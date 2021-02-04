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Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генпродюсер телеканала

Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил, что уходит со своего поста, однако не назвал причин своего увольнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дудник сообщил на странице в сети Facebook.

Он не назвал причин своего увольнения, но уточнил, что в "некоторых вещах не может переступить через себя".

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия генерального продюсера телеканала НАШ. Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве. Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Канады о блокировании каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Поддерживаем применение Украиной легальных механизмов, сохраняя свободу прессы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+112
Ой да прям...
Годами переступал, а сейчас не может.
Решил вовремя свалить с прорашенской помойки, чтобы не попасть под очередную раздачу.
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04.02.2021 10:14
+40
Він розповів і про наміри адміністрації Байдена передати відповідні матеріали Україні. І про намір вплинути на керівництво України, щоб розслідування за цими матеріалами було проведено ретельно.

Трохи поясню механіку процесу. Коли американський дипломат настільки високого рангу дає подібне інтерв'ю - це не "злив" в нашому розумінні. Ця заява.
З приводу того, що вже пройшло стадію остаточного рішення, і вже знаходиться в стадії реалізації.

Зазвичай, американці підкріплюють свої слова дією. Наприклад, передачею частини матеріалів "для початку". Або «докладним анонсом» цього у правильні вуха. Для пояснення всієї серйозності своїх намірів.

У світлі майбутньої телефонної розмови Байден-Зеленський це практично "пропозиція, від якої не можна відмовитися". Як говорив Дон Карлеоне.
Тому, що серед усіх цих матеріалів є і ті, які зачіпають як Зеленського, так і тих, хто сидить в нашому РНБО. Тому, вести себе треба добре. І головне - терміново.
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04.02.2021 10:16
+39
От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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04.02.2021 10:20
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В Мацкву надо ехать, рапорт писать...
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04.02.2021 10:15 Ответить
Он обнаружил, что в название телеканала вкралась досадная ошибка. Вместо буквы "Х" зачем-то написали "Ш" Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1230
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04.02.2021 10:17 Ответить
Слово "наш" вимовляється дещо по-іншому. Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 356
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 238
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04.02.2021 10:21 Ответить
ща візьмуть тебе на 1+1 к каломойскаму ватний правдівєц
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04.02.2021 10:17 Ответить
на тоніс піде чи як там той канал називається .
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04.02.2021 10:26 Ответить
Пеніс називається. Просто в слові помилка
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04.02.2021 12:06 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 6251
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04.02.2021 10:17 Ответить
Ого, шо за вчинки: прям 19 століття. Ще б мураєва на дуєль і розстріляти з калаша.
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04.02.2021 10:17 Ответить
та які вчинки, щур драпанув з човна якого скоріш за все будуть торпедувати
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04.02.2021 10:24 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1965
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04.02.2021 10:19 Ответить
"Наш" еще один пророссийский дерьмовентилятор. Давно пора отключить от сети вещания.
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04.02.2021 10:19 Ответить
Здається, одного можна для випробувань і залишити - щоб щурів об'єднати а потім у одну клітину посадити або перепрограмувати...
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04.02.2021 10:39 Ответить
"Наш" еще один пророссийский дерьмовентилятор. Давно пора отключить от сети вещания.

Прежложение правильное, как по мне,но активного противодействия в украинских СМИ не вижу
СМИ заняты зарабатывнием денег на раздувании страха от короны ( в быту- грипп обыкновенный )
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04.02.2021 19:01 Ответить
От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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04.02.2021 10:20 Ответить
какой ты молодец . херню написал и сам же себя лайкнул Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4282
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04.02.2021 10:35 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 257
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04.02.2021 17:47 Ответить
ZIK куплений мертветчуком при Шмарклі - так шо не звізди !!!!
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04.02.2021 10:37 Ответить
При порохе
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04.02.2021 10:39 Ответить
ЗВІЗДИШ ,ЯК ДИШИШ : "14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації". Таким чином, в медіа активі Козака тепер 3 канали: "112 Україна", NewsOne і Zik", - йдеться у https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2721693-vlasnik-112-ukraina-ta-newsone-kupiv-ise-j-telekanal-zik.html
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04.02.2021 10:47 Ответить
100% +
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04.02.2021 13:46 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1705
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04.02.2021 10:48 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4784
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04.02.2021 15:00 Ответить
Тебе моск повредили при оральном кексе, второй раз тебе люди мордой в дерьмо тычут, а ты только почавкиваешь
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04.02.2021 11:23 Ответить
Помойка
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04.02.2021 12:38 Ответить
Каждый видит то, что хочет видеть! Ты видимо везде видишь помойку, потому что живешь в ней.
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04.02.2021 18:09 Ответить
2 роки тому та тих каналах такого відвертого гімна в бік України практично не було, вони тупо мочили Пороха і підтримували Шмарклю У великій мірі завдяки їм Шмаркля і став президентом, бо ці канали навернули до нього всю ватну нечисть. Сьогодні вони мочать вже шмарклю. Але, власне, не його, а державу в його образі - обісране, сцикливе чмо, яке постійно пі дією наркоти меле відверту херню. А Шмаркля ну дуже не переносить, коли його критикують, а тим більше, коли його з гімном вимішують. А тут ще й Байден задницю йому зашкварив, і то добре зашкварив. От і сотворило то чмо цілий "подвиг".
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04.02.2021 10:48 Ответить
Будем надеяться, что Шмаркля, благодаря Джо Байдену, наконец-то выбрала нужное направление полета. Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4520
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04.02.2021 10:27 Ответить
Та який, в сраці, напрям воно вибрати може? Хто, Шмаркля, напрям? То зі страху воно! З тваринного страху наклало в штати от і "діє", бо страшно йому стало, що звіздець йому реальний буде. От і весь його напрям.
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04.02.2021 10:34 Ответить
думал, что из моего коммента это и так должно было быть понятным Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 5759
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04.02.2021 10:40 Ответить
Що ти, дебіле, мелеш?
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04.02.2021 10:35 Ответить
Крысы чувствуют ,что корабль скоро пойдет на дно.
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04.02.2021 10:23 Ответить
Я спускался в трюм,
Я беседовал там
С господином - Начальником Крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись.(с)
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04.02.2021 10:25 Ответить
Я видел секретные карты,
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан, я пришел попрощаться с тобой,
с тобой
И твоим кораблем.
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04.02.2021 14:31 Ответить
Это не тот дебил что в 20-ти мин. ролике высерал 30 раз словечко - "да"?
тоже п*дор с бородой был.
я чуть не обосрался от НЕНАВИСТИ
блин, реально - ну как такую падлу в журники берут то?
я вот дед, но так не буду гадить то. как эта хПутня
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04.02.2021 10:23 Ответить
Вау, я тебя зауважал (шутка)... столько лет продюсировать эту парашу - вата-ватой слабовольная, склонная к предательству своей страны и не только
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04.02.2021 10:26 Ответить
- Вставай, Страна огромная!, - пропел Рабинович в Верховной Раде.
- Если я встану, то ты ляжешь, - ответила ему Страна
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04.02.2021 10:30 Ответить
порошенко разрешил мертвечуку скупить каналы ©
ЗЕ спутал все карты ©

Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 8104
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04.02.2021 10:30 Ответить
Пам'таю ті часи , скільки народу тоді їздило до Пороха , за дозволом - на покупки ,, комусь телеканал , комусь штани , комусь труси з носками , комусь хлібину в магазині ,, а комусь кульок насіння , на базарі . Нікому не відмовляв . Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1335 .
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04.02.2021 10:55 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 6765
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04.02.2021 10:57 Ответить
ну, стосовно лідерства він загнуууууууввв...
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04.02.2021 10:32 Ответить
Гордые пожиратели кровавых путлеровских миллионов...
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04.02.2021 10:35 Ответить
телеканал наш и порядочность это слова антонимы ))))
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04.02.2021 10:44 Ответить
год назад он был еще ничего, на 3 +, а сейчас борзеет и борзеет - Портянкин, Лукаш, Бандаренка, Лесик с Азировым не слезают с экрана, причем в самое лучшее время -Прайм-тайм.
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04.02.2021 12:03 Ответить
просто Байден прищемив яйця зелупі ось і заметушилися
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04.02.2021 10:47 Ответить
"працівники" кацапських каналів - ідейні падли. тож, з одного російського смітника воно перетече до іншого. жодного жалю до цих істот не має бути. тавро кацапських наймитів та ганьба мають йти поряд з ними все їхнє життя.
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04.02.2021 10:48 Ответить
главное - вовремя переобуться
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04.02.2021 10:48 Ответить
главное - вовремя переобуться

или свалить в Ростов...
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04.02.2021 19:09 Ответить
На одне парашне г...вно буде менше в медіа!
Пішов...
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04.02.2021 10:48 Ответить
Надо было напоследок отбуцкать сволочь мураева.
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04.02.2021 10:51 Ответить
на его место наверно подыскали другого - более сговорчивого и согласного на всё особенно когда крысы сбежались.
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04.02.2021 12:04 Ответить
Женя епт..

Воно женя)) де була твоя порядність раніше? і звідки ти її виколупав, нещастя?
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04.02.2021 11:00 Ответить
порядочность видать разная бывает
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04.02.2021 11:39 Ответить
Придумав, аж сам повірив.
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05.02.2021 00:11 Ответить
У перевтіленя Зе , з малороса в патріоти , з трудом віриться .! Це щось - з області наукової фантастики . Тут щось - не те . Скоріше за все , таки прилетіла зі США оздорвляючо - протверезвляюча , священна звіздюліна . !! Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 7821 .
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04.02.2021 11:03 Ответить
ой, яке воно ніжне млять.... щурило какане, втікай допоки яєчка в лещата не затиснули
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04.02.2021 11:11 Ответить
Когда начала подгорать жопа продажная "шлюха" вспомнила о совести ))
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04.02.2021 11:18 Ответить
просто сейчас туда сбежались все крысы с закрытых каналов и ломают через колено всех
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04.02.2021 12:01 Ответить
в который раз убеждаюсь, что чуйка не просто слово. и в отличии от людей, у некоторых человекообразных она очень развита. и у меня есть подозрение, какой орган отвечает за передачу информации в спинной мозг, т.к. головного мозга у этих человекообразных скорее всего нет.
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04.02.2021 11:21 Ответить
Добро само по собі благо, неважливо зроблено воно з переляку, несвідомо, чи усвідомлено і цілеспрямовано. Правда, коли з переляку то воно випадкове, а якщо зроблене усвідомлено то стає правильним напрямком.
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04.02.2021 11:24 Ответить
Зараз критично необхідно закріпити рішення СНБО зняттям недоторканності та кримінальною справою відносно Козака бо, матимемо ще більшу проблему.
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04.02.2021 11:24 Ответить
Старався, но немогу
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04.02.2021 11:27 Ответить
На паРашу! І весь жопоблок з собою забери. От там і заживите...
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04.02.2021 11:28 Ответить
Киевляне! Неужели это дерьмо у вас в лидерах просмотров?! Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 5439
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04.02.2021 11:36 Ответить
не смотрел его никогда , и тут УХОДИТ , что за ТРЕШ ??? иди на..... ((((
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04.02.2021 11:36 Ответить
....вовремя ПРЕДАТЬ , это не предательство !!! это ПРЕДВИДЕТЬ )))))
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04.02.2021 11:38 Ответить
Кто рожает таких подонков в Украине? Ну, не женщины, же?
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04.02.2021 11:38 Ответить
Главное вовремя надеть ласты.
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04.02.2021 11:41 Ответить
Він не може переступити через себе бо заляканий "НАШ" відходить від політики критики президента і захисту російськомовних?..Чи тому,що "НАШ" таку політику проводив весь час?..От вже ці хитрожопі журналісти,вміють так сказати,що ні фіга не зрозуміло...
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04.02.2021 11:45 Ответить
Що тут незрозумілого? Ворожу пропаганду спокійно переступав, а як взяли за жопу, то вже не може. Гнида дудник, переступай лінію розмежування і шуруй до своїх. Нам такі гастрольори не потрібні.
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04.02.2021 14:03 Ответить
шо за педак этот ген?
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04.02.2021 11:46 Ответить
патлатый крысюк бежит с тонущего корабля. чует что и его лохань может затонуть так же внезапно как и другие. вот и бежит скорее и наверно до хозяев.
а срёт тут про принцыпы
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04.02.2021 12:08 Ответить
Скатертью дорожка, пророссийская шлюха!!
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04.02.2021 13:08 Ответить
Фекальный насос...
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04.02.2021 13:24 Ответить
Порядочность и мураевская помойка!?
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04.02.2021 13:26 Ответить
Щурі спішно втікають з прорашистських помийок . Головне - записувати прізвища , для гаазького трибуналу за співпрацю з російськими фашистами , пропагування війни , ненависті та терору . Гебельсівців вішали першими .
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04.02.2021 13:31 Ответить
Карась і С14 щойно пропонують "наш"истам звільнитися, в прямому ефірі

Там заваруха під кіностудією. "Наш"исти бояться, що їх будуть бити. Поліції повно
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04.02.2021 13:52 Ответить
будуть бити...можливо навiть ногами...
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04.02.2021 19:25 Ответить
З мови зняли (с).
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05.02.2021 00:08 Ответить
Жаль, під Донецьком заварухи нема. Нікому, патріоти всі під кіностудією. Зрозуміло, в глибокому тилу якось не так страшно...
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04.02.2021 22:18 Ответить
Мне посчастливилось быть причастным к его созданию, руководить им и привести его к лидерству с самом сложном и конкурентном регионе - в Киеве

В Киеве??? Что он курит?
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04.02.2021 13:53 Ответить
Вчера у них там был реальный шабаш. собрали всю мразоту заопную. плюс журнаглисты с зика, 112 и ньюсван...
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04.02.2021 14:32 Ответить
.. просто сказать, что зассал - не позволяет "религия"
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04.02.2021 15:01 Ответить
Тим більше, сказати всю правду: що обісралось...
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05.02.2021 00:07 Ответить
Згадалося Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 9336

Вечер в салоне у Ростовых. Рассказывают разные истории. Очередь поручика Ржевского.
- Ну так вот, господа, дело было во время Бородинского сражения. Значит, идет наш эскадрон в атаку, тут вдруг рядом со мной взрыв, меня выбивает из седла, я вскакиваю - мои товарищи убиты, моя ***** сломана, а на меня несутся во весь опор трое здоровенных французких кавалеристов со своими *****ми наголо и... Господа, мне стыдно, но я обосрался.
В салоне - молчание, наконец кто-то произносит:
- Поручик, вы, конечно, излишне откровенны, но, учитывая обстоятельства - контузия взрывом, трое против одного, ощущение неминуемой смерти... В этом нет ничего постыдного, думаю, с каждым может случиться...
- Да нет, господа, вы не поняли - я СЕЙЧАС обосрался...
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05.02.2021 01:30 Ответить
яка совісна падлюка Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 1694
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04.02.2021 21:53 Ответить
тілігент булгаковець киянин з 37 року. на лице
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05.02.2021 02:01 Ответить
Зайвохромосомне на дємбєль пішло. Та й дідько з ним.
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05.02.2021 00:06 Ответить
ви порушуєте права на каналізаційну творчість! но пасаран)
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05.02.2021 02:00 Ответить
щось мій максим системи диван закипів) робім своє і не їбе!
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05.02.2021 02:03 Ответить
Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе" - Цензор.НЕТ 4473
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05.02.2021 08:21 Ответить
крысы бегут...
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05.02.2021 11:03 Ответить
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