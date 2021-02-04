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Запорожье (2340) Зеленский (16549) пожар (5566) Офис Президента (1692)

Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Зеленский о пожаре в больнице Запорожья:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных в пожаре, произошедшем в запорожской больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба ОП.

"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - отметили в Офисе Президента.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - отметил президент.

По поручению Зеленского в Запорожье вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

Причины пожара выясняются.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека.

Также читайте: Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Только пид особыстый контроль не бери
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04.02.2021 09:45
+3
Хех! І ЗЕбарига на крові відмітився. Чому торгуєш з окупантами. Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем" - Цензор.НЕТ 1640
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04.02.2021 09:41
+2
То, може там не тільки президенти винні в поганому стані лікарень?
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04.02.2021 09:57
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Так только же на прошлой неделе исправляли....
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04.02.2021 09:37 Ответить
Хех! І ЗЕбарига на крові відмітився. Чому торгуєш з окупантами. Зеленский о пожаре в больнице Запорожья: "Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем" - Цензор.НЕТ 1640
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04.02.2021 09:41 Ответить
а хто не торгував? Чи забув блокаду "Торгівлі на крові"? Чи ти москалик, який лайно кидає на вентилятор?
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04.02.2021 09:56 Ответить
Зеля ж на стадіоні кидав Пороху звинувачення в торгівлі на крові. Чому сам робить те ж саме? Тут воюєм, там торгуєм.
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04.02.2021 10:03 Ответить
може тому що, важко йому відбиватися і від локальних говнометів і від кацапських, євростурбованих і просто дурнів.
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04.02.2021 10:06 Ответить
а чо ты тогда не возмущался нелепым обвинениям ,а сейчас возмущаешься?шота скрепное проснулось?
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04.02.2021 10:08 Ответить
А який сенс вазмущацца коли в країні 73% ідійотів? Шо обрали те і мають тепер і нехай не скиглять.
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04.02.2021 10:16 Ответить
Гиг, ти сплутав окрас Сірого та мерина: якраз все навпаки...
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04.02.2021 10:17 Ответить
мабуть так Зеленський про пожежу в лікарні Запоріжжя: "Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому" - Цензор.НЕТ 9360
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04.02.2021 10:59 Ответить
але старий кінь-то не зелений окрас...
оті лушпіння,що редутіли-вони насамперед блокували пряму поставку вугілля з ордло фірмам з українсуою регістрацією,та розчистили поляну для отих з кіпрскою,шоб було за що ордло фінансувати.
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04.02.2021 11:06 Ответить
Только пид особыстый контроль не бери
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04.02.2021 09:45 Ответить
👍😀
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04.02.2021 10:10 Ответить
"Ошибки надо не исправлять, их надо смывать, кровью." х/ф "Кавказская пленница"
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04.02.2021 09:49 Ответить
Вове уже давно пора собирать чемоданы, - путь к канадской границе не близок, А он вместо этого, вылазит на публику и все пытается ляпнуть что-то умное и к месту.
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04.02.2021 09:50 Ответить
Канада пустити, може і пустить - тільки і назад вишле, коли новий уряд наполягатиме...
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04.02.2021 10:16 Ответить
Все Президенты "зуб дают" что исправят ситуацию, но воз и ныне там
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04.02.2021 09:56 Ответить
То, може там не тільки президенти винні в поганому стані лікарень?
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04.02.2021 09:57 Ответить
А хто як не особа, що на себе взяла всю повноту влади? Харків нічому не навчив? Не треба було ніде перевіряти протипожежний стан в місцях скупчення людей?
Степанов з минулої весни "міністр". Проте в нього не знайшлось ні часу, ні коштів, ні обладнання для того, щоб облаштувати ковідні відділення лікарень в тому числі і протипожежні заходи. І призначала цього покидька на посаду монобільшість презедента через Шмигаля.
Все в світі має свої наслідки. Діяльність або бездіяльність Зеленського також
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04.02.2021 10:14 Ответить
при чем тут Степанов???? Он постольку-поскольку. Его ответственность медицина, кадры, медикаменты. Это дело пожарной инспекции, полиции.
Если пожар в школе, интернате, доме престарелых, то разбирается с этим министр образования или соцполитики?
Почему Степанова винят во всех грехах, и по делу и не по делу.
Почему он один вынужден разгребать бардак, созданный и раскрученный всеми ПОпередниками, ПЕредниками?
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04.02.2021 10:46 Ответить
Ухты как провернуто! )))
А ковидные отделения тоже ПОпередники организовали? Это не ублюдок Степанов должен был заняться организацией отделений для приема ковидных больных? И обратиться к МЧС с просьбой о проверке на безопасность новых отделений.
Знаете как там отделения организованы? В некоторых случаях просто перегораживают етаж. И пожарный гидрант, если он там один и по центру, может оказаться за пределами отделений. Но в МЧС информация что пожарный гидрант в наличии и в работоспособном состоянии в то время как он уже за перегородкой. И хорошо если с дверьми и ключами от них. А если просто стена?
Не надо этого ублюдка выгораживать. Сидеть эта тварь будет долго
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04.02.2021 10:58 Ответить
МЧС отвечают за пожарную безопасность!!!! Вы что городите????
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!
К супрунихе! Она пять лет разваливала медицину ударными темпами, ****.
Степанов единственный министр за всю историю незалежной, который думает не только о больных, а и вспомнил что медики тоже люди, что больницы нельзя закрывать, что финансирование недостаточное. Остальные только убивали здравоохранение и превращали его в бизнес.
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04.02.2021 13:43 Ответить
МЧС отвечают за пожарную безопасность!!!! Вы что городите????

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Просвещайся https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Степанов медик!!!!!!!!! Отеб...тест от него!!!

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отеб... от меня, неадекватка
Сидеть твой Степанов будет долго
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04.02.2021 14:17 Ответить
Что-то на пожаре в доме престарелых министра соцполитики не наблюдалось. Как и на пожаре в одесском колледже не было министра образования.
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04.02.2021 10:49 Ответить
Вам про это и говорят что нефиг ему туда ехать щечки важно надувать.
Ему, если у него хоть капля чести осталась, надо просто подать в отставку. А еще лучше застрелиться
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04.02.2021 11:01 Ответить
Стесняюсь спросить, а пожарный инспектор уже уволен? А главрач? А начальник департамента области? Опять за их косяки государство расплачиваться будет?
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04.02.2021 10:18 Ответить
Он думает что в наших больницах людям "дарят здоровье"?! Серьёзно?! У меня мать несколько раз попадала в больницу, у нее 8 операций "на личном счете", и мы всей родней буквально карманы выворачивали чтоб её вылечить!
Похоже - наш членограй и тут "далек от реальности"..
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04.02.2021 11:46 Ответить
хорошая затяжка травы и всих розбийныкив пид особыстый контроль
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04.02.2021 11:51 Ответить
 
 