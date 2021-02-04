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Новости Происшествия
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Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача № 1 для руководителей областей и главврачей, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача № 1 для руководителей областей и главврачей, - Шмыгаль

По поручению премьер-министра Украины в Запорожье на место трагедии в экстренном порядке вылетает министр здравоохранения Максим Степанов. Он непосредственно на месте ознакомится с обстоятельствами возникновения пожара, произошедшего поздно вечером 3 февраля на территории Областной инфекционной клинической больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"От всего правительства выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. Соблюдение правил пожарной безопасности в больницах - задача номер один для руководителей областей и главных врачей. Поручил в сжатые сроки расследовать причины пожара и оказать всю необходимую помощь пострадавшим ", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Искренние соболезнования семьям и близким. Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону ", - ранее сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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Автор: Ірина Дашківська
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Як він це зрозумів?
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04.02.2021 10:09 Ответить
Ще цей нічого не казав, а так вже всі відмітились.
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04.02.2021 10:20 Ответить
а у врачей сейчас выбор, спасать людей, нарушая правила пожбезопасности.
либо, ничего не делать для пациентов, но правила соблюдать.
В первом случае рискуешь сесть в тюрьму.
Ибо то, как организована подача кислорода в больницах само по себе уже нарушение всех правил
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04.02.2021 10:22 Ответить
Разумкова давай! его выход!
Разумкова! Разумкова! ...
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04.02.2021 10:22 Ответить
...противопожарной безопасности в больницах - задача № 1.

А в школах №2?
А в садиках №3?
Хоспаде... откуда зеленый мудак понабрал этих кретинов??? Где та помойка?
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04.02.2021 10:31 Ответить
Охметовская Шмыга страдает словесным поносом
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04.02.2021 10:33 Ответить
Та неужели?
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04.02.2021 10:33 Ответить
Старые електропроводки везде подлежат осмотру и модернизации. Понаволокли оборудования и повтыкали на алюминиевые провода, а оно не выдерживает и возгорается. Освещение перевести на светодиодки, а проводку для оборудования пересчитать и переделать согласно расчётам. Или сидеть ждать пока сама выгорит.
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04.02.2021 18:09 Ответить
Нельзя забывать, что в таких палатах где находятся больные дышащие кислородом противопожарная безопасность и ТБ должны быть на самом высочайшем уровне, т.к. в атмосфере кислорода горит практически всё и даже то, что в обычных условиях вообще не горит.
Все соединения редукторов, шлангов и трубок газовой аппаратуры должны быть абсолютно герметичными. Вся дыхательная аппаратура должна регулярно проверяться, а также дезинфицироваться после каждого больного и должна быть качественно заземлена.
Электропроводка должна нигде не допускать искрения. Персоналу, больным и посетителям таких палат нельзя носить синтетику из-за высокой вероятности накопления электростатических разрядов. Помещение должно иметь работающую вентиляцию.

PS: вот написал и думаю, а кому оно надо... Бардак, что на работе, что в головах((
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04.02.2021 21:56 Ответить
 
 