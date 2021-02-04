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Новости Политика Украины
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Зеленский (16555) опрос (2620) рейтинг (1617)

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос

Президентский рейтинг все еще возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. За него бы проголосовали 21% граждан, которые определились с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 17,1%, П.Порошенко - 16,4%, Ю.Тимошенко -12,3%. И.Смешко поддерживают 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшко - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, Тягнибока - 2,1%, В.Кличко - 1,1%", - говорится в сообщении.

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос Рейтинга 01

Вместе с тем, по сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.

Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос Рейтинга 02
Инфографика: Рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС
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Топ комментарии
+27
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9544
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04.02.2021 11:00
+25
Найдебільніший показник - це коли в 2 турі Бойко і Петя, то 51% за Бойка. Люди, ви шо іпанулися там? Ну от я ні разу не порохобот, але за Бойка я 100% не голосуватиму (як і за Зе не голосував)... Ну це блін клепку в голові треба мати!
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04.02.2021 10:51
+25
не сумнівайся! ці люмпени обирали двічі несудимого, обирали придворного шута олігарха, оберуть і московського холуя бойку
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04.02.2021 10:55
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Правила форума Совет форумчан
Найдебільніший показник - це коли в 2 турі Бойко і Петя, то 51% за Бойка. Люди, ви шо іпанулися там? Ну от я ні разу не порохобот, але за Бойка я 100% не голосуватиму (як і за Зе не голосував)... Ну це блін клепку в голові треба мати!
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04.02.2021 10:51 Ответить
не сумнівайся! ці люмпени обирали двічі несудимого, обирали придворного шута олігарха, оберуть і московського холуя бойку
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04.02.2021 10:55 Ответить
А ти не люмпен? Панські нужніки за кордоном миєш? За кого б не голосували, все рівно в Україні панував, панує і буде панувати режим Клєптократії. А з Зажоповцями потрібно розібратися методами козацької демократії часів Хмельницького.
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04.02.2021 11:06 Ответить
Василь Довганенко 7230397a

Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2910
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04.02.2021 11:08 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4423
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04.02.2021 11:12 Ответить
Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9927
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04.02.2021 10:56 Ответить
Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8480
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04.02.2021 10:57 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9427
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04.02.2021 12:06 Ответить
😒😠
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04.02.2021 12:57 Ответить
не повезло пети с народом, глупые, выбирают клоунов и "агентов кремля", а не потужного рехформатора
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04.02.2021 11:06 Ответить
Якщо для тебе Бойко краще за Петю, то ти гнида ватна... Бойко навіть за Зе гірший!
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04.02.2021 11:13 Ответить
объясни это пенсионерам, которым подняли тарифы в 5 раз и молодым людям что приходится ехать на заработки, потому что Рошенко так отрехформировал экономику
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04.02.2021 11:24 Ответить
Це не привід голосувати за москаля!
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04.02.2021 11:33 Ответить
І так, москалику, міняй методичку - молодь, яка їде на заробітки в ЄС (ну не в парашу ж молодь катає зараз), ніколи не проголосує за прокацапського ватніка Бойка!
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04.02.2021 11:35 Ответить
шкода, що я не маю бажання навчитися вставляти рисунки; а то б я навів би графіки розвитку економіки з 2014 року по 2020-тий. Втім, от-от має бути звіт держстату: зайди на ту гілку, може в чомусь переконаєшся, в своїй брехні, зокрема, стосовно показників економіки. Хоча, навряд чи... такі 73/43%зебіли, як ти - лише на брехні і живете.
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04.02.2021 11:52 Ответить
сними шоколадные очки , реальная обстановка показывает что села разваливались, землю раскрадали, заводы стоят, а люди - главный ресурс государства от "хорошей жизни" выехали забугор , потому что от потужных рехформ работы небыло и сейчас нет
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04.02.2021 12:28 Ответить
А типу до 2014 був рай? Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3307

Я по своїх родичах з села бачу - вони на заробітки в Польщі їздили і до 2014, і після... А не їздили тільки в 2006-2008, коли при Ющі в Києві на будівництві можна було заробити ті ж 1000-1500 баксів, що і в Польщі!

