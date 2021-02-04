Рейтинг партий: 5%-ный барьер преодолевают четыре партии. "Слуга народа" больше не лидер, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, в парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" - 15,2%, партию "Батькивщина" - 12,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Сила и честь" - 4,5%, "За майбутне"- 4,4%, партию "Голос" - 3,5%, партию Шария - 3,4%, партию "Свобода" - 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко - 2,4 %, "Наш край" - 1,4%.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
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тобто заняті люди посилали їх подалі, а відповідали тільки ті, кому нічого робити
ОПЗЖ максимум 5 місце
Все інше - тупо вброси а ля Пальчевський у Києві
Зажоповці і шарійюки народу правильні, а от ВО Свобода чи Ляшківці їм відворотні!
Ну от і будете платить за кацапський газ і кацапську еленергію раз націоналісти відворотні!
Причина всех бед - бабки. Причина высокого рейтинга опзж - тоже в бабках. Не только в тех, что им рфия платит.
Но и в тех, что по паритету покупательной способности были при яныке... и стали при пете и зеле.
І демократія - є , і рівень життя -ОК , і т.д. ....
А в Україні - партій навалом , а толку =0
а про Зеленского на етой помойке ТВ никто и не вспоминал
Думать надо было президенту"майдана"Порошенко с тем же "комендантатом майдана"Аваковым,как не дать куму путина через свои три канала вести пропаганду резидента ФСБ Медведчука в Украине.