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В эту пятницу кто-то из Украины может выиграть €130 млн в супер-розыгрыше EuroMillions (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Общество

В эту пятницу кто-то из Украины может выиграть €130 млн в супер-розыгрыше EuroMillions (реклама)

Ведущая европейская лотерея EuroMillions вновь запускает супер-розыгрыш со стартовым призом в €130 млн, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот из Украины!

До самого громкого события в лотерейном календаре Европы осталось всего день. В эту пятницу, 5 февраля, Евромиллионы проведут свой первый супер-розыгрыш в 2021 году. Супер-розыгрыши идентичны обычным тиражам лотереи во всем, за исключением одного – джекпота. В отличие от регулярных тиражей EuroMillions, джекпот супер-розыгрыша стартует с €130 млн. Жители Украины также могут испытать удачу, купив официальный лотерейный билет онлайн на сайте theLotter.com.

Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, "theLotter - это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания".

В эту пятницу кто-то из Украины может выиграть €130 млн в супер-розыгрыше EuroMillions 01

Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте сервиса
  2. Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера
  3. Выберите желаемое количество полей
  4. Подтвердите заказ

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Если вам повезет угадать все 5 основных номеров тиража (от 1 до 50), а также 2 бонусных шара (1-12), вы выиграете джекпот! Вы также можете стать победителем, угадав лишь часть номеров. В дополнение к джекпоту, Евромиллионы разыгрывают 12 второстепенных призов. Небольшие выигрыши будут переведены напрямую на ваш баланс на сайте. Джекпот, а также другие особо крупные выигрыши, вам, возможно, будет необходимо получить лично. В таком случае представители theLotter.com свяжутся с вами, чтобы договориться о том, как передать вам ваш физический билет, и помогут вам организовать поездку.

Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.


Джекпот последнего тиража аккумулировал несколько раз и в итоге достиг потрясающей суммы в €200 млн – нового рекорда лотереи. Но рассчитывать на то, что это случится и на этот раз не стоит. Приз может быть сорван в любом тираже, а шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Купите билет на супертираж Евромиллионов, который состоится 5 февраля уже сегодня! Мы надеемся, что вам повезет!

 Новость публикуется на правах рекламы
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Прочищаю карму и открываю третий глаз. Могу сделать так, что бы выиграл именно Ваш билет. Услуга платная, 500 грн на карту, номер карты в приват... не упусти свой шанс стать миллионером!!!
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04.02.2021 10:03 Ответить
Лохотрон це якраз наші лотереї,а у ЕС чи США більше шансів чесно виграти,хоч податки і з'їдають третину виграного.
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04.02.2021 11:20 Ответить
шось там га фото намекает в смысле шо "Путин тебе" а не выигрыш(считает билеты, плачет)

членистоногие выиграют пляску на Путинском пианино, но играть не руками, а ... Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 4943
девушки поймут - ручкой дверной, а вы что подумали? Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 1960
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04.02.2021 10:08 Ответить
Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2045 как только выиграете, они обязательно передадут вам билет
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04.02.2021 10:16 Ответить
Мужик молится Богу:
- Пошли мне этот крупный выигрыш, Боже! Ведь я играю уже много лет!
А Бог ему отвечает:
- Я бы послал, но эти гондоны из тиражной комиссии так мухлюют, что дажеу меня нет шансов тебе помочь Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2970
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04.02.2021 10:23 Ответить
спасиб* шо я сижу(вна кресле), а то бы ..... позавидовал тем шо щас читают это на унитазе
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04.02.2021 10:25 Ответить
і це будеш саме ти- українець Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 2289
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04.02.2021 10:26 Ответить
Фізичний білет лежить в сейфі в представника в Європі.
І хто вам його віддасть, якщо він виграє, лол))
Я б не віддав))
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04.02.2021 12:24 Ответить
эти "гаврики-аяврики" даже не потрудились просмотреть,что билеты НЕ ПРОДАЮТСЯ в Украине и тиражи не разыгрываются ))
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04.02.2021 14:58 Ответить
во карта пошла в Украине.....то "слуга народа" Павлюк выиграл 2 000 000 в лотерею...глядишь и эти миллионы выиграет ещё какой- нибудь "слуга "....пипец... Цієї п'ятниці хтось з України може виграти €130 млн в суперрозіграші EuroMillions - Цензор.НЕТ 5345 везёт "слугам"...
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04.02.2021 15:39 Ответить
Это мошенническая реклама. Уже не раз официально заявлялось что таким способом как описано выше никто свой выигрыш не получит из тех стран в которые входит пока что и Украина. Странно что сайт этот публикует этот развод .
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11.02.2021 13:53 Ответить
 
 