Справді добре (на рівні Болгарії чи Латвії) ми жили ТІЛЬКИ при Ющі! Але ж тупому бидло-люмпену не подобався президент-інтелігент і вони не вибрали не Юща і навіть не Юльку, а двічі несудимого гопніка!
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04.02.2021 13:40 Ответить
зато тебе повезло с властью, 20 лет уже подряд кгбшники из питера у власти, обокравшие до ниток россиян
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04.02.2021 11:13 Ответить
кто не за пецю тот агент кремля? знаем знаем, меняй методичку - точь точь с Пуйлом агентами госдепа
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04.02.2021 11:21 Ответить
ты не агент кремля, ты чмо которое за копейки сидит и из за поребрика пытается повлиять на умы украинцев
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04.02.2021 11:26 Ответить
Що заважає голосувати за Гриценка, Садового чи там Яроша з Кошулинським, а не за Бойка?
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04.02.2021 12:22 Ответить
Та це МЕРТВЕЧУКИ замовляли рейтинг. Хто платить то під його дудку і танцюють.
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04.02.2021 11:26 Ответить
Аминь...
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04.02.2021 10:52 Ответить
Вова, не поднимай, не нагибайся, хай себе лежит валяется твой "рейтинг". Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6175
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04.02.2021 10:52 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9544
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04.02.2021 11:00 Ответить
Не цінять холопи Найвеличнішого реформатора епохи
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04.02.2021 10:53 Ответить
Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7563
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04.02.2021 10:53 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7501
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04.02.2021 13:16 Ответить
В шмарклі, ще є рейтінг?

Люмпен невмирущий, хрін чим голову проб*єш, суцільна кістка!
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04.02.2021 10:54 Ответить
Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1112
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04.02.2021 10:58 Ответить
Теперь после того как от него откажутся ватники рейтинг вообще упадет на дно.
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04.02.2021 11:00 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7278
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04.02.2021 11:04 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1273
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04.02.2021 11:13 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5136
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04.02.2021 11:06 Ответить
P.S.
если у Зеленский (55%) -Тимошенко (45%) у Тимошенко больше процентов чем у Бойко (40%) и Порошенко (44%) с Зеленским так почему у нее четвертый рейтинг а не второй ?
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04.02.2021 11:07 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3814
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04.02.2021 11:10 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1962
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04.02.2021 13:07 Ответить
"расклад, батюшка, расклад такой!" (с)
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04.02.2021 11:24 Ответить
Вона пролетает даже в паре с привокзальным бомжом🤣
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04.02.2021 11:07 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8605
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04.02.2021 11:09 Ответить
щас с юлькой случка будет...
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04.02.2021 11:25 Ответить
Порошенко: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
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04.02.2021 13:16 Ответить
Олігарх Д.Фірташ в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
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04.02.2021 13:17 Ответить
Порошенко получил свое, с таким антирейтингом больше не быть президентом Украины. Передавай Турчинову эстафету, если судьба Украины тебе важна.
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04.02.2021 11:02 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1049
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04.02.2021 11:05 Ответить
🤣
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04.02.2021 13:02 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3320
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04.02.2021 11:07 Ответить
Я не забываю про шокина-ярему-луценко, высший совет правосудия и длинный список подобного деоьма, оставленного порошенко. И уж конечно не голосовал за шута горохового, как, в прочем, не смотрел его быдлоюмор.
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04.02.2021 11:14 Ответить
Перебйьошся Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7652 .. Порох буде наступним президентом . Якщо на політичній арені , не з'явиться інший , подібний йому , патріотичний політик-державник .
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04.02.2021 11:13 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8562
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04.02.2021 11:14 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2317
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04.02.2021 11:29 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2138
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04.02.2021 11:36 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 871
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04.02.2021 13:03 Ответить
«Оппозиционер» Порошенко при Януковиче стал миллиардером, - СМИ.
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
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04.02.2021 13:21 Ответить
Блажен, кто верует.
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04.02.2021 11:21 Ответить
В те що , Порох - всьо .??? Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7556 . Це так ..
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04.02.2021 11:26 Ответить
Турчинов. Потому, что не во всем подобен ему, не вымазавшийся в кучму. А пока что, бОльшая вероятность у бойки с зельцем.
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04.02.2021 11:24 Ответить
До виборів ще 3 роки , це по перше , по друге - не обов'язково Турчинов ,, в Україні є політики не менш патріотичні ( а це - обов'язкова і основна умова для президента ) ніж він , і не менш толкові . Якщо вони надумають балотуватись на посаду президента , думаю що в них буде шанс . Маю на увазі таких як Зеркаль . Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5832 .

