"Северный поток -2" подрывает трансатлантическую безопасность и усиливает влияние РФ на союзников США, - Госдеп
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Газопровод "Северный поток-2" не только подрывает трансатлантическую безопасность, но и усиливает влияние России на союзников США.
Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.
"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность, - сказал Прайс.
Он отметил, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.
По словам Прайса, США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.
"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал Прайс.
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Это до Европы пока не дошло...вернее до Германии..
Это политический проект, а деньги потекут в Германию. Ставилась задача наказать Украину и "подмазать" Германию.
но тк в европе традиционно бабло побеждает зло, а зимы становятся холоднее - не поможет