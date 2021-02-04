В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио.

Законопроект предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению российского политика. Авторами инициативы также выступили демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", – говорится в сообщении.

В документе не названы имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба

Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что нанес "смертельную обиду" президенту РФ Владимиру Путину тем, что выжил после отравления и вернулся в Россию.

Как известно, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.