Бойка це вже дрімуче - минуле , печерний вік . У нього шансів - 0.0 , попри те , що йому тут приписують . А клоун , звісно -якщо не встигне за ці три роки ,розвалити все в Україні , то максимум на що може надіятись , це на те що - йому не прийдеться доживати віку в Ростові .
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04.02.2021 11:47 Ответить
Все ж в Україні , повністю- відстійної вати (електорат ригоаналів) , значно менше ніж проукраїнськи налаштованих громадян . Це випливає із різних , багатьох інших соцопитувань , як наприклад , опитування про те - чи подобаєтся громадянам новий закон про обслуговування їх в установах держмовою ( більше 60% - за ), і не кажучи вже про питання - вступу до НАТО , приєднання до ЕС ( теж більшість - за ) та ін . Не уявляю щоб такі громадяни , попри розбіжності в поглядах на персони політиків , і перепалки в соцмережах , голосували за відверте , антиукранське лайно .

А ще , місцеві вибори , перед якими ригам теж пророкували - пабьєду , показали все на що вони здатні . Максимум 20 % - це їх ( ригівський ) " потолок " в Україні . З таким процентом , владу прибрати до рук - неможливо . !! Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3260 .
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04.02.2021 12:21 Ответить
Прекращаю дискуссию - некий муодер удаляет комменты.
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04.02.2021 13:00 Ответить
Поділяю ваші погляди. Завжди пропагую принцип "трьох П": порядність, патріотизм, професіоналізм. Адже це так просто. З цих "трьох П" складається влада гідних, достойних. Але чомусь 73% перетікаючи з однієї маразматичної групи до іншої ніяк не доростуть до розуміння цих простих істин.
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04.02.2021 13:01 Ответить
Нєкто по прозвіщу - ***** ..... Ще питання є .? Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9071 .
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04.02.2021 11:16 Ответить
Мені це нагадує передноворічні знижки в супермаркетах:
пишуть в кільканадцять разів більше, а потім ставлять "нову" ціну,
ніби скажену знижку зробили. Так і цей рейтинг, хіба трішечки впав!!! Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5324
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04.02.2021 11:09 Ответить
я так понимаю, ватная часть избирателей Ишака обиделась? Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5060
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04.02.2021 11:13 Ответить
Лично по моим данным после закрытия каналов сепарских поднялся на 30%
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04.02.2021 11:17 Ответить
Зе увімкнув турборежим)
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04.02.2021 11:22 Ответить
Бойко?! Он же в кремль ездил на консультации.
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04.02.2021 11:25 Ответить
бачите..і в нього є шанси,як виявилося в Україні маларосів готових на поклін у москву йти і 7раки касапам лизати хоч греблю гати...
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04.02.2021 11:31 Ответить
Та це МЕРТВЕЧУКИ замовляли рейтинг. Хто платить то під його дудку і танцюють.
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04.02.2021 11:29 Ответить
это становится интересно - вовочка с петичкой соревноваться скоро начнут, кто из них в больший минус залез..
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04.02.2021 11:31 Ответить
Закрытие каналов возможно добавит баллов, но этого не достаточно. А вот "разместить" вместо каштанов агентуру Кремля из ОПЗЖ, Оппозиционной платформы, Наши, последователей Шария и т.д. ( первую сотню из списка) и отправить Беню, Фирташа и их колонны арестантским рейсом в США. Думаю шансы на подъем рейтинга сразу бы возрос. Да и вопрос разрыва дип отношений с агрессором было бы воспринято позитивно ( будет чем сравниваться с "попередником"). Но думаю что каналами все и закончится ( и вероятно временно, только до решения " самого справедливого и честного суда в мире - украинского")
