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ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн

Центр общественного здоровья объявил тендер на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году на сумму 10,2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 15 ноября, а срок подачи тендерных предложений - до 5 марта.

Ожидаемая стоимость проведения работ - 10 240 669 грн.

Закупка осуществляется за счет средств международной технической помощи, выделенных по Проекту "Поддержка системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий Министерства здравоохранения Украины, улучшение использования стратегической информации и развитие потенциала общественного здравоохранения в рамках Чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД.

Согласно документации, среди прочего, предметом работы является, в частности проведение тестов на ВИЧ.

"Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет", - отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что данные исследования регулярно проводятся в Украине с 2004 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы стали заметно меньше болеть инфекционными болезнями в 2020 году, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Умеют же люди придумывать способы отмыва денег... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7780
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04.02.2021 10:58
+21
ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3760
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04.02.2021 10:52
+18
Найкраще ці спостереження проводити у Верховній Раді або на футбольному полі. ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9143
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04.02.2021 10:52
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ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 3760
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04.02.2021 10:52 Ответить
Бюджет лопає від профіціта. Грошей кури не клюють. А тут така надзвичайно важлива для нашого подальшого руху в Європу тема... Мало виділили, виділили б для досліджень свінтер Разумкова.
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04.02.2021 10:58 Ответить
Прочтите статью. Это американские деньги выданные именно на такие цели.
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04.02.2021 11:14 Ответить
Целі,конєшна,благородниє...Збільшити кількість під...расів в Україні...
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04.02.2021 11:36 Ответить
Так шо це, кількість депутатів знову збільшать? Вроді ж обіцяли до 300 зменшити, а тепер навпаки збільшуватимуть? ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 4726 ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 8945
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04.02.2021 11:43 Ответить
"А какая разница" с каких денег моносброду воровать? Тем более, что это их тема.
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04.02.2021 12:03 Ответить
дайте мне мыльйон на изучение моего Шарика, весной не воет и через забор не прыгает, подозреваю шо он вступил в гей кружок и его надо срочно изучать, где деньги? к кому обратиться? ********** значит выписали 10 лямов, изверги дайте хоть мыльйон, наука в опасности.
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04.02.2021 13:00 Ответить
деньги выделены на закупку СВЕЧЕК

