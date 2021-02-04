ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн

Центр общественного здоровья объявил тендер на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в 2021 году на сумму 10,2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Конечный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг - до 15 ноября, а срок подачи тендерных предложений - до 5 марта.

Ожидаемая стоимость проведения работ - 10 240 669 грн.

Закупка осуществляется за счет средств международной технической помощи, выделенных по Проекту "Поддержка системы эпидемиологического надзора за ВИЧ и системы управления/улучшения качества лабораторий Министерства здравоохранения Украины, улучшение использования стратегической информации и развитие потенциала общественного здравоохранения в рамках Чрезвычайной инициативы Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД.

Согласно документации, среди прочего, предметом работы является, в частности проведение тестов на ВИЧ.

"Биоповеденческое исследование проводится среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ, а именно среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами в возрасте с 14 лет", - отмечается в документе.

Кроме того, отмечается, что данные исследования регулярно проводятся в Украине с 2004 года.

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