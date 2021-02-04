Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем"
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных в пожаре, произошедшем в запорожской больнице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба ОП.
"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - отметили в Офисе Президента.
"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - отметил президент.
По поручению Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.
Причины пожара выясняются.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.
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оті лушпіння,що редутіли-вони насамперед блокували пряму поставку вугілля з ордло фірмам з українсуою регістрацією,та розчистили поляну для отих з кіпрскою,шоб було за що ордло фінансувати.
Степанов з минулої весни "міністр". Проте в нього не знайшлось ні часу, ні коштів, ні обладнання для того, щоб облаштувати ковідні відділення лікарень в тому числі і протипожежні заходи. І призначала цього покидька на посаду монобільшість презедента через Шмигаля.
Все в світі має свої наслідки. Діяльність або бездіяльність Зеленського також
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он один вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
А ковидные отделения тоже ПОпередники организовали? Это не ублюдок Степанов должен был заняться организацией отделений для приема ковидных больных? И обратиться к МЧС с просьбой о проверке на безопасность новых отделений.
Знаете как там отделения организованы? В некоторых случаях просто перегораживают етаж. И пожарный гидрант, если он там один и по центру, может оказаться за пределами отделений. Но в МЧС информация что пожарный гидрант в наличии и в работоспособном состоянии в то время как он уже за перегородкой. И хорошо если с дверьми и ключами от них. А если просто стена?
Не надо этого ублюдка выгораживать. Сидеть эта тварь будет долго
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
К супрунихе! Она пять лет разваливала медицину ударными темпами, ****.
Степанов единственный министр за всю историю незалежной, который думает не только о больных, а и вспомнил что медики тоже люди, что больницы нельзя закрывать, что финансирование недостаточное. Остальные только убивали здравоохранение и превращали его в бизнес.
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Просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
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Отеб... от меня, неадекватка
Сидеть твой Степанов будет долго
Ему, если у него хоть капля чести осталась, надо просто подать в отставку. А еще лучше застрелиться
Похоже - наш членограй и тут "далек от реальности"..