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Запорожье (2340) ОГА (2375) пожар (5566)

Степанов в срочном порядке вылетает в Запорожье. Создана комиссия по расследованию пожара в инфекционной больнице (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Степанов в срочном порядке вылетает в Запорожье. Создана комиссия по расследованию пожара в инфекционной больнице (обновлено)

Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара в инфекционной больнице города, в результате которого погибли 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

Как отмечается, создана комиссия, которая должна выяснить причины трагедии. В ближайшее время все больницы области, принимающие больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности.

Также в ОГА уточнили, что на момент возгорания в медучреждении находилось 29 больных, в том числе 10 - реанимации.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что вылетает в Запорожье.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Простейший вопрос - ЗАЧЕМ ОН ТУДА ЕДЕТ ?
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04.02.2021 08:56
+4
оттянуть на себя внимание, пропиарится и наобещать ченить...(ну так положено...чтоб не говорили, что не среагировал)...поедет с фото-видео фиксацией для прессы...
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04.02.2021 08:58
+2
прикинуть, сколько можно распилить под шумок Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 8990
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04.02.2021 08:58
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Ніколи такого не було і ось знов. Поки грім не вдарить...
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04.02.2021 08:46 Ответить
Рабіновіча з кагалом там не було? Повний безлад в Україні із за їх керівництва, все горить і палає.
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04.02.2021 09:14 Ответить
Простейший вопрос - ЗАЧЕМ ОН ТУДА ЕДЕТ ?
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04.02.2021 08:56 Ответить
прикинуть, сколько можно распилить под шумок Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 8990
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04.02.2021 08:58 Ответить
оттянуть на себя внимание, пропиарится и наобещать ченить...(ну так положено...чтоб не говорили, что не среагировал)...поедет с фото-видео фиксацией для прессы...
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04.02.2021 08:58 Ответить
Зазвичай, Вася, в тебе коменти більш-менш адекватні, але... цей "абиляпнути".
До чого то? Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 1870 Не опускайся так примітивно.
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04.02.2021 09:20 Ответить
о чём ты?
лишь бы пёрднуть?
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04.02.2021 09:23 Ответить
О! Ото по делу)))
Согласен.
Просто не привык читать твои комменты в стиле Гыгов и прочая Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено) - Цензор.НЕТ 3330
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04.02.2021 09:40 Ответить
едет потому что на запорожской АЭС что то произошло,доигрались бл
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04.02.2021 08:58 Ответить
ТЭС ващето...
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04.02.2021 09:02 Ответить
Ні, на АЕС все нормально.
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04.02.2021 09:03 Ответить
Статью читал? Или за чтение не платят?
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04.02.2021 09:04 Ответить
Много текста, бл😁
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04.02.2021 11:05 Ответить
Головне Бідосю туди не пускайте, бо згорить щось грандіозне.
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04.02.2021 09:02 Ответить
Кому ти потрібен в Запоріжжні недоміністр...
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04.02.2021 09:10 Ответить
Запорожье превратили в такое дно, слов нет. Во власти карусель из бездарей. Оттуда сняли, туда назначили, отсюда сняли - там поставили. Одна Зина стабильно, кажись уже при четвёртом главе ОГА кресло занимает. Может в ней все беды области?
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04.02.2021 10:27 Ответить
А при чем тут Степанов???? Он постольку-поскольку. Его ответственность медицина, кадры, медикаменты. Это дело пожарной инспекции, полиции.
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
И
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04.02.2021 09:14 Ответить
А без Степанова пожарные не справляются???!
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04.02.2021 09:22 Ответить
Когда-же закончится эта показуха? Сотни ежедневно гибнут на дорогах, десятки тонут, тысячи умирают в больницах, а эти уроды из-за трех человек устраивают цирк всеукраинского масштаба.. Все вдруг поехали.. комиссии всякие понаделают.. Вы еще давайте траур объявите...
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04.02.2021 09:25 Ответить
Повтыкали кучу ИВЛ в старую проводку, вот она и загорелась. Тут не комиссии создавать надо а срочно менять проводку во всех больницах, особенно в реанимациях. Миллиарды выделили, где они, мать вашу?
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04.02.2021 09:34 Ответить
Скоріш за все недбале ставлення до кисневого обладнання...
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04.02.2021 11:00 Ответить
Звичайно ж недбале. А перед тим було недбале ставлення до людини, на яку покладені ці обов'язки.
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04.02.2021 11:23 Ответить
Більшисть лікарів обрало ж цю владу, і отримала ту турботу, на яку заслужила. Я не до того, що лікарі, вчителі чи шахтарі не заслуговують турботи держави, а до того, що тре розуміти свою відповідальність, коли галочку малюєш.
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04.02.2021 12:46 Ответить
Можно подумать что прежняя Влада развивала медицину, строила и ремонтировала больницы, санатории, и не прежняя власть, супруниха,зарплаты медиков не сделала минимальными, и уравняла зарплату санитарки и медицинской сестры, а зарплату врача не сделала более чем на четверть меньше, чем зарплата кассира супермаркета?!!!!!
Какой накер здесь смысл в твоей писанине, Лёня? Не стыдно подлизывать так откровенно? Или совсем дурак?!
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04.02.2021 13:51 Ответить
Попередня влада почала реформу, яку зупинила квартально-клованська...
Гадаю, що сімейні лікарі, які мають достатню кількість договорів, не бідкаються, якщо зе влада не притримує кошти... Цього схоже зє дятли поламати не встигли...
Наступним етапом були лікарні, і частина підготувалась до неї, де головні лікарі справді фахівці. Але прийшли нєлохи і похєріли реформу - повернувши совкову систему, порівнявши фахівців та телепнів, щоби легше знов було красти...
А казки, за «супруніху», яка тобі погану зарплату зробила, розказуй тим, які тобі розповідатимуть, за Пороха, який «збагатився у 80 разів»...
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04.02.2021 18:33 Ответить
Так взял бы к себе в самолёт и министра энергетики, ему что, в Энергодар не нужно? Хоть перелёт дешевле будет.
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04.02.2021 11:05 Ответить
 
 