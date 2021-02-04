Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

Пожар в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы - начато расследование.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook в четверг, 4 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"В реанимационном боксе COVID-отделение погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились на аппаратах ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом", - написала она.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Она отметила, что сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

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Сейчас допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавила она.