(у Кирилки, освяченых и по дорогой цене) ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 8494
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04.02.2021 14:53 Ответить
Найкраще ці спостереження проводити у Верховній Раді або на футбольному полі. ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9143
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04.02.2021 10:52 Ответить
точно, они там вчера "вставай страна огромная" пели ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7605
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04.02.2021 11:04 Ответить
Серед геїв багато композиторів, співаків і членів партії ОПЗЖ.))
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04.02.2021 11:11 Ответить
на то они и "ОП За Жопу", сами назвались
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04.02.2021 11:16 Ответить
Хотіли законспіруватись, але з учорашнього дня на екранах вивісили свої прапори і спалились.
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04.02.2021 11:20 Ответить
пустились во все тяжкие, у Кивы гейхромосома аж зашкаливает ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 5187
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04.02.2021 11:22 Ответить
Киве счас бы пуйла, он бы его до инхваркту залюбил..
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04.02.2021 11:26 Ответить
А инфаркт-то у кого у Кивы, или Пуйла?! И, нельзя-ли чтобы у обоих синхронно?..
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04.02.2021 12:46 Ответить
композиторов и спиваков оставить,опазажопу разогнать ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7084
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04.02.2021 11:18 Ответить
серед членів партії ОПЗЖ немає геїв, там всі підарюги
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04.02.2021 11:43 Ответить
Вони не спостерігають, а щось досліджують. Це як на кшталт отим 23 дати не шкіряного м'яча, а ромашки.
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04.02.2021 11:44 Ответить
тю, на порнхабі - безкоштовно...
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04.02.2021 11:44 Ответить
Бггггг))))) Стадион, так стадион!)))
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04.02.2021 11:51 Ответить
Надеюсь в естественной среде обитания...
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04.02.2021 10:55 Ответить
Умеют же люди придумывать способы отмыва денег... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 7780
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04.02.2021 10:58 Ответить
Я так розумію що це офіційна закупівпя гейпослуг держслужбовцями та за народний кошт. Ото вам таке... ато анал табу... анал табу...
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04.02.2021 10:59 Ответить
вот этого и сдать на опыты...пусть изучают ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 9849
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04.02.2021 11:19 Ответить
Якщо їх дослуджують, то чому ж заблокували три їх канали?
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04.02.2021 11:00 Ответить
Може хочуть побачити їхню реакцію у пограничній ситуації по Шопенгауеру, бо Фройд вже усім осточортів. ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6860
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04.02.2021 11:07 Ответить
Спочатку деяким людям починає подобатися "русский мир", проявляється ненависть до України, потім перестають подобатися жінки і починають подобатися чоловіки, а вже потім настає непереборне бажання вступити і підтримувати ОПЗЖ
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04.02.2021 11:10 Ответить
Навіть назва ОПЗЖ звучить якось підозріло у цьому сенсі.)
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04.02.2021 11:14 Ответить
Оп за Жоп!
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04.02.2021 11:17 Ответить
Будут изучать Лещенко и Наема.
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04.02.2021 11:04 Ответить
Натуралы утверждают будто гей- пи**расы,
А копнешь под натурала, каждый третий пи**рас ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2381
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04.02.2021 11:04 Ответить
а что, трансляций заседаний ВР уже не хватает ?
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04.02.2021 11:05 Ответить
геєв? а лєсбіянок будуть вивчати? Шо за жінконенавидьство?
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04.02.2021 11:05 Ответить
Лесбиянки не заражают друг друга спидом. И вообще технически это не гомосексуализм.
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04.02.2021 11:29 Ответить
брихня
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04.02.2021 11:30 Ответить
А міха-нічеські?..
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04.02.2021 12:48 Ответить
А шо ж це як не той самий гомосексуалізм? Ти даєш як живий.
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04.02.2021 14:46 Ответить
Ну то найбільша сьогодні нас проблема, пілять, поведінка підарастів. Хоча, якщо ***********, його кабміну і його монобільшості, то може нехай?
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04.02.2021 11:05 Ответить
Обычная схема по отмыванию бюджетных средств. Это хорошо что земародеры по причине своей тупизны и алчности заказали тендер на исследование гончарных дел мастеров месящих глину, фанатов заднеприводных транспортных средств и любителей духовых инструментов. Если бы это были инсулинозависимые люди или сердечники схема по воровству и отмыванию народных денег была бы не раскрыта. А сколько еще таких схематозов? Считаю, что подавшие на тендер это исследование и подписавшие его должны быть уволены и привлечены к ответственности.
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04.02.2021 11:05 Ответить
Єто международная "техническая" помощь. Типа: "Голуби всех стран соеденяйтесь"...
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04.02.2021 12:50 Ответить
Члени ОПЗЖ та їх обожнювачі просто золоте дно для даних досліджень.
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04.02.2021 11:06 Ответить
Рабіновіча, уже ісследовалі... на шконке...
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04.02.2021 12:53 Ответить
... проведение работ... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2506
