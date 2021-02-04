Байден выдвинул на пост директора ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бернса, - Белый дом

Президент США Джо Байден выдвинул на утверждение в сенат на пост директора ЦРУ кандидатуру Уильяма Бернса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Белом доме.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

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В случае утверждения сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ, отмечают наблюдатели.