Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг все еще возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. За него бы проголосовали 21% граждан, которые определились с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 17,1%, П.Порошенко - 16,4%, Ю.Тимошенко -12,3%. И.Смешко поддерживают 7,5%, В.Гройсмана - 4,3%, О.Ляшко - 4,0%, Д.Разумкова - 3,2%, С.Притулу - 3,1%, Тягнибока - 2,1%, В.Кличко - 1,1%", - говорится в сообщении.







Вместе с тем, по сравнению с началом января поддержка Зеленского снизилась. Месяц назад за него планировали голосовать 26,2% респондентов.



Инфографика: Рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия украинцев возглавили Кличко, Зеленский и Гройсман, – КМИС