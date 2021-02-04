Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канада поддерживает применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы.
Об этом говорится в сообщении посольства Канады в Украине, которое опубликовано на официальной странице посольства в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы", - сказано в сообщении.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
Когда?
З шереметом вони вже попалились , тепер набирають очки для відкриття справ на себе самих , за незаконні присвоєння владних повноважень, фальсифікація кримінальних справ , незаконні обмеження прав людини, геноцид!
Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
Леся Українка.
Ну і звідки у Пєті на 5 канал бабло - я розумію, канхвет багато робить... А от звідки у Зе взялися бабки на дві виборчі кампанії і всі бігборди - велика загадка!
А ЦІ кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. А ЧИ ЖУРНАЛІСТИ ВОНИ?! ЦЕ ЩЕ ПИТАННЯ. ПРОДАЛИСЯ ВОРОГУ ЗА БАБЛО. ЖУРНАЛІСТИ ЗВІДТИ ПІШЛИ КОЛИ МЕРТВЕЧУКИ ЇХ ПРИДБАЛИ. Договорняки ОЛІГАРХІВ НЕДРУГІВ УКРАЇНИ. БАБЛО ЗАСТИЛАЄ ОЧІ І НАЧІХАТЬ ЇМ НА ДЕРЖАВУ.
Смерть російським фашистам та їх прихвостням .