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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 140 человек, выявлены 5 082 новых случаев, выздоровели 9 933 человек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине по состоянию на утро четверга, 4 февраля, зафиксирован 5 082 новых случаев заражения. При этом 140 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 1 232 246 человек, умерли с начала пандемии 23 229 человек (за сутки 140), выздоровевших – 1 055 406 ( за сутки - 9 933). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 153 611 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской областях (354) и в г. Киеве (342) .

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 февраля заболели 258 детей и 220 медработников.

Также за последние сутки госпитализировано 1893 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 42112, в т. ч . методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036. За все время пандемии в стране проведено 6 324 775 ПЦР-тестов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 489,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14,2 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 104,9 млн

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 140 человек, выявлены 5 082 новых случаев, выздоровели 9 933 человек 01
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Держись Украина-Киевская Русь.Народ,созданный Всевышним сильнее любого вируса!
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04.02.2021 09:10 Ответить
Ты еврей? Планете 7000 лет?
За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 7189

кого ты и чему учишь то?
я уважаю тя за типо там ис.торию, но .... блин, наПутина наПутина не надо такую Путню сюда тянуть, давай нейтральные цитаты, и да, ссылки которые никому не нужны, ибо там то же самое, только с другой стороны.
будь поп.роще За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 2960
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04.02.2021 09:22 Ответить
А где здесь Путин? Не планете ,а людям.Ты за мной следишь из Москвы?Кажется ты или твой друг "рисовал" мне арабохайский алфавит 19в.
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04.02.2021 09:29 Ответить
Братан, да кому вы нужен то?
Кроме возм. тов. майора.
так шо понимаешь, за тобой придут, тупо за то шо ты даже из-под прокси можешь писать.
тем более мне это не надо в принципе бо я хохол. сваливай с Рашки, вон, обратись к Вольнову за евакуацией в норм. страну - Швецию напр.
Слава Аллаху мне и тут хреново, но ты молодой парень, тебе работать на заводе нужно.....
эх ты... За добу через COVID-19 в Україні померли 140 осіб, виявлено 5 082 нові випадки, одужали 9 933 особи - Цензор.НЕТ 4601
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04.02.2021 09:59 Ответить
у шмиголя ще вчора все пішло на спад...
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04.02.2021 09:11 Ответить
АКТИВНО!
Достал мы с толстых штанин
Мягкую маску с нашУ хлеборезку
В ней мы пошли в магазин
И на метро совершили поездку(Кличко не завиду.те, это Франция!!!)
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04.02.2021 09:18 Ответить
Сегодня в Украине COVID-19 болеет 153 611 человек.
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04.02.2021 13:04 Ответить
 
 