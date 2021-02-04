Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президентский рейтинг все еще возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. За него бы проголосовали 21% граждан, которые определились с выбором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 17,1%, П.Порошенко - 16,4%, Ю.Тимошенко -12,3%. И.Смешко поддерживают 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшко - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, Тягнибока - 2,1%, В.Кличко - 1,1%", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.
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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС
Пожалуйста, подождите...
Я по своїх родичах з села бачу - вони на заробітки в Польщі їздили і до 2014, і після... А не їздили тільки в 2006-2008, коли при Ющі в Києві на будівництві можна було заробити ті ж 1000-1500 баксів, що і в Польщі!
Справді добре (на рівні Болгарії чи Латвії) ми жили ТІЛЬКИ при Ющі! Але ж тупому бидло-люмпену не подобався президент-інтелігент і вони не вибрали не Юща і навіть не Юльку, а двічі несудимого гопніка!
Люмпен невмирущий, хрін чим голову проб*єш, суцільна кістка!
если у Зеленский (55%) -Тимошенко (45%) у Тимошенко больше процентов чем у Бойко (40%) и Порошенко (44%) с Зеленским так почему у нее четвертый рейтинг а не второй ?
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
http://dt.ua/POLITICS/firtash-mi-otrimali-poroshenka-prezidentom-klichka-merom-yak-i-hotili-171566_.html
http://argumentua.com/novosti/oppozitsioner-poroshenko-pri-yanukoviche-stal-milliarderom-smi
Бойка це вже дрімуче - минуле , печерний вік . У нього шансів - 0.0 , попри те , що йому тут приписують . А клоун , звісно -якщо не встигне за ці три роки ,розвалити все в Україні , то максимум на що може надіятись , це на те що - йому не прийдеться доживати віку в Ростові .
А ще , місцеві вибори , перед якими ригам теж пророкували - пабьєду , показали все на що вони здатні . Максимум 20 % - це їх ( ригівський ) " потолок " в Україні . З таким процентом , владу прибрати до рук - неможливо . !! .
уодер удаляет комменты.
пишуть в кільканадцять разів більше, а потім ставлять "нову" ціну,
ніби скажену знижку зробили. Так і цей рейтинг, хіба трішечки впав!!!