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На 2021 год заложено 500 млн грн на подключение соцобъектов к фиксированному интернету в селах, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии

На 2021 год заложено 500 млн грн на подключение соцобъектов к фиксированному интернету в селах, - Федоров

Министерство цифровой информации Украины работает над тем, чтобы покрыть высокоскоростным интернетом главные автодороги, а также школы, больницы и библиотеки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По данным министерства, в бюджете Украины на 2021 год заложено 500 млн грн на подключение социальных объектов в сельской местности. В этом году к фиксированному интернету будет подключен около 6 тыс. школ, больниц, библиотек - в 3 тыс. сел. Таким образом 1,5 млн украинцев в селах получат техническую возможность подключиться к высокоскоростному интернету по доступной цене.

"Мы сотрудничаем с Госспецсвязи и профильным департаментом и уже поняли радиус необходимого финансирования. В этом году на стратегических дорогах начнется строительство базовых станций. Часть средств на покрытие дорог интернетом заложено в бюджете на этот год. Это будет совместный с Госспецсвязи и "Укравтодором" проект. Также мы общаемся с Укрзализныцей", - сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По данным министерства, сейчас около 15,5 тыс. сел не подключены к скоростному фиксированному интернету. Минцифры работает над тем, чтобы обеспечить им доступ к широкополосному интернету до 2024 года. При этом скоростной мобильный интернет доступен в 21 тыс. населенных пунктов страны.
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Топ комментарии
+3
Лучше тарифы верните до человеческих , а не для мамы кобелева ...
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04.02.2021 11:18
+1
ты где ,из какого часового пояса вещаешь?
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04.02.2021 11:11
+1
Покроют пенсионеров как бык тёлку.
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04.02.2021 12:08
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ты где ,из какого часового пояса вещаешь?
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04.02.2021 11:11 Ответить
Эти вкрапления отдельных передатчиков приводят только к ускоренному разряду смартфона, а не к возрастанию скорости.
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04.02.2021 11:15 Ответить
Лучше тарифы верните до человеческих , а не для мамы кобелева ...
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04.02.2021 11:18 Ответить
"на стратегических дорогах начнется строительство базовых станций" - будет новый государственный оператор или строим на государственные деньги для существующих?
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04.02.2021 11:22 Ответить
для существующих конечно, нах он нужен гос оператор
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04.02.2021 11:44 Ответить
Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью…»
… «Мне, говорит, дворника без медали не нужно»...

так и тут, ну где же село обойдется без 3, 4, а лучше 5Зе интернета...
жрать не будет, а все поголовно в тик токе или твитере сидят На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до 4G-інтернету в селах, - Федоров - Цензор.НЕТ 1836
как там: если дома нет еды, и обосранные дети, значит мама целый день просидела в интернете На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до 4G-інтернету в селах, - Федоров - Цензор.НЕТ 4589
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04.02.2021 11:25 Ответить
это хорошо что я такой деревянный и понятия не имею разницы между 4g, 104g, 387w и тому подобного бреда..
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04.02.2021 11:26 Ответить
Покроют пенсионеров как бык тёлку.
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04.02.2021 12:08 Ответить
В селе особо некогда в интернетах сидеть.
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04.02.2021 12:53 Ответить
Нехай наведуть порядок з тим що є а то крім підвищенняя ціни нічого не міняяжтьсяя
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04.02.2021 17:18 Ответить
 
 