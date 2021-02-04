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Новости За рубежом
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"Северный поток -2" подрывает трансатлантическую безопасность и усиливает влияние РФ на союзников США, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Газопровод "Северный поток-2" не только подрывает трансатлантическую безопасность, но и усиливает влияние России на союзников США.

Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, - сказал Прайс.

Он отметил, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

По словам Прайса, США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.

"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.

Читайте также: Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
США об этом с начала строительства этих потоков говорит...
Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
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04.02.2021 09:22
+4
все кацапа взяли за горлянку тепер поки не здохне не відпустять...
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04.02.2021 09:23
+2
Сначала вова своими силами потихоньку достроит... А потом на украинской ГТС почти ежедневно начнут возникать проблемы и аварии... от мелких до очень серьезных... И вот тогда ничего не останется как пустить в дело СП2.
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04.02.2021 09:29
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Наконец-то дошло?
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04.02.2021 09:18 Ответить
США об этом с начала строительства этих потоков говорит...
Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
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04.02.2021 09:22 Ответить
Дарахой парафос! Наш питерский Председатель ОПГ «Кооператива озеро», назло Омерике, закончил прокладку газопровода «Северный поток - 2» и с 1 января 2021 года в казну кооператива хлынули миллиарды ЕВРО из Германии от продаж углеводородов. Скоро в российских магазинах подешевеют макароны и подсолнечное масло!!!
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04.02.2021 09:41 Ответить
Ничего у них не подешевеет, а подсолнечное масло подорожает в 2 раза!
Это политический проект, а деньги потекут в Германию. Ставилась задача наказать Украину и "подмазать" Германию.
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04.02.2021 10:12 Ответить
все кацапа взяли за горлянку тепер поки не здохне не відпустять...
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04.02.2021 09:23 Ответить
наконец то не кривя душой сказали, а то он невыгоден, он плохой, а вот тут правду матку припечатали

но тк в европе традиционно бабло побеждает зло, а зимы становятся холоднее - не поможет
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04.02.2021 09:24 Ответить
Сейчас в ЕС нет СП - 2. А вот запустят, то будет такая зависимость... Если отключат, то будет как сейчас...Во.
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04.02.2021 09:28 Ответить
Сначала вова своими силами потихоньку достроит... А потом на украинской ГТС почти ежедневно начнут возникать проблемы и аварии... от мелких до очень серьезных... И вот тогда ничего не останется как пустить в дело СП2.
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04.02.2021 09:29 Ответить
Аварии уже пошли. Я читал вью, ремонтника трубы В Чебанах. Он говорит, что те трубы были толщиной 20 мм, а сейчас 1-2 мм, их съел песок из скважин (ссылка) Они (трубы) уже утиль.
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04.02.2021 10:27 Ответить
Прикро що навіть сперечатися нема сенсу, бо так і буде.
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10.06.2021 01:40 Ответить
"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 394 "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7577
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04.02.2021 09:32 Ответить
Он делает только одно, даёт Германии заработать. Весь мир хотят спасти заокеанские пацифисты.
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04.02.2021 09:50 Ответить
В мышеловку всегда кладут самый сладкий сыр. Именно поэтому самой строжайшей тайной являются условия поставки российского газа по "Северному потоку". Уверен, что там условия и цена такая, что о мышеловке уже никто не думает, т.к. сладость сыра зашкаливает. Что нельзя купить за деньги - можно купить за большие деньги.
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04.02.2021 10:01 Ответить
Турбує тільки наступна фраза: ""Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс." Це, схоже на може так, а може і ні.
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04.02.2021 10:17 Ответить
Это сильно поср@ьтся с ЕС
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04.02.2021 10:30 Ответить
"Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8745
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04.02.2021 11:39 Ответить
_Пока США трепется "мы будем наблюдать"... "мы примем решение о применимости"... людоеды - строят! Гнут свою линию! А пустозвоны - трепятся.
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04.02.2021 16:28 Ответить
 
 