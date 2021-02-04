Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста, однако не назвал причин своего увольнения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дудник сообщил на странице в сети Facebook.
Он не назвал причин своего увольнения, но уточнил, что в "некоторых вещах не может переступить через себя".
"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Прежложение правильное, как по мне,но активного противодействия в украинских СМИ не вижу
СМИ заняты зарабатывнием денег на раздувании страха от короны ( в быту- грипп обыкновенный )
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.(с)
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.
тоже п*дор с бородой был.
я чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ
блин, реально - ну как такую падлу в журники берут то?
я вот дед, но так не буду гадить то. как эта хПутня
- Если я встану, то ты ляжешь, - ответила ему Страна
ЗЕ спутал все карты ©
или свалить в Ростов...
Пішов...
Воно женя)) де була твоя порядність раніше? і звідки ти її виколупав, нещастя?
а срёт тут про принцыпы
Там заваруха під кіностудією. "Наш"исти бояться, що їх будуть бити. Поліції повно
В Киеве??? Что он курит?
Вечер в салоне у Ростовых. Рассказывают разные истории. Очередь поручика Ржевского.
- Ну так вот, господа, дело было во время Бородинского сражения. Значит, идет наш эскадрон в атаку, тут вдруг рядом со мной взрыв, меня выбивает из седла, я вскакиваю - мои товарищи убиты, моя ***** сломана, а на меня несутся во весь опор трое здоровенных французких кавалеристов со своими *****ми наголо и... Господа, мне стыдно, но я обосрался.
В салоне - молчание, наконец кто-то произносит:
- Поручик, вы, конечно, излишне откровенны, но, учитывая обстоятельства - контузия взрывом, трое против одного, ощущение неминуемой смерти... В этом нет ничего постыдного, думаю, с каждым может случиться...
- Да нет, господа, вы не поняли - я СЕЙЧАС обосрался...