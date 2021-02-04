На 2021 год заложено 500 млн грн на подключение соцобъектов к фиксированному интернету в селах, - Федоров

Министерство цифровой информации Украины работает над тем, чтобы покрыть высокоскоростным интернетом главные автодороги, а также школы, больницы и библиотеки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По данным министерства, в бюджете Украины на 2021 год заложено 500 млн грн на подключение социальных объектов в сельской местности. В этом году к фиксированному интернету будет подключен около 6 тыс. школ, больниц, библиотек - в 3 тыс. сел. Таким образом 1,5 млн украинцев в селах получат техническую возможность подключиться к высокоскоростному интернету по доступной цене.

"Мы сотрудничаем с Госспецсвязи и профильным департаментом и уже поняли радиус необходимого финансирования. В этом году на стратегических дорогах начнется строительство базовых станций. Часть средств на покрытие дорог интернетом заложено в бюджете на этот год. Это будет совместный с Госспецсвязи и "Укравтодором" проект. Также мы общаемся с Укрзализныцей", - сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По данным министерства, сейчас около 15,5 тыс. сел не подключены к скоростному фиксированному интернету. Минцифры работает над тем, чтобы обеспечить им доступ к широкополосному интернету до 2024 года. При этом скоростной мобильный интернет доступен в 21 тыс. населенных пунктов страны.