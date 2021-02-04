За сутки в мире выявили 489,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 104,9 млн

По состоянию на утро 4 февраля в мире зарегистрировали 489 120 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 245 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 104 911 243 случааяинфицирования, из них 489 120 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 278 586 человек, из них 14 245 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 76,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина с "зонами", - Шмыгаль

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 11.