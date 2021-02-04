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Запорожская ТЭС возобновила работу в энергосистеме Украины после аварийного отключения, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Запорожская ТЭС возобновила работу в энергосистеме Украины после аварийного отключения, - ДТЭК

Запорожская ТЭС полностью возобновила работу в энергосистеме после отключения из-за аварии на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Сегодня, в 03.47 Запорожская ТЭС возобновила свою работу в энергосистеме Украины, после отключения из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго", - сказано в сообщении.

Кроме этого отмечается, что после устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1.

Энергетики готовятся к запуску энергоблока №3 в ближайшее время.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что Энергодар и Днепрорудный Запорожской области остались без света, предположительно, из-за аварии. Позже стало известно, что на Запорожской и Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение.

В свою очередь замминистра энергетики Юрий Бойко отметил, что на Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

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Автор: Ірина Дашківська
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Дякуємо вам дуже велике пане Ринат, тільки будь ласка не вимикайте нам світло щоб при каганцях не сидіти... Може вам тре ціну за кВт трохи ще підняти то ви скажіть ... 😪
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04.02.2021 11:03 Ответить
Это реальный пример того как безграмотно рулит энергетикой частный владелец. Набрали дураков, а они кроме как бегать между трансформаторами ничего не умеют.
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04.02.2021 17:44 Ответить
 
 