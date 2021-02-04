Завтра в Запорожской области день траура по погибшим при пожаре в инфекционной больнице, - ОГА

По распоряжению председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших во время пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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