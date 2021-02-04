Проблемы Портнова не было бы, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ "Казбеке", - генерал-майор СБУ Ягун
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
СБУ не пришлось бы реагировать на бурную деятельность экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, если бы спецслужбы проверили информацию, что российским агентом, который в переписке с Кремлем подписывался "Казбек" является именно Портнов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.
"Мы говорим не о корне проблемы, а о ее последствиях. Хотим мы этого или нет, но Портнов является юристом. Он юрист, он точно знает, что он делает... мы забыли о расследовании "Миротворца" в отношении так называемого агента "Казбека". Что должна делать спецслужба? Она должна проверить эту информацию и дать свой анализ. Тогда бы мы действительно могли бы знать, действительно ли человек причастен к этой всей информации. На самом ли деле он контактировал со спецслужбами Российской Федерации, на самом ли деле он проводил информационные и другие спецоперации на нашей территории и привлекал тех или иных людей. Если бы это проверили, проблемы Портнова не было бы", - сказал он.
Ягун обратил внимание на то, что недорабатывает не только власть, но и спецслужбы.
"И это касается не только Андрея Портнова, но и информации в отношении лиц, которые обвинены США как возможные российские агенты - Андрея Деркача и компании. Так же СБУ должна вмешаться в эту проблему - потому что это украинские граждане", - подчеркнул Ягун.
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Вин Юлі служив довше ніж Віті.
2. Чому ці самі канали так швиденько дістали з торби - а тому, що там вдень і вночі мусолили тему плівок Деркача, якими так вбивав рейтинг Байдена Трамп під час виборів. Доречі, де Єрмак зі своїми всюдисущими заявами? А він так тепленько гей-гей недавно зовсім зустрічався з Джуліані...
Так ось мені що видається - не Україну захищають від пропоgandoniv Медведчука, скажімо так - НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНУ , а смае історія втручання у вибори США на теренах України також пішла в атаку на усю прокремлядську шоблу. У тій торбі , де бантиком для ромутузування був всього навсього Дубінський, ще багато консерв бряцають чекаючи на своючергу.
А СБУ тільки треби состряпать діла економічні на Медведчуківську шоблу, ро які вони знали але не були готові до такої швидкої атаки США.
Про всіх ворожих агентів, які обсіли президента.
в Одессе на 7 км..Потом стрелять друг друра.
А кто выжевет
доляху руководству занести..