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04.02.2021 11:09 Ответить
Геї врятують Землю від перенаселення хомо сапієнсами )).
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04.02.2021 11:10 Ответить
Мертвеччук з Рабіновичем? Не вірю!
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04.02.2021 11:11 Ответить
Европа нав'язує свої стандарти.не переймайтесь…І вас вилікують і вас…
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04.02.2021 11:16 Ответить
Важная проблема ,это изучать размножение геев в природе) тут своих в Раде по пучку на брата) вчера один даже запел Вставай страна огромная))
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04.02.2021 11:17 Ответить
Геї розмножуються вегетативним способом - брунькуванням.))
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04.02.2021 11:24 Ответить
Поки-що завагітніти не можуть, але настойчиво і вперто продовжують експеременти.
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04.02.2021 11:27 Ответить
Ответ из НИИ Пищепрома на ваш запрос о ходе разработки производства животного масла из говна: есть пока ещё нельзя, но на хлеб уже мажется отлично!
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04.02.2021 16:39 Ответить
вроде и до 1 апреля далеко, а тут такие приколы толкают..
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04.02.2021 11:20 Ответить
нормальный ход...это сейчас в тренде..
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04.02.2021 11:25 Ответить
Поділіть гроші між ляшком і аваковим.
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04.02.2021 11:26 Ответить
Там мало місця, неможливо всунути... ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 4659
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04.02.2021 12:54 Ответить
журба ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6576
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04.02.2021 13:07 Ответить
Обнаружат, что несмотря на меньшую продолжительность жизни, большее кол-во самоубийств, болезненные состояния, гомосексуализм все равно - прогрессивный образ жизни, а слова такого вообще нет
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04.02.2021 11:26 Ответить
Какие болезненные состояния?! Морда у Ляшка, пять лет была довольная! И это после с бабой Юльей!
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04.02.2021 12:57 Ответить
Следующий шаг - изучение гоев...
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04.02.2021 11:29 Ответить
Що,гроші зовсім нікуди витрачати?
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04.02.2021 11:31 Ответить
І безкоштовно спостерігати можна, та аналізувати: ВРУ, ОП, генпрокуратура, суди, мільйон настворюваних органів-"борцунів" з корупцією..Те, як там т.з. "чоловіки" захищають українські націнтереси (знищення кремлівської агентури, боротьба з корупцією, покарання зочинців, розкуркулення і висилка у Ізраїль його громадян - олігархів) - ще таких підарасів пошукати
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04.02.2021 11:37 Ответить
На ці гроші можна побудувати по сотні притулків для тварин у кожній області України,користі більше було б.
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04.02.2021 11:38 Ответить
нема большэ на шо деньги потратить?!
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04.02.2021 11:44 Ответить
ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 524ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6975ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2226
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04.02.2021 11:48 Ответить
В стране больше проблем нет как наблюдать за педиками.
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04.02.2021 11:50 Ответить
Більш нічого важливішого наразі немає. Це якраз те, чого зебаранам не вистачає для повного щастя.😄 підставляйте жмені, ловіть, не прогавте.
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04.02.2021 11:50 Ответить
Почитаешь комментарии - и понятно, как велико количество *********, комментирующих новость, которую они не удосужились прочитать.
Это требует изучения!
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04.02.2021 11:57 Ответить
О, первый защитник "голубей" появился.... Стало быть "Не так страшен чёрт как его малюют"..
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04.02.2021 13:00 Ответить
Толик, могу на ночь подарить тибе пробку от шампанского - заткнуть твою попу на всякий пожарный!
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04.02.2021 16:58 Ответить
Прибереги для себя, не разбрасывайся заранее припасенным "добром", вдруг самому сразу две штуки понадобится...
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04.02.2021 20:01 Ответить
А мне зачем бояться? Я геями не воюю. А вот тибя точно ждёт опасность их ужасной мести!
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05.02.2021 09:37 Ответить
С чего это вдруг, ЦОЗ заинтересовался "95 кварталом" и ЖОПЗ ?
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04.02.2021 12:42 Ответить
Цензор, к чему эти манипуляции?!!!

Напишите просто: деньги на офис президента!
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04.02.2021 12:54 Ответить
Геи в стране не проблема!
Проблема - п***.
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04.02.2021 13:07 Ответить
Ни хрена вы не понимаете. Поведение геев без видеосъемки не изучишь. Открывают первую в Украине легальную гей-порностудию!
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04.02.2021 13:24 Ответить
перечитал заглавие статьи три раза бо не морг врубиться и поверить в эту хрень
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04.02.2021 13:29 Ответить
адже не знаю кто больнее, геи, или те кто такие исследования заказывают
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04.02.2021 13:29 Ответить
Это архиважная тема для понимания политических перспектив "новых лиц" в политике.
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04.02.2021 14:24 Ответить
пусть Центр громадського здоров'я для начала изучит всё о себе, за свою зряплату - вопросов точно станет меньше
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04.02.2021 15:08 Ответить
А шо там изучать?
Ведут себя как пи&@расы во всех смыслах этого слова)
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04.02.2021 18:09 Ответить
 
 