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04.02.2021 11:36 Ответить
Публікація Рейтинга осяяна палаючими дупами вати.
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04.02.2021 11:38 Ответить
Не "всьо єщо возглавляєт",а всьо єщо дєйствующій...
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04.02.2021 11:38 Ответить
Передивився оригінал і питання в ньому. Судячи з питань - там два замовника: слуги уродів та зажопи.
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04.02.2021 11:44 Ответить
значит реально на полшестого
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04.02.2021 11:48 Ответить
бидло буде жерти лано і обирати Бойко, але не Порошенка. Так зроблять і цензорівські "патріоти" що "мочили" Пороха виконуючи установку кремля : будь хто аби не Порошенко.
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04.02.2021 11:50 Ответить
Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9503
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04.02.2021 12:08 Ответить
Я також!!!!!!!!!!!!!!!! Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2
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04.02.2021 13:06 Ответить
после таких шагов против коллаборантов, рейтинг вырастет! а чтобы рейтинг действительно взлетел, то для этого нужно расправиться с олигархами и забрать у них гос предприятия и уменьшить цены платежек. Эти 2 действия - уничтожить коллаборантов и олигархов, и снизить платежки. И тогда народ проголосует и на второй срок за Зеленского. Конечно много еще всего надо делать - экономику поднять - производства и добычу ресурсов и добиться экспорта большого, чтобы в страну деньги за эти товары начали идти и страна богатела. Прямую демократию ввести электронную, чтобы изменить систему в стране. И еще много всего делать, что будет на благо государству. Тогда президент будет действительно признан лучшим и великим реформатором. И будет признан в истории человечества не хуже Ли Куан Ю, а может и лучше.
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04.02.2021 12:05 Ответить
его и без всего этого называли одним из величайших лидеров современности
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04.02.2021 12:31 Ответить
Посмотрите на динамику, через полгода ЗЕля даже во второй тур не выйдет. Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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04.02.2021 12:22 Ответить
Після вчорашнього відключення медведчуківського гівна я готовий підтримати зеленого.відмазки пороха про вибори якісь непереконливі.головне,щоб в судах не заблокували.і підтримка зажопа та шмарія думаю трохи впаде без теленаркоти для безмозких.
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04.02.2021 13:22 Ответить
Парашенко решил перехватить инициативу у Зюзи вывевши"активистов"под канал"наш".Лутше бы он вывел под ВР,чтобы они заставили депутатов проголосовать против тарифов на газ...
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04.02.2021 13:28 Ответить
---- Це якась містична закоханість у срулят ??? Споконвічно/ на догоду нашим поневолювачам/ вони помикали нами... Чудово знають про волелюбність українців-- тому окрім /-го правила: розділяй і володарюй /розділення за мовою. територією.../ вони успішно застосовують і //-ге .єзуїтське : пригнічуй .щодня. щогодини...відмовляй у великому і малому . тримая у проголодь. знахабніло бреши у вічі / і зловтішно--цинічно зубошкір на всі-32...роби з бидла недоумків...винось НЕправомірні рішення...обкрадай / вони .гречкосії всерівно НЕ допетрають. бо тупі у гешефтах ... Увесь цей комплекс .разом.---вводить українців в повну депресію...розчарування і не спроможність. до будь.якого спротиву... І ми уподоблюємося. до тупезного вола . що понуро сопе і покірно волочитьь своє тягло. проклинаючи власну долю ...
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04.02.2021 13:33 Ответить
 
 