш "интеллектуальный" спор, типа кто холоп, а кто барин, Но "КомбинаШку" ОДЕТЬ ещё никому не удавалось и никогда это не получится. А так забавно было "наблюдать" за событиями.
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04.02.2021 17:29 Ответить
Мойша,не решай задачу не зная условий! Жены послевоенных,руССких освободителей Молдовы,одевали женское нижнее белье под названием "комбинажка" и ходили в них в театр!
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05.02.2021 06:18 Ответить
Одевали их как ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ!
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05.02.2021 06:24 Ответить
Так ты,холоп,понял как я тебя вычислил,что ты холоп? Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9004
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04.02.2021 12:34 Ответить
Что у тебя пригожинский приработок в интернете я вижу.
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05.02.2021 06:19 Ответить
Все послы разведчики...
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04.02.2021 08:25 Ответить
Не только послы,но и все работающие служащие из рашки в посольствах, "разведчики",то есть шпионы!
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04.02.2021 09:28 Ответить
Всё верно,директор ЦРУ должен знать основного врага изнутри! Грамотное назначение.
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04.02.2021 08:16 Ответить
Но это не значит,что именно посол был разведчиком,-для этого вполне хватает всяких военных советников и атташе! Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5314
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04.02.2021 09:30 Ответить
Він був директором філіалу ЦРУ в засрашє
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04.02.2021 10:20 Ответить
Посольство США в параше,это филиал ЦРУ? Ведь речь идет о США а не о рашке!
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04.02.2021 12:36 Ответить
Споконвіку посольства всіх країн, крім основної функції, займались розвідкою (моніторили)
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04.02.2021 15:09 Ответить
Сравнивать посольства других стран с руССкими посольствами -это как минимум неправильно!
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05.02.2021 06:20 Ответить
Для срани РАБссиянской хорошего мало.... Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8588
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04.02.2021 08:17 Ответить
Теперь понятно, кто будет основным "клиентом" у этой конторы.
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04.02.2021 08:20 Ответить
Правильне призначення Президента США.
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04.02.2021 08:22 Ответить
Ай да Байден, ай да сукин сын!!!
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04.02.2021 08:32 Ответить
Затівають щось...
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04.02.2021 08:40 Ответить
В кремле большой спрос на вазелин! Байден висунув на пост директора ЦРУ експосла США в Росії Вільяма Бернса, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2024
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04.02.2021 09:32 Ответить
Вазелином не отделаются. Тут больше мыло пригодится. В сочетании с веревкой.
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04.02.2021 10:13 Ответить
Этот выбор только подтверждает что для мира в целом и для США в частности, главным врагом и главной угрозой является Раша, а Китай основным экономическим соперником- конкурентом. Вот такое разделение. В конечном счете существует реальная опасность того , что обескровленная экономически Раша уже официально ( а не только фактически, что в какой то мере уже начало происходить) станет просто придатком Китая ( его ресурсной базой) и тогда "лицо врага" может "пожелтеть" с воссозданием империи времен потомков Чингисхана но когда это еще будет, до этого миру еще дожить нужно при наличии Путинило - маньякило.
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04.02.2021 11:21 Ответить
Какой там "враг и угроза"? Сейчас идет обычный процесс похорон "территории склеенной из бывших тартарий"! Все логично.Конечно бывшая "Китайская тартария" может отойти к Китаю,но у других регионов другое будущее.
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04.02.2021 12:42 Ответить
 
 