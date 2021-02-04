Степанов в срочном порядке вылетает в Запорожье. Создана комиссия по расследованию пожара в инфекционной больнице (обновлено)
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Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара в инфекционной больнице города, в результате которого погибли 4 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
Как отмечается, создана комиссия, которая должна выяснить причины трагедии. В ближайшее время все больницы области, принимающие больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.
Также в ОГА уточнили, что на момент возгорания в медучреждении находилось 29 больных, в том числе 10 - реанимации.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что вылетает в Запорожье.
"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
До чого то? Не опускайся так примітивно.
лишь бы пёрднуть?
Согласен.
Просто не привык читать твои комменты в стиле Гыгов и прочая
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
И
Какой накер здесь смысл в твоей писанине, Лёня? Не стыдно подлизывать так откровенно? Или совсем дурак?!
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