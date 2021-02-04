Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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Инфляция в 2021 году позволит разогреть экономику страны. По прогнозам Кабмина, предполагается рост экономики на 4,6% ВВП по итогам текущего года.
Уверенность в этом выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция, если говорить на "экономическом" языке, разогревала экономику и давала еще большие возможности для роста, возможно, не на 4,6%, а выше", - сказал он, выступая на организованной Европейской бизнес ассоциацией встрече в четверг.
Он напомнил, что правительственный прогноз предполагает рост экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.
"Мы ожидаем роста на уровне 4,6% ВВП, незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1%, то есть до 6%, у Минэкономики прогноз чуть выше", - добавил он.
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а інвестиції..
який прогноз по інвестиціям ?
і чого такий малий ?
А в Зимбабве сейчас вообще супер положение в экономике. Там инфляция в 2020 году 800% годовых достигла. Куда там всем отсталым америкам.
Инфляция у нас выгодна только олигархам. Уменьшается расходная часть на персонал.
Премьер говорит что заинтересован в инфляции.
Простой вопрос: "чьих он премьер министр"?
Простой ответ: "73% дебилов"!
Ответ: "нескольких и так не бедных членов."
НЕ МОЖЕШЬ СРАТЬ, НЕ МУЧАЙ ЖОПУ!!!
Они воруют, для нашего же блага, "Дебил б#ля!" ...
А ось з торгівлею та послугами тут маємо проблему. Багато дрібних учасників ринку втрачено в результаті карантинів. Начебто варто очікувати зростання фінансового обігу зпровокованого інфляцією (як і з банками) але оскільки надходження домогосподарств скоротилися то, не варто очікувати підвищення навіть на рівень інфляції. Іншими словами: аби показати зростання 4,6% інфляція має бути набагато більшою.
Реальне зростання може бути тільки з запуском виробництва хоч чогось що, має попит. І бажано за кордоном, і бажано не у вигляді сировини.
Раньше за доллар рф зарабатывавла 48 рублей ,а сейчас 80. Браво ,браво!
чи по життю вавка в голові?!