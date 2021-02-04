Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины проинформировало Европейский Союз и США о том, что на оккупированном Донбассе состоялся так называемый форум "Российский Донбасс", где присутствовали граждане России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда я узнал о проведении этого форума, то мгновенно задал вопрос, запрещен ли въезд его участникам на территорию Украины. Оказалось, что всем запрещено, кроме одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дал поручение инициировать перед СБУ запрет на въезд для этого человека. Здесь не было никаких каких-то колебаний или раздумий", - сказал министр.

Кулеба добавил, что США и Европейский Союз подробно проинформированы о том, что произошло на этом форуме.

"Наша позиция очень простая: проведение такого форума и озвучивание тех сигналов на этом форуме, которые вызывали резонанс, – это четкий акт пренебрежения со стороны Российской Федерации Минскими договоренностями, работой Трехсторонней контактной группы и работой Нормандского формата", – пояснил он.

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Глава МИД также сообщил, что такие встречи российских гостей на оккупированном Донбассе могут нести угрозу Украине.

"Они имеют два элемента. Во-первых, я убежден, это было зондирование восприятия идей о возможной аннексии Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вброс в информационное пространство этого нарратива. Во-вторых, это эмоциональное расшатывание и демонстрация того, что они делают то, что они хотят, и будут двигаться так, как пожелают", - сказал министр.

По мнению Дмитрия Кулебы, все это была информационная спецоперация России, а ее основная угроза – распространение разрушительных нарративов, которые разрушают государство.

Напомним, ранее главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

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