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Новости Политика Украины
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Портнов (629) СБУ (18685)

Проблемы Портнова не было бы, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ "Казбеке", - генерал-майор СБУ Ягун

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проблемы Портнова не было бы, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ

СБУ не пришлось бы реагировать на бурную деятельность экс-заместителя главы Администрации беглого президента Януковича Андрея Портнова, если бы спецслужбы проверили информацию, что российским агентом, который в переписке с Кремлем подписывался "Казбек" является именно Портнов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун.

"Мы говорим не о корне проблемы, а о ее последствиях. Хотим мы этого или нет, но Портнов является юристом. Он юрист, он точно знает, что он делает... мы забыли о расследовании "Миротворца" в отношении так называемого агента "Казбека". Что должна делать спецслужба? Она должна проверить эту информацию и дать свой анализ. Тогда бы мы действительно могли бы знать, действительно ли человек причастен к этой всей информации. На самом ли деле он контактировал со спецслужбами Российской Федерации, на самом ли деле он проводил информационные и другие спецоперации на нашей территории и привлекал тех или иных людей. Если бы это проверили, проблемы Портнова не было бы", - сказал он.

Ягун обратил внимание на то, что недорабатывает не только власть, но и спецслужбы.

"И это касается не только Андрея Портнова, но и информации в отношении лиц, которые обвинены США как возможные российские агенты - Андрея Деркача и компании. Так же СБУ должна вмешаться в эту проблему - потому что это украинские граждане", - подчеркнул Ягун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+61
Миротворец обнаружил «Казбек» в Киеве.
"Агент Казбек": доказательства госизмены Андрея Портнова
Информацию удалось получить благодаря изучению взломанной электронной почты советника Суркова Бориса Рапопорта.

Советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов работал и продолжает работать на Кремль, помогая в войне против Украины.

https://v-n-zb.livejournal.com/10826196.html
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04.02.2021 09:39
+55
Что на это скажет литинант бакланов??
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04.02.2021 09:29
+55
Проблемы Портнова не было б, если бы СБУ проверила данные об агенте РФ "Казбеке", - генерал-майор СБУ Ягун - Цензор.НЕТ 8431
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04.02.2021 09:30
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пОРТНОВ - КРЫСА РИГОВСКАЯ , КОТОРАЯ яНЫКА В ЖОПУ НЕРАЗ ЦЕЛОВАЛА!
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04.02.2021 20:49 Ответить
2005-2010 - керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента Віктора Януковича та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Президента України.

Вин Юлі служив довше ніж Віті.
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05.02.2021 02:29 Ответить
Видається так, що Дубінський виявиться тільки бантиком зі шнурочка на торбі з консервами.1.Чому Блінкін розмоляв з Кулебою ,а не з головним дипломатом Вови Козирем?
2. Чому ці самі канали так швиденько дістали з торби - а тому, що там вдень і вночі мусолили тему плівок Деркача, якими так вбивав рейтинг Байдена Трамп під час виборів. Доречі, де Єрмак зі своїми всюдисущими заявами? А він так тепленько гей-гей недавно зовсім зустрічався з Джуліані...
Так ось мені що видається - не Україну захищають від пропоgandoniv Медведчука, скажімо так - НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНУ , а смае історія втручання у вибори США на теренах України також пішла в атаку на усю прокремлядську шоблу. У тій торбі , де бантиком для ромутузування був всього навсього Дубінський, ще багато консерв бряцають чекаючи на своючергу.
А СБУ тільки треби состряпать діла економічні на Медведчуківську шоблу, ро які вони знали але не були готові до такої швидкої атаки США.
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05.02.2021 02:15 Ответить
Судячи після розвалу ссср агенти кгб захватили хлібні місця
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05.02.2021 03:48 Ответить
Если бы портнова сбу грохнули то точно проблемы небыло бы
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05.02.2021 08:22 Ответить
Невже бувають такі дебільні артисти, якім з усіх сторін кажуть ВОРОГ, ВОРОГ, ВОРОГ!!!- а воно тупо своє - ОЧІ,ОЧІ,ОЧІ!!!
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05.02.2021 08:24 Ответить
Американці виклали вам все на тарілочці.
Про всіх ворожих агентів, які обсіли президента.
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05.02.2021 09:25 Ответить
Какой ппц! Агенты, предатели, коллаборанты спокойно гуляют, открыто делают диверсии, против Украины, против граждан, живут за наши налоги, им предоставляют охрану, а наши спецслужбы устроили разборки между собой и ничего не делают против таких как портнов и ко!
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05.02.2021 09:31 Ответить
Что должна делать спецслужба? Она должна чмурить китайцев и турок

в Одессе на 7 км..Потом стрелять друг друра.
А кто выжевет
доляху руководству занести..
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05.02.2021 09:59 Ответить
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