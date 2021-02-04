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ВР (28729) Зеленский (16555) Кабмин (13803) опрос (2620) роспуск (248)

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают - 30%. Отставку правительства и назначения нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают - 29%. Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%", - сказано в сообщении.

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 01

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 02

В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58 до 63%, президентских - с 39 до 50%, избрание нового КМУ - с 60 до 62%.

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 04

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 05

Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос Рейтинга 06
Инфографика: Рейтинг

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
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Топ комментарии
+51
Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2279
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04.02.2021 11:23
+43
Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 727
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04.02.2021 11:23
+27
Коли в країні 73% ідійотів, то наслідки будуть непередбачувані.
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04.02.2021 11:30
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Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4031
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04.02.2021 14:09 Ответить
https://zn.ua/internal/jadernaja-knopka-v-rukakh-knopkodava-.html
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04.02.2021 14:25 Ответить
tZE
Несколько штрихов к вчерашней драме.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. Многим это казалось внезапным и спонтанным решением исчерпавшего весь запас терпения Зеленского. Это не совсем так.
Сделаем лирическое отступление. Что нам всегда нравилось в общении с американцами - это то, что они всегда и прямо говорят, что они хотят от другой стороны и твердо придерживаются всех взаимных договоренностей. Этим они выгодно отличаются от европейцев, говорящих одно, думающих другое, делающих четвертое ... (Не касается Великобритании.)
Беда Зеленского состоит в том, что окруженный целым сонмом ограниченных лизоблюдов, он фактически лишен критического и объективного мнения о вопросах которые решаются.
США откровенно и честно пыталось донести до Зеленского свое видение взаимоотношений, но сделать это им так и не удалось.
Последней попыткой этих структур был январский визит (17.01.2021) бывшего премьера Украины, а ныне сотрудника аналитического "Центра Евразия" (который является составной частью американского Atlantic Counci), Алексея Гончарука в Украину на похороны адвоката Сергея Нижнего и его общение с Зеленским.
Гончарук кратко изложил содержание требуемых действий. Ничего нового в них нет. Все они изложены в прошлогодней ноябрьской аналитической статье, посвященной возможной победе Байдена (8 ****.2020 Г. Atlantic Council) * где ясно и четко был задан вопрос:
"Numerous other prominent Ukrainians now have good reason to rethink their actions. Putin's closest ally in Ukraine, Viktor Medvedchuk, has been sanctioned by the United States since March 2014 over the Russian occupation of Crimea. Why, then, is he allowed to head a parliamentary faction and control three major Ukrainian television channels? Biden is likely to pose such a question."
Для осознания неизбежного Зеленскому потребовалось две недели и докладная Министерства финансов ...
Зеленскому нужно помнить - там названы и другие вопросы, которые ждут его решения
Praemonitus, praemunitus
________
* https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-a-biden-presidency-is-very-good-news-for-ukraine/
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04.02.2021 14:32 Ответить
И прийдёт Опижздюки, и тогда полная сдача интересов Украины.
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04.02.2021 14:33 Ответить
опзж и слуги народу - соратники и друзья ...
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04.02.2021 15:02 Ответить
ага, это по закрытию каналов особенно видно Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9209
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04.02.2021 19:33 Ответить
Канали - не бізнес.
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04.02.2021 19:55 Ответить
Най був би Зеленський чи інший "клован", ЯКБИ він вів проукраїнську політику і рухав нормальні реформи, боровся з русньою і корупцією. Але ж, якщо навіть взяти останню історію з каналами (невідомо чим воно ще обернеться) - це як насрав триметрову купу, а потім зверху посадив квітку.
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04.02.2021 14:38 Ответить
Це так хоче ОПЗЖ і ЄС. Народ підтримає Зеленського .У нього є бажання щось краще зробити для свого народу .А це вже плюс .Це не Янукович да і Порошенко які в першу чергу набивали свої кармани. .
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04.02.2021 15:21 Ответить
Порошенко пришел с какими то активами, которые заработал до президентства. Что добавилось за 5 лет?
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04.02.2021 19:14 Ответить
Зараз вибори вигідні лише опжз.
І рейтинги вони теж замовляли з фальсифікаціями результатів.
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04.02.2021 15:25 Ответить
Олігархи вкладаються не по-дитячи. Завжди корито було у своїх, а тут на тобі. Після блокування каналів того й дивись почнуть вимагати звіт про мільони. Тільки імпічмент дасть змогу триматися корита і далі.
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04.02.2021 15:39 Ответить
Пусть Зеленский правит дальше.
Но он должен кончить всех рыгов.
А мэдвэда- ПОВЕСИТЬ!
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04.02.2021 16:24 Ответить
ти все готовий терпіти заради цього?
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04.02.2021 21:18 Ответить
А скільки відсотків із проголосувавших за Зеленського та СН вважають особисто себеб винуватими, за той піз.дец, що відбувається у країні?
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04.02.2021 16:38 Ответить
Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3981
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04.02.2021 16:46 Ответить
от это наголосовали
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04.02.2021 16:47 Ответить
Пусть прекратит покупки Э/Э с параши,разрешит отстрел лугандонов и кацапов,посадит мертветчука,вернет тариф на Э/Э - и рейтинг поменяется - только для етого надо быть Украинчем или хотя бы иметь яйца,а там нет ни одного,ни другого.
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04.02.2021 16:52 Ответить
ты хоть видешь в какой теме пишешь,кацап,обдолбаный боярой))))?
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04.02.2021 17:46 Ответить
кацап,иди на бутылку))
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04.02.2021 22:47 Ответить
Украинцем
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04.02.2021 16:52 Ответить
Отставка, выборы, отставка, выборы и так бесконечно.Вы задолбали !Может пора не отставками заниматься ,а заставлять их работать?У нас что дофига денег на выборы?Он уже ходили 73% д@билов проголосовали дальше что ,снова идти, долго так ходить будем?РАБОТАТЬ !Давить законно что бы работали и отвечали за свою работу !
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04.02.2021 16:58 Ответить
Заставь дурака стать умным.
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04.02.2021 17:20 Ответить
От роботы долбойоба и непрофесионала вреда больше чем пользы.Что тебе Юзик наработает????Его бы вместо коня ,землю пахать, может бы и была польза, а умственная кпд равен нулю.
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04.02.2021 18:45 Ответить
Турчинов показал и доказал, что плодотворной работы парламента можно добиться и без бесконечной смены местами кроватей в борделе... а вот неадекватные случайные слуги каламойского зэ-зыдэнты должны сменяться как можно чаще. Чтобы не бронзовели. Даже задолго до окончания срока своих полномочий: 100 дней на реализацию данных на выборах обещаний. По результатам либо дальше, либо с пляжа вон и в турму
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04.02.2021 17:04 Ответить
О, рюзьгэ!)))
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04.02.2021 17:29 Ответить
Де ти бачив рюзьге? Переплутав екран монітору з дзеркалом?
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04.02.2021 18:24 Ответить
А скільки опитаних підтримує ідею чергової позачергової революції та конституційного запровадження інституту перманентних виборів? Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4935
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04.02.2021 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vMJTJQNi-VI
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04.02.2021 17:58 Ответить
очередная атака ************!
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04.02.2021 18:24 Ответить
оплаченный рейтинг по заказу Жопоблока
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04.02.2021 22:13 Ответить
Мертвечук понял, сейчас или никогда))Понятно что бубочку уже мало кто поддерживает, но упаси боже новые выборы! Тупорылый скот приведет бойка,и опзж..(((Так что пусть пока нелох числится гарантом!))
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05.02.2021 00:46 Ответить
С такими платежками другого ожидать и не стоило!
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05.02.2021 01:06 Ответить
Не верю в резкое прозрение Зеленского.
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры,
пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.
І. Лютий
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05.02.2021 01:15 Ответить
Да там особо и рвать не фига не надо , просто опять разрешить разведку и работу беспилотников . И при наличии Байкантаров , за каждого двухсотого атаковать опорники и слады орков . То есть за одного нашего организовывать им 5-10 двухсотых посылок в Мордор и их попустит моментально.
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05.02.2021 07:07 Ответить
идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%. Источник: https://censor.net/ru/n3245956

ЧОМУ 50 %, ДУМАЮ ЗА ВІДСТАВКУ Зе КЛОУНА ВЖЕ ДЕСЬ 80 % НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА !!! Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6254
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05.02.2021 01:26 Ответить
Вся эта история очень дурно пахнет. Когда Медведчук фактически обьявил войну Зеленскому, началось интенсивное мочилово по всех направлениях,чем Россия непременно воспользуется, и в кремле будут очень довольны А народ Украины в своей вере в доброго царя,которого на фоне беспорядков предложат в Кремле, лоханется в очередной раз. Догадались,кого готовят на роль "хорошего" царя? Ведь сценарий кремля разорвать Украину изнутри никто не отменял. Я очень недоволен многими действиями Президента со слугами олигархов, но тот первый шаг,который был сделан в отношении росийской агентуры в Украине вызвал уважение.
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05.02.2021 05:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vMJTJQNi-VI - хотя бы 13:55 - 38:00
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05.02.2021 05:45 Ответить
"Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства - 50%"

Кому там еще не хватало аргументов, чтобы ответить на простой вопрос: зачем зеЛох закрыл мертведчуковские помойки?! При таком рейтинге недоверия, уже летом труп лоха43года будут выносить всей страной из банковой. Такая же куйня и с радой.
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05.02.2021 06:57 Ответить
За Осла голосовало 73% , а новых выборов хотят 50% , так что пока оставшиеся 23% не поумнеют , спешить не надо . Пусть платежки за газ после марта увидят , платежки по 3 гр за киловатт электричества , они обязаны до самых гландов ощутить последствия своего выбора , бо снова выберут такое же безмозглое ЧМО , которое им 4 штуки евро зарплаты пообещает .
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05.02.2021 07:03 Ответить
Приматы ЗЕльца теперь могут митинговать против повышения тарифов на новых дорогах в мороз и пургу...Е..НУТЫЕ ЗЕ-СЕКТАНТЫ.
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10.02.2021 13:07 Ответить
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