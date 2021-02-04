Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача № 1 для руководителей областей и главврачей, - Шмыгаль
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По поручению премьер-министра Украины в Запорожье на место трагедии в экстренном порядке вылетает министр здравоохранения Максим Степанов. Он непосредственно на месте ознакомится с обстоятельствами возникновения пожара, произошедшего поздно вечером 3 февраля на территории Областной инфекционной клинической больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"От всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача номер один для руководителей областей и главных врачей. Поручил в сжатые сроки расследовать причины пожара и оказать всю необходимую помощь пострадавшим ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Искренние соболезнования семьям и близким. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону ", - ранее сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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либо, ничего не делать для пациентов, но правила соблюдать.
В первом случае рискуешь сесть в тюрьму.
Ибо то, как организована подача кислорода в больницах само по себе уже нарушение всех правил
Разумкова! Разумкова! ...
А в школах №2?
А в садиках №3?
Хоспаде... откуда зеленый мудак понабрал этих кретинов??? Где та помойка?
Все соединения редукторов, шлангов и трубок газовой аппаратуры должны быть абсолютно герметичными. Вся дыхательная аппаратура должна регулярно проверяться, а также дезинфицироваться после каждого больного и должна быть качественно заземлена.
Электропроводка должна нигде не допускать искрения. Персоналу, больным и посетителям таких палат нельзя носить синтетику из-за высокой вероятности накопления электростатических разрядов. Помещение должно иметь работающую вентиляцию.
PS: вот написал и думаю, а кому оно надо... Бардак, что на работе, что в головах((