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Канада (1892) санкции (10618) канал (160)

Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Канады о блокировании каналов

Канада поддерживает применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы.

Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, которое опубликовано на официальной странице посольства в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Осталась самая малость для закрепления результата.
Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
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04.02.2021 09:59
+4
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
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04.02.2021 10:00
+3
Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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04.02.2021 10:09
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Осталась самая малость для закрепления результата.
Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
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04.02.2021 09:59 Ответить
Дєла вана відкриває за гроші і на прохання всезеленого .
З шереметом вони вже попалились , тепер набирають очки для відкриття справ на себе самих , за незаконні присвоєння владних повноважень, фальсифікація кримінальних справ , незаконні обмеження прав людини, геноцид!
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04.02.2021 10:16 Ответить
Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
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04.02.2021 10:00 Ответить
"Тепер можна у нас почути фразу: "Говорить по-нашому" - се вже ценз! А послухати часом, що тільки він говорить по-нашому, то, може б, краще, він говорив по-китайськи."

Леся Українка.
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04.02.2021 10:33 Ответить
Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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04.02.2021 10:09 Ответить
Еспресо - це не Пєтін канал, а Жеваго...
Ну і звідки у Пєті на 5 канал бабло - я розумію, канхвет багато робить... А от звідки у Зе взялися бабки на дві виборчі кампанії і всі бігборди - велика загадка!
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04.02.2021 10:22 Ответить
Реакція нормальних людей, а не глибока европейська анальна озабоченість утисками російської мафії на території України.
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04.02.2021 10:19 Ответить
Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси - Цензор.НЕТ 3469

Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси - Цензор.НЕТ 8582
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04.02.2021 10:32 Ответить
Одна из корабельных сосен для зелохов показала фокус с переобуванием на лету с лаптей в черевички.
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04.02.2021 10:46 Ответить
Канада завжди підтримувала і підтримує державу Україну. ДЯКУЄМО!!!
А ЦІ кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. А ЧИ ЖУРНАЛІСТИ ВОНИ?! ЦЕ ЩЕ ПИТАННЯ. ПРОДАЛИСЯ ВОРОГУ ЗА БАБЛО. ЖУРНАЛІСТИ ЗВІДТИ ПІШЛИ КОЛИ МЕРТВЕЧУКИ ЇХ ПРИДБАЛИ. Договорняки ОЛІГАРХІВ НЕДРУГІВ УКРАЇНИ. БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ І НАЧІХАТЬ ЇМ НА ДЕРЖАВУ.
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04.02.2021 10:36 Ответить
заборонити використання слова "Україна" в усіх назвах, видах, формах, типах крім державних...
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04.02.2021 10:50 Ответить
опять хотите скопировать Рашу? Там такой закон уже лет 5 как приняли.
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04.02.2021 11:09 Ответить
Проходимо повз до школи.., вашої мови не знаю.
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04.02.2021 11:31 Ответить
Зараз найголовніше закріпити це рішення зняттям недоторканності і судовою справою проти Козака. Інакше матимемо ще більше лайна.
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04.02.2021 11:14 Ответить
Дякуємо братньому канадському народу . Україна аплодує вашій підтримці .
Смерть російським фашистам та їх прихвостням .
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04.02.2021 13:25 Ответить
А де Білецький, Тягнибок, "нацжони"?
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04.02.2021 15:35 Ответить
 
 