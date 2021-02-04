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Новости Происшествия Пожары в Украине
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Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

Пожар в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы - начато расследование.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook в четверг, 4 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимационном боксе COVID-отделение погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом", - написала она.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Она отметила, что сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

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Сейчас допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы  Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавила она.

Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство 01
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Топ комментарии
+4
угарный газ это продукт горения углерода в бедной кислородом среде
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04.02.2021 09:13
+2
отравление угарным газом или продуктами горения?
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04.02.2021 09:10
+2
бєнядіктова це ганьба влади...
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04.02.2021 09:13
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отравление угарным газом или продуктами горения?
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04.02.2021 09:10 Ответить
угарный газ это продукт горения углерода в бедной кислородом среде
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04.02.2021 09:13 Ответить
Ну и?!!!! Таки продукты горения!!!!! ГОРЕНИЯ! ПРИЧИНА - ПОЖАР!
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04.02.2021 09:46 Ответить
Вот запорожский сайт пишет: "...в новом реанимационном корпусе на первом этаже находилось 10 пациентов. Медсестра и санитарка перешли в другой блок, а врач осталась там. По предварительной информации, произошло короткое замыкание аппарата ИВЛ. Так, как помещение боксированое, из-за большого количества кислорода, все моментально вспыхнуло. На мете погибла врач Ольга Глива, ей было 25 лет..."
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04.02.2021 10:33 Ответить
ужас
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04.02.2021 13:36 Ответить
Зараз і ця туди прискаче на мітлі зобразити кипучу діяльність.
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04.02.2021 09:12 Ответить
бєнядіктова це ганьба влади...
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04.02.2021 09:13 Ответить
Ждём главного зебила с его высерами...
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04.02.2021 09:27 Ответить
Она хоть бы книжку почитала перед своими "умозаключениями". Угарный газ??? Там что печь есть, или газовая колонка????
Не мудрено что в стране бардак, если у власти некомпетентные, абсолютно НИКАКИЕ особи.
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04.02.2021 09:44 Ответить
Светлана, Вы блондинка?
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04.02.2021 10:32 Ответить
Я нет, а Вы?
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04.02.2021 10:35 Ответить
Та прокурорша ж не сама це видумала (вона і слів таких не знає), а про "чадний газ" - такий стандартний комент від дєвочек-прессекретуток ДСНС. Вони теж уроки хімії "проходілі" не затримуючись...
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04.02.2021 15:17 Ответить
Кислородных баллонов понаставили, а пользоваться ними никто не может. Вот и пыхнуло моментально...
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04.02.2021 10:22 Ответить
Ну чего вы прицепились к Беня-диктовой. Чтение книг или просмотр канала Da Vinci learning требуют невероятных усилий мозга, а при отсутствии базовых знаний средней школы вообще вредны для прокурорского организма - ведь он хочет жить долго, безбедно и беззаботно.
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04.02.2021 10:34 Ответить
 
 