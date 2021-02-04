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Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кулеба о форуме

Министерство иностранных дел Украины проинформировало Европейский Союз и США о том, что на оккупированном Донбассе состоялся так называемый форум "Российский Донбасс", где присутствовали граждане России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда я узнал о проведении этого форума, то мгновенно задал вопрос, запрещен ли въезд его участникам на территорию Украины. Оказалось, что всем запрещено, кроме одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дал поручение инициировать перед СБУ запрет на въезд для этого человека. Здесь не было никаких каких-то колебаний или раздумий", - сказал министр.

Кулеба добавил, что США и Европейский Союз подробно проинформированы о том, что произошло на этом форуме.

"Наша позиция очень простая: проведение такого форума и озвучивание тех сигналов на этом форуме, которые вызывали резонанс, – это четкий акт пренебрежения со стороны Российской Федерации Минскими договоренностями, работой Трехсторонней контактной группы и работой Нормандского формата", – пояснил он.

Также читайте: Задача международного сообщества - заставить Россию уважать права человека и свободы, - Кулеба

Глава МИД также сообщил, что такие встречи российских гостей на оккупированном Донбассе могут нести угрозу Украине.

"Они имеют два элемента. Во-первых, я убежден, это было зондирование восприятия идей о возможной аннексии Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вброс в информационное пространство этого нарратива. Во-вторых, это эмоциональное расшатывание и демонстрация того, что они делают то, что они хотят, и будут двигаться так, как пожелают", - сказал министр.

По мнению Дмитрия Кулебы, все это была информационная спецоперация России, а ее основная угроза – распространение разрушительных нарративов, которые разрушают государство.

Напомним, ранее главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 2023 года Украина полностью отсоединится от электросистемы РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
7 лет прожить в ГУЛАГе Джугашвили,это много...их уже не перевоспитаешь...чЛенин партия камсамол... Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3432
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04.02.2021 08:55
+4
То просто росіяни циф "форумом" в черговий раз домбасітам по губам поводили, як "брацьям навєк-адин норот".Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5771
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04.02.2021 08:56
+3
пусть забирают. Еще и доплатим
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04.02.2021 08:57
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Правила форума Совет форумчан
7 лет прожить в ГУЛАГе Джугашвили,это много...их уже не перевоспитаешь...чЛенин партия камсамол... Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3432
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04.02.2021 08:55 Ответить
кемска волость ?
пущай забирают Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3273
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04.02.2021 09:37 Ответить
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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04.02.2021 09:46 Ответить
То просто росіяни циф "форумом" в черговий раз домбасітам по губам поводили, як "брацьям навєк-адин норот".Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5771
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04.02.2021 08:56 Ответить
пусть забирают. Еще и доплатим
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04.02.2021 08:57 Ответить
В принципе можна согласиться только на оплату вывоза "ватного" биоматериала.
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04.02.2021 09:11 Ответить
Америка і без тебе знає, що у нас робиться, навіть розказує "отаким":- хто в державі зрадник!!! Ти настроюйся на БУДАПЕШТ, а не дублюй чиїсь концерти!!!
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04.02.2021 08:58 Ответить
Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5243 Кулеба о форуме "Русский Донбасс": Зондирование восприятия идей о возможной аннексии ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4217
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04.02.2021 09:02 Ответить
Так в эти сраные пару районов надо вложить с 150млрд. евро или канадских долларов шоп там не было, как высрал Гиркин, - клоаки.
Удобно ли будет Кулебе покупать мальборо не за 45, а за 55 грн.?(ему правда пох.)
Или мне гречку не за 30, а за 37?
В жёппу мне такое не нужно и близко то
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04.02.2021 09:01 Ответить
зебилоид, а как же реинтеграция? Или опять на хлеб не намазывается?
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04.02.2021 09:12 Ответить
Братух, я чуть не обосрался когда Зеля намерился - Идти на вЫ.
Во второй раз(не голосовал) чуть не обосрался весной, а потом когда она выиграла, обосрав олигарха, не голосовал тоже, но сортир был перегружен.
и вы мну "зетекантропом" обозвал? обидно шоле Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7535
не бросай ...ся словами, тобто
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04.02.2021 10:04 Ответить
Нафіг впав лаптям цей розтрощений бандитський край?
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04.02.2021 09:02 Ответить
Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5828 Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1996донецк 2014 год
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04.02.2021 09:03 Ответить
Иллюстрация к ответу на вопрос почему мы не в НАТО.
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04.02.2021 09:14 Ответить
ДАУНбасс паражняк не гонитьь Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 426
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04.02.2021 09:05 Ответить
Россия войну хочет начать возможно.
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04.02.2021 09:10 Ответить
В Росії вірмен живе більше, ніж в самій Вірменії... Пора порушувать питання про включення Вірменії у склад Росії...
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04.02.2021 09:14 Ответить
росіян
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04.02.2021 10:56 Ответить
ну так зараз ***** нав'язує "рузьгє парядок" всьому світові...
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04.02.2021 09:16 Ответить
Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3282
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04.02.2021 11:05 Ответить
С даунбасятами нужно поступить так же, как саветы поступили с немцами в Кенигсберге - депортационный коридор до границы, и не больше двух пакетов в руки на одно существо.
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04.02.2021 12:25 Ответить
Та нехай забирають ту клоаку!з них толку не буде,а пенсії путлєр платитиме.
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04.02.2021 13:33 Ответить
 
 