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Запорожье (2340) ОГА (2376) пожар (5566) траур (180)

Завтра в Запорожской области день траура по погибшим при пожаре в инфекционной больнице, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завтра в Запорожской области день траура по погибшим при пожаре в инфекционной больнице, - ОГА

По распоряжению председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха 5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших во время пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

На территории области будут приспущены Государственные Флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, также будут отменены все развлекательные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиовещания.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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Автор: Ірина Дашківська
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Если судить по пушкинам, наполеонам, то видим шо это "судьба", ибо каждая собака мож*д подойти к "гадалке" и та что-то скажет.
так шо скорбить типо(никому не до сраки) , смысла не вижу.
эт совковое чет такое - ой, убил Чернобыль 100500 чернобыльцев, как сказали Шыеды, да и наср, то есть три дня выходной
Завтра в Запорізькій області - день жалоби за загиблими під час пожежі в інфекційній лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 5221
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04.02.2021 10:53 Ответить
 
 