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Винница (702) граната (952) правоохранительные органы (2944)

Рецидивист угрожал взорвать квартиру с женой и малолетним ребенком в Виннице, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь на четверг в Виннице правоохранители задержали злоумышленника, который взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным полиции, 3 февраля в 23:20 по спецлинии полиции 102 позвонил неизвестный и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской и собирается взорвать две гранаты.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, была введена в действие полицейская специальная операция "Гром", на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей. Ситуацию затрудняло то, что в квартире с потенциально вооруженным и опасным человеком находились его жена и малолетний ребенок. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на жизнь.

После почти двух часов переговоров полицейским удалось уговорить жену, которая тоже была нетрезвая, приоткрыть входную дверь, после чего бойцы спецподразделения КОРД зашли в помещение и мгновенно задержали злоумышленника.

Рецидивист угрожал взорвать квартиру с женой и малолетним ребенком в Виннице, - полиция 01

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44-летний задержанный был ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом и почти 15 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

В его квартире провели обыск. По состоянию на 2 часа ночи взрывоопасных предметов не обнаружено.

Рецидивист угрожал взорвать квартиру с женой и малолетним ребенком в Виннице, - полиция 02

В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

Рецидивист угрожал взорвать квартиру с женой и малолетним ребенком в Виннице, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции
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Мда, дозвизделся лось сохатый.
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04.02.2021 11:42 Ответить
 
 