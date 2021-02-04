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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио.

Законопроект предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению российского политика. Авторами инициативы также выступили демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", – говорится в сообщении.

В документе не названы имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения.

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Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что нанес "смертельную обиду" президенту РФ Владимиру Путину тем, что выжил после отравления и вернулся в Россию.

Как известно, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.
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Топ комментарии
+9
санкции то такеое...... лучше барель уроните снова до 20$, подержите полгодика........ и все пойдут в Геленджик.......
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04.02.2021 08:20
+5
Есть и польза от протухшего бутерброда...
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04.02.2021 08:15
+4
Навальный же не бутерброд, шоб тягать его туда-сюда...ото посадили-хай вже сидить. А Джо Байденюк новые полезные санкциии под это дело введёт....
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04.02.2021 08:21
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Есть и польза от протухшего бутерброда...
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04.02.2021 08:15 Ответить
вряд ли .. скорее эти санкции будут очередным телефонным списком ..
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04.02.2021 08:21 Ответить
Запретял десятку ГРУшников вьезд в США. Кацапия этого не переживет.
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04.02.2021 09:52 Ответить
Льохе срок будут накидывать,Ходорковский десятку отмотал... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 4777за Юкос...и чесный бизнес...
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04.02.2021 08:20 Ответить
санкции то такеое...... лучше барель уроните снова до 20$, подержите полгодика........ и все пойдут в Геленджик.......
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04.02.2021 08:20 Ответить
США не член ОПЕК, как ронять? Вот зырю, сегодня, уже + 1,56%, 58,50$ за барель. Замечу, все, что выше 40$ идет в ФНБ. Там бабла уже почти 200 лярдов $
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04.02.2021 08:33 Ответить
"США не член ОПЕК"- но может сильно повлиять на некоторых "членов"....
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04.02.2021 08:37 Ответить
Артм Воронцов фишка в том, что чем больше влиять, тем влиялка меньше. Зазырь на Германию и СП-2. Навлиялись? Получили ясный ответ : "не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда Вам идти". Кто будет сокращать добычу нефти? СА? У них это 90, повторяю ДЕВЯНОСТО % ВВП Они горят желанием, за Навального с голой задницей ходить?
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04.02.2021 08:50 Ответить
новичок какой то беспонтовый, от него только кот помер, да и тот от голода, надо было полонием травить
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04.02.2021 08:21 Ответить
Навальный же не бутерброд, шоб тягать его туда-сюда...ото посадили-хай вже сидить. А Джо Байденюк новые полезные санкциии под это дело введёт....
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04.02.2021 08:21 Ответить
Новичок зависит от дозы принятой...,0,001 грамма это медленная смерть...,1 грамм...месяц- полгода и в ящик...
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04.02.2021 08:23 Ответить
Санкции приняты бешенные в 2017 году...Трамп их тормознул...РАБссия готовьте дупло... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 3474Байден скотство не простит... В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за приговора Навальному - Цензор.НЕТ 6203
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04.02.2021 08:26 Ответить
Ссылку где Трамп тормознул санкции рашке давай.
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04.02.2021 09:22 Ответить
У навального плаценту надо брать, и людей прививать. Раз уж "Новичок" не взял, то какой там КОВИД. Железный человек, или даже резиновый, как... в общем резиновый
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04.02.2021 08:26 Ответить
Мордор має бути зруйновано. Коли вже наважаться відлючити від свіфт та введуть торгове ембарго на поставки енергоносіїв, заморозять усі рахунки терористичної держави та її посіпак.
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04.02.2021 08:29 Ответить
А ти повинен бути вчити українську мову, неук.
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04.02.2021 08:39 Ответить
на клаві не маю кирилиці, іноді не влучаю у потрібні літери, але я вельми стараюся "бути вчити українську мову". Сподіваюся хутко опанувати.
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04.02.2021 22:03 Ответить
такого не будет, мир сейчас уже даже более лоялен к россии чем к нам,скажи спасибо нашему руководству которое дало понять что изменений в стране никаких не предвидится и все забили на нас болт
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04.02.2021 08:40 Ответить
Рюсская народная сказка...Жил был Иван-Дурак и было у него 3 сына,2 алкаша, а третий стал КГБистом...,решили эти бараны Мировую революцию затеять...,но неудачно...погибли на Колчаковских фронтах в августе 1991 года...
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04.02.2021 08:31 Ответить
Скорее всего ***** в списке не будет.. Оно тут нипричом, савсем и нипричом...
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04.02.2021 08:37 Ответить
А шо там Куйло кукарекало о санкциях? Расее от них только польза.
То иим Донни пользу приносил, а сейчас ввалит дядюшка Джо.
В общем, сплошная польза для членоголового фюрера расеи Куйла.
До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 3245
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04.02.2021 08:37 Ответить
так санкции против отедльных лиц,а не против россии
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04.02.2021 08:39 Ответить
Бессмысленные типа санкции против "причастных лиц". От них рашке ни тепло ни холодно.
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04.02.2021 08:51 Ответить
Мавзолей чЛенина на месте... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7552остальное дерьмо не развалится как в 1991 году..
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04.02.2021 08:53 Ответить
Да ладно... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 9941 Куйло последний год везде блеет, что надо снять санкции, а на Давосском форуме начал угрожать. Так что санкции делают свое дело, а ежегодные потери от животворящих санкций-470 лярдов баксов для Куйла.
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04.02.2021 09:55 Ответить
Пару дней назад шестерка Путлера ,Виктор Вексельберг попал под колпак Госдепа...все его родственники и прочая шушера... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 180А санкции Конгресса США отт 2017 года...,это РАБссии звиздец...
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04.02.2021 08:43 Ответить
Зеленский 31 января подписал санкции против РАБссиянского быдла... До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 8164Текст почему то засекречен...
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04.02.2021 08:44 Ответить
А ПАСЕ в Европе в это время подтверждает лигитимность росии и оставляет ее в своих рядах.
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04.02.2021 08:58 Ответить
До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 5111 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 2047
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04.02.2021 09:00 Ответить
А в Україні плідно працює Інститут ядерних досліджень РФ. Такий , оце бач спротив наших правителів і недоеліт. Про це заявила депутатка з трибуни ВР.
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04.02.2021 09:18 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7693 До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному - Цензор.НЕТ 7693
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04.02.2021 09:18 Ответить
Да Навальный истенный шовинист и он за Крым российкий и днр с лнр. От его прихода вместо пнх ничего к Украине не изменница. https://www.youtube.com/watch?v=zj4qZdxAons
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04.02.2021 09:23 Ответить
Ну а чего там по поводу его отравления? Уже расследовали? )
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04.02.2021 10:24 Ответить
Молодец Навальный, герой. И США не подкачают.
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04.02.2021 10:50 Ответить
"Законопроект предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению российского политика."
_А, ну-ну... Снова имитация. Гора выродила мышь.
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04.02.2021 16:13 Ответить
 
 