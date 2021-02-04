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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 2 457, выявили 342 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 2 457, выявили 342 новых случая, - Кличко

С начала пандемии COVID-19 выявили у 129 506 жителей столицы, выздоровели 75 972 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки в Киеве выявили 342 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 129 506).

Среди заболевших 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 12 летальных случаев от вируса (всего в Киеве 2 404 летальных случая).

В больницы госпитализировали 40 жителей столицы.

В то же время, за минувшие сутки 2 457 киевлян побороли коронавирус (всего 75 972 выздоровеших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (114), в Днепровском (65) и в Деснянском (45) районах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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умиляет!!когда смотриш на статистику!!согласно этим цифрам украинцы как минимум десяток раз подряд выздоравливают!! За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 8971 За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 7306
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04.02.2021 11:25 Ответить
Мля ,а фулі "хворіли" по сто раз! А "виздоровлюють" повільніше. За добу від коронавірусу в Києві померли 12 осіб, видужали - 2457, виявили 342 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 3467
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04.02.2021 11:27 Ответить
Интересно что будет делать Педалик когда коронавирус закончится, или он молится ( ну грушу) что бы это продолжалось вечно, иначе с какими "достижениями" ему каждый день светиться в СМИ и на телике. Разве что пригласить Леню Космоса ( бывшего мэра) и дуэтом выступать с утренними певчими концертами.
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04.02.2021 11:27 Ответить
Трындеть каждый день про корону - это у него лучше всего получается. Новые транспортные развязки не строятся, в Шулявский мост вложили больше лярда, и не достроили. Мост на Нивках год назад капитально отремонтировали, а уже начал разваливаться, утром в Киев не въедешь, вечером фиг выедешь - все из-за хаотичной непродуманной застройки без объектов инфраструктуры, новых дорог и развязок.
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04.02.2021 11:55 Ответить
Опять о папередниках?
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04.02.2021 12:12 Ответить
Старше 85-ти мужиков уже не осталось.
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04.02.2021 12:11 Ответить
 
 