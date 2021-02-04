Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Лишь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты осуществили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.