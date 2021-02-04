Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают - 30%. Отставку правительства и назначения нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают - 29%. Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%", - сказано в сообщении.
В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрание нового КМУ - с 60 до 62%.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
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Несколько штрихов к вчерашней драме.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Многим это казалось внезапным и спонтанным решением исчерпавшего весь запас терпения Зеленского. Это не совсем так.
Сделаем лирическое отступление. Что нам всегда нравилось в общении с американцами - это то, что они всегда и прямо говорят, что они хотят от другой стороны и твердо придерживаются всех взаимных договоренностей. Этим они выгодно отличаются от европейцев, говорящих одно, думающих другое, делающих четвертое ... (Не касается Великобритании.)
Беда Зеленского состоит в том, что окруженный целым сонмом ограниченных лизоблюдов, он фактически лишен критического и объективного мнения о вопросах которые решаются.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
Последней попыткой этих структур был январский визит (17.01.2021) бывшего премьера Украины, а ныне сотрудника аналитического "Центра Евразия" (который является составной частью американского Atlantic Counci), Алексея Гончарука в Украину на похороны адвоката Сергея Нижнего и его общение с Зеленским.
Гончарук кратко изложил содержание требуемых действий. Ничего нового в них нет. Все они изложены в прошлогодней ноябрьской аналитической статье, посвященной возможной победе Байдена (8 ****.2020 Г. Atlantic Council) * где ясно и четко был задан вопрос:
"Numerous other prominent Ukrainians now have good reason to rethink their actions. Putin's closest ally in Ukraine, Viktor Medvedchuk, has been sanctioned by the United States since March 2014 over the Russian occupation of Crimea. Why, then, is he allowed to head a parliamentary faction and control three major Ukrainian television channels? Biden is likely to pose such a question."
Для осознания неизбежного Зеленскому потребовалось две недели и докладная Министерства финансов ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
Praemonitus, praemunitus
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* https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-a-biden-presidency-is-very-good-news-for-ukraine/
І рейтинги вони теж замовляли з фальсифікаціями результатів.
Но он должен кончить всех рыгов.
А мэдвэда- ПОВЕСИТЬ!
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры,
пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.
І. Лютий
ЧОМУ 50 %, ДУМАЮ ЗА ВІДСТАВКУ Зе КЛОУНА ВЖЕ ДЕСЬ 80 % НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА !!!
Кому там еще не хватало аргументов, чтобы ответить на простой вопрос: зачем зеЛох закрыл мертведчуковские помойки?! При таком рейтинге недоверия, уже летом труп лоха43года будут выносить всей страной из банковой. Такая же куйня и с радой.