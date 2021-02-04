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Кабмин продлит карантин до 30 апреля. Но это, скорее всего, не конечная дата его завершения, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабмин продлит карантин до 30 апреля. Но это, скорее всего, не конечная дата его завершения, - Шмыгаль

Правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это скорее всего не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжатся в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным", - сказал Шмыгаль 

Ранее сообщалось, что 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайно ситуации до 28 февраля 2021 года. Позже Шмыгаль заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

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Автор: Ірина Дашківська
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Вже зараз в майже 60% українців виробився імунітет від вірусу. До жовтня він сподіваюся стане колективним. А там провакцинується Європа і Північна Америка і керівництву держави почнуть викручувати руки, щоб вони купували найкращі їхні вакцини.
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04.02.2021 11:11 Ответить
Да пофег както. Жена новую маску сшила вместо прошлогодней. Потерпим.
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04.02.2021 11:15 Ответить
так, терпилы, если до лета, мы не начинаем работать на полную мощность, то на полную мощность начинаем разгонять ваше бездарное стадо..
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04.02.2021 11:19 Ответить
Як чудово використовує влада пандемію, під її шумок продали землю, зробили не обов'язкові конкурси на важливі державні посади, які до пандемії потребували конкурсного відбору. Тому, кому пандемія, а кому золота монета в кишеню. Заніс валізу брату Єрмака і обана, вже сам регулюєш ціноутворення в державі. Ось так , весело й дружно, на роботі, чи в колі сім'ї, ми боремся з пандемією і дружно співаєм шасливі пісні!
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04.02.2021 11:49 Ответить
Допоки при владі шмигалі карантин триватиме вічно... А тому в української громади наразі є нагальна потреба в відлові наших добродійників і фаршируванні через анус масочками...
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04.02.2021 12:11 Ответить
Да плевали мы на ваш карантин.
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04.02.2021 14:34 Ответить
А де это делся великий министр Степанов? Никак с деньгами за вакцинацию дунул за границу и потерялся?
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04.02.2021 19:25 Ответить
 
 