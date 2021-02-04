За сутки от коронавируса в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 2 457, выявили 342 новых случая, - Кличко

С начала пандемии COVID-19 выявили у 129 506 жителей столицы, выздоровели 75 972 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки в Киеве выявили 342 подтвержденных случая заболевания коронавирус (всего 129 506).

Среди заболевших 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет, 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 12 летальных случаев от вируса (всего в Киеве 2 404 летальных случая).

В больницы госпитализировали 40 жителей столицы.

В то же время, за минувшие сутки 2 457 киевлян побороли коронавирус (всего 75 972 выздоровеших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (114), в Днепровском (65) и в Деснянском (45) районах.

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