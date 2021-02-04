ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Общество
Центр общественного здоровья объявил тендер на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году на сумму 10,2 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 15 ноября, а срок подачи тендерных предложений - до 5 марта.
Ожидаемая стоимость проведения работ - 10 240 669 грн.
Закупка осуществляется за счет средств международной технической помощи, выделенных по Проекту "Поддержка системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий Министерства здравоохранения Украины, улучшение использования стратегической информации и развитие потенциала общественного здравоохранения в рамках Чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД.
Согласно документации, среди прочего, предметом работы является, в частности проведение тестов на ВИЧ.
"Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет", - отмечается в документе.
Кроме того, отмечается, что данные исследования регулярно проводятся в Украине с 2004 года.
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(у Кирилки, освяченых и по дорогой цене)
А копнешь под натурала, каждый третий пи**рас
Это требует изучения!
Напишите просто: деньги на офис президента!
Проблема - п***.
Ведут себя как пи&@расы во всех смыслах этого слова)