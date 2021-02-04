Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили товары военного назначения, которые пытались незаконно ввезти в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса "Фольксваген", которым управлял 41-летний житель Минска. На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к проверке подключились представители Администрации Госпогранслужбы и спецподразделения "Дозор", которые находятся на усилении в пункте пропуска, а также представители оперативного подразделения Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни.

Как выяснилось, товары военного назначения белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под значительным количеством разрешенного для перевозки груза.

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Сейчас выясняются обстоятельства правонарушения. Уведомлены взаимодействующие структуры. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 УК "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.





Фото: сайт Госпогранслужбы