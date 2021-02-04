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Новости Политика Украины
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ВР (28729) законопроект (3043) медиа (159) Кравчук Евгения (362)

Законопроект о медиа будет предусматривать жесткое наказание по вопросу вооруженной агрессии, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о медиа будет предусматривать жесткое наказание по вопросу вооруженной агрессии, -

В парламенте продолжается работа над законопроектом о СМИ. Документ будет предусматривать жесткое наказание для СМИ по вопросу противодействия вооруженной агрессии.

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Рабочая группа работает постоянно. Мы уже приближаемся к какому-то логическому завершению этих переговоров. Мы действительно провели много встреч с представителями медиа-холдингов... У нас однозначно есть понимание, что есть раздел 9-й, который касается противодействия вооруженной агрессии.  Тут будут самые жесткие наказания. Но это будет касаться исключительно этого раздела. По другим нарушениям могут быть более мягкие наказания - штрафы", - сказала Кравчук.

Нардеп рассказала, что комитет разработает новую версию законопроекта, а не ту, которая сейчас зарегистрирована на сайте парламента.

"Мы не будем в таком варианте выносить на голосование, в котором он (законопроект. - Ред) сейчас зарегистрирован и есть на сайте Верховной Рады. Как только будут эти изменения, мы их поддержим и обнародуем", - сказала Кравчук.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Законопроект о медиа будет предусматривать жесткое наказание по вопросу вооруженной агрессии, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 721
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04.02.2021 12:00 Ответить
А, не удивительно, это известная политическая проблядь.
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04.02.2021 12:13 Ответить
Нужно с США договориться о блокировке в ютубе всех кремлевских пропагандистских СМИ и блогеров тоже, типа Шария. Потому что это все солдаты путина по ведению PSYOP.
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04.02.2021 12:16 Ответить
Краще б ви прийняли закони про розвиток промисловості України,а незаймались дєрмом.
Но дебіли є дебіли.
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04.02.2021 12:34 Ответить
Точно! Для развития нашей промышленности не хватает токо законов Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 501
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04.02.2021 13:51 Ответить
жесткое наказание для СМИ по вопросу противодействия вооруженной агрессии

Противодействуешь агрессии - Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1004
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04.02.2021 12:53 Ответить
Де закон про колаборацію з агресором?
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04.02.2021 12:56 Ответить
Для какого народа они вещали.. Только для врагов Украины. Пятой колонны кремля. Спруту хвост прищемили...Верещит не по детски Законопроєкт про медіа передбачатиме жорстке покарання щодо питання збройної агресії, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7069
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04.02.2021 14:01 Ответить
Логічно. Любителям "руського мира" - російський закон. Агітуєш проти цілісності держави - до буцегарні!
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04.02.2021 15:16 Ответить
 
 