За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 140 человек, выявлены 5 082 новых случаев, выздоровели 9 933 человек

В Украине по состоянию на утро четверга, 4 февраля, зафиксирован 5 082 новых случаев заражения. При этом 140 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 1 232 246 человек, умерли с начала пандемии 23 229 человек (за сутки 140), выздоровевших – 1 055 406 ( за сутки - 9 933). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 153 611 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской областях (354) и в г. Киеве (342) .

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 февраля заболели 258 детей и 220 медработников.

Также за последние сутки госпитализировано 1893 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 42112, в т. ч . методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036. За все время пандемии в стране проведено 6 324 775 ПЦР-тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 489,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 104,9 млн