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Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня ночью в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили товары военного назначения, которые пытались незаконно ввезти в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Минска. На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к проверке подключились представители Администрации Госпогранслужбы и спецподразделения "Дозор", которые находятся на усилении в пункте пропуска, а также представители оперативного подразделения Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни.

Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба 01

Как выяснилось, товары военного назначения белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.

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Сейчас выясняются обстоятельства правонарушения. Уведомлены взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 УК "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.

Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба 02
Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба 03
Фото: сайт Госпогранслужбы
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Топ комментарии
+8
Янтарь(давай дэнги) - не "видят"( Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9221 )
а то шо надо ВСУ - Гав, Гав, Гав (Бакланов видит)
ну и не мрази? чувака могут посадить за то шо укреплял ВСУ

Гомчак, ты такой ко.мандир шо иди ты на Путина.
Что это такое - взял бы под свое "крыло" типо спецоперация.
какие вы же все таки уроды....как в песне поется одной
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04.02.2021 10:31
+6
Грьобані передасти на митниці... підрив нашої обороноздатності, знищили канал поставки дуже потрібних частин для танків... і що дальші?? де наші нові танки??
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04.02.2021 11:10
+5
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04.02.2021 10:31
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Янтарь(давай дэнги) - не "видят"( Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9221 )
а то шо надо ВСУ - Гав, Гав, Гав (Бакланов видит)
ну и не мрази? чувака могут посадить за то шо укреплял ВСУ

Гомчак, ты такой ко.мандир шо иди ты на Путина.
Что это такое - взял бы под свое "крыло" типо спецоперация.
какие вы же все таки уроды....как в песне поется одной
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04.02.2021 10:31 Ответить
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04.02.2021 10:31 Ответить
Нет шоб против коршунов Бацки использовать Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8053
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04.02.2021 10:32 Ответить
Справа "малодшых Сьвiнарчукоу'" жыве - напэу'на парахаботы будуць героя i патрыета Украiны ляпiць з гау'на i палак.
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04.02.2021 10:33 Ответить
так и даже свинарчуков тупо не смогли доказать то Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7332
я просто за правду, но блин, эта хх....... обосралась по всем "фронтам " то. не ходил на выборы, но однозначно бы проголосовал против этого..... о б*же, цирка шоле
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04.02.2021 10:44 Ответить
Вообще-то, российский контрабас для ВСУ (который очень нужен) возится не так. Для сопровождения такой сделки подключаются соответствующие спецслужбы (ГРУ, СБУ и т.п.). И проблем с таможней нет. А это - очередные "свинарчуки", которые планировали оформить ПНы, как купленные в какой-нибудь ОАЭ.
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04.02.2021 10:44 Ответить
не надоело про Свинарчуков языком телепать?
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04.02.2021 10:50 Ответить
а их уже судили?
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04.02.2021 10:58 Ответить
Я смотрю для адептов секты "святого Петра", слово "свинарчук" как чеснок для вампира - сразу коробить начинает.
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04.02.2021 12:01 Ответить
Митниця вирішила відрапортуватися.
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04.02.2021 11:04 Ответить
Грьобані передасти на митниці... підрив нашої обороноздатності, знищили канал поставки дуже потрібних частин для танків... і що дальші?? де наші нові танки??
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04.02.2021 11:10 Ответить
Напевне це було призначено для добровольчиз формувань: УДУ, ПС, чи інших. Ні для кого не секрет, що відбувається ескалація на Донбасі і добровольці структури теж готуються. Особливо на фоні небажання давати відсіч загарбникам вищому військо-політичному керівництву України. Саме тому і борються з вмотивованими добровольчими структурами. В тму числі і забороною поставляти цим структурам озброєння і запчастини до нього.
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04.02.2021 11:20 Ответить
Так то ж на ввоз, а не на вьівоз.
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04.02.2021 11:32 Ответить
этот отстой- токо для музеев..(( ну и нах, тем более, если ввозил..-???
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04.02.2021 12:19 Ответить
Взагалі такі триплекси в Ізюмі виробляють, тому ввозити такий секондхенд то явно для шахер-махеру.
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04.02.2021 15:30 Ответить
 
 