Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных в пожаре, произошедшем в запорожской больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба ОП.

"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - отметили в Офисе Президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - отметил президент.

По поручению Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Причины пожара выясняются